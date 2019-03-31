جدول الترم الثاني 2019 أولى وثانية إعدادي أزهر

بالصور الجداول الكاملة الرسمية التى أعلنها الازهر الشريف لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 لصفوف النقل الإعدادي الصف الاول الاعدادي والثاني الإعدادي الازهري .

ستنطلق الامتحانات هذا العام للنقل الإعدادي قبل شهر رمضان المبارك هذا العام حيث بحسب الجداول المعلنة تبدأ الامتحانات يوم السبت 27 إبريل 2019 م وتنتهي يوم الأثنين 6 مايو 2019 م .

جدول إمتحان أولى إعدادي أزهر فصل دراسي ثان 2019

السبت 27-4-2019 : أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) / الفقه .

الأحد 28-4-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الدراسات الإجتماعية .

الثلاثاء30-4-2019 : اللغة العربية ( ورقة أولى ) ( النحو ) / العلوم .

الخميس 2-5-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .

السبت 4-5-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر .

الأحد 5-5-2019 : اللغة الأجنبية / التربية الفنية .

الأثنين 6-5-2019 : الحاسب الآلى

جدول إمتحان ثانية إعدادي أزهر فصل دراسي ثان 2019

السبت 27-4-2019 : أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) / الفقه .

الأحد 28-4-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الدراسات الإجتماعية .

الثلاثاء30-4-2019 : اللغة العربية ( ورقة أولى ) ( النحو ) / العلوم .

الخميس 2-5-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .

السبت 4-5-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر .

الأحد 5-5-2019 : اللغة الأجنبية / التربية الفنية .

الأثنين 6-5-2019 : الحاسب الآلى.

مع خالص تمنياتنا بالنجاح والتوفيق