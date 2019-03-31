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جدول الترم الثاني 2019 أولى وثانية إعدادي أزهر

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

بالصور الجداول الكاملة الرسمية التى أعلنها الازهر الشريف لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 لصفوف النقل الإعدادي الصف الاول الاعدادي والثاني الإعدادي الازهري .

ستنطلق الامتحانات هذا العام للنقل الإعدادي قبل شهر رمضان المبارك هذا العام حيث بحسب الجداول المعلنة تبدأ الامتحانات يوم السبت 27 إبريل 2019 م وتنتهي يوم الأثنين 6 مايو 2019 م .

جدول إمتحان أولى إعدادي أزهر فصل دراسي ثان 2019

  • السبت 27-4-2019 : أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) / الفقه .
  • الأحد 28-4-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الدراسات الإجتماعية .
  • الثلاثاء30-4-2019 : اللغة العربية ( ورقة أولى ) ( النحو ) / العلوم .
  • الخميس 2-5-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .
  •  السبت 4-5-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر .
  • الأحد 5-5-2019 : اللغة الأجنبية / التربية الفنية .
  • الأثنين 6-5-2019 : الحاسب الآلى

جدول الترم الثاني 2019 أولى وثانية إعدادي أزهر

 

جدول إمتحان ثانية إعدادي أزهر فصل دراسي ثان 2019

  • السبت 27-4-2019 : أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) / الفقه .
  • الأحد 28-4-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الدراسات الإجتماعية .
  • الثلاثاء30-4-2019 : اللغة العربية ( ورقة أولى ) ( النحو ) / العلوم .
  • الخميس 2-5-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .
  •  السبت 4-5-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر .
  • الأحد 5-5-2019 : اللغة الأجنبية / التربية الفنية .
  • الأثنين 6-5-2019 : الحاسب الآلى.

جدول الترم الثاني 2019 أولى وثانية إعدادي أزهر

 

مع خالص تمنياتنا بالنجاح والتوفيق


عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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