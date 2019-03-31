 التخطي إلى المحتوى

جدول الترم الثاني 2019 أولى ثانوي أزهر ( أدبي وعلمي وعلوم إسلامية )

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

بالصور جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 الرسمية  للمعاهد الازهرية في مصر بحسب ما اعلنها الازهر الشريف للصف الاول الثانوي الازهري ( علمي وأدبي وعلوم إسلامية ).

وبحسب الجداول المعلنة من قطاع المعاهد الازهرية فإن الامتحانات ستبدأ قبل شهر رمضان المبارك 1440 هـ , حيث ستكون الامتحانات في الفترة من السبت 27 إبريل 2019 م وحتى يوم الخميس 9 مايو 2019 .

جدول أولى ثانوي ازهر فصل دراسي ثاني 2019 ( أدبي )

  • السبت 27-4-2019 : الفقه / علم النفس .
  • الأحد 27-4-2019 : البلاغة / المنطق .
  • الثلاثاء 30-4-2019 : القرآن الكريم / الصرف .
  • الخميس 2-5-2019 : اللغة الاجنبية الأولى / الإنشاء .
  • السبت 4-5-2019 : الجغرافيا / الثقافة الإسلامية .
  • الأحد 5-5-2019 : التفسير وعلومه / التاريخ .
  • الاثنين 6-5-2019 : النحو / التوحيد .
  • الثلاثاء 7-5-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / التربية الفنية .
  • الاربعاء 8-5-2019 : الحديث وعلومه / اللغة الاجنبية الثانية .
  • الخميس 9-5-2019 : الحاسب الآلى.

جدول الترم الثاني 2019 أولى ثانوي أزهر ( أدبي وعلمي وعلوم إسلامية )

 

جدول أولى ثانوي ازهر فصل دراسي ثاني 2019 ( علمي )

  • السبت 27-4-2019 : الفقه / الجبر وحساب المثلثات  .
  • الأحد 27-4-2019 : البلاغة / الهندسة.
  • الثلاثاء 30-4-2019 : القرآن الكريم / الصرف .
  • الخميس 2-5-2019 : اللغة الاجنبية والترجمة / الإنشاء .
  • السبت 4-5-2019 : الكيمياء / الثقافة الإسلامية .
  • الأحد 5-5-2019 : التفسير وعلومه / الفيزياء .
  • الاثنين 6-5-2019 : النحو / التوحيد .
  • الثلاثاء 7-5-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / التربية الفنية .
  • الاربعاء 8-5-2019 : الحديث وعلومه / الاحياء .
  • الخميس 9-5-2019 : الحاسب الآلى.

جدول الترم الثاني 2019 أولى ثانوي أزهر ( أدبي وعلمي وعلوم إسلامية )

 

جدول أولى ثانوي ازهر فصل دراسي ثاني 2019 ( علوم اسلامية )

  • السبت 27-4-2019 : الفقه / الثقافة الاسلامية  .
  • الأحد 27-4-2019 :القرآن الكريم / التوحيد.
  • الثلاثاء 30-4-2019 : التفسير وعلوم القرآن / الصرف .
  • الخميس 2-5-2019 : النحو / الإنشاء .
  • السبت 4-5-2019 : الحديث وعلومه / اللغة الاجنبية ( الثانية )
  • الأحد 5-5-2019 : اللغة الأجنبية الأولى.
  • الاثنين 6-5-2019 : إدارة الأعمال / الجغرافيا.
  • الثلاثاء 7-5-2019 :علم النفس / التاريخ.
  • الاربعاء 8-5-2019 : البلاغة / المنطق.
  • الخميس 9-5-2019 : الادب والنصوص والمطلعة / الحاسب الآلى.

جدول الترم الثاني 2019 أولى ثانوي أزهر ( أدبي وعلمي وعلوم إسلامية )

 

مع خالص التمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.

 


عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.