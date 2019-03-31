جدول الترم الثاني 2019 أولى ثانوي أزهر ( أدبي وعلمي وعلوم إسلامية )

بالصور جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 الرسمية للمعاهد الازهرية في مصر بحسب ما اعلنها الازهر الشريف للصف الاول الثانوي الازهري ( علمي وأدبي وعلوم إسلامية ).
وبحسب الجداول المعلنة من قطاع المعاهد الازهرية فإن الامتحانات ستبدأ قبل شهر رمضان المبارك 1440 هـ , حيث ستكون الامتحانات في الفترة من السبت 27 إبريل 2019 م وحتى يوم الخميس 9 مايو 2019 .
جدول أولى ثانوي ازهر فصل دراسي ثاني 2019 ( أدبي )
- السبت 27-4-2019 : الفقه / علم النفس .
- الأحد 27-4-2019 : البلاغة / المنطق .
- الثلاثاء 30-4-2019 : القرآن الكريم / الصرف .
- الخميس 2-5-2019 : اللغة الاجنبية الأولى / الإنشاء .
- السبت 4-5-2019 : الجغرافيا / الثقافة الإسلامية .
- الأحد 5-5-2019 : التفسير وعلومه / التاريخ .
- الاثنين 6-5-2019 : النحو / التوحيد .
- الثلاثاء 7-5-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / التربية الفنية .
- الاربعاء 8-5-2019 : الحديث وعلومه / اللغة الاجنبية الثانية .
- الخميس 9-5-2019 : الحاسب الآلى.
جدول أولى ثانوي ازهر فصل دراسي ثاني 2019 ( علمي )
- السبت 27-4-2019 : الفقه / الجبر وحساب المثلثات .
- الأحد 27-4-2019 : البلاغة / الهندسة.
- الثلاثاء 30-4-2019 : القرآن الكريم / الصرف .
- الخميس 2-5-2019 : اللغة الاجنبية والترجمة / الإنشاء .
- السبت 4-5-2019 : الكيمياء / الثقافة الإسلامية .
- الأحد 5-5-2019 : التفسير وعلومه / الفيزياء .
- الاثنين 6-5-2019 : النحو / التوحيد .
- الثلاثاء 7-5-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / التربية الفنية .
- الاربعاء 8-5-2019 : الحديث وعلومه / الاحياء .
- الخميس 9-5-2019 : الحاسب الآلى.
جدول أولى ثانوي ازهر فصل دراسي ثاني 2019 ( علوم اسلامية )
- السبت 27-4-2019 : الفقه / الثقافة الاسلامية .
- الأحد 27-4-2019 :القرآن الكريم / التوحيد.
- الثلاثاء 30-4-2019 : التفسير وعلوم القرآن / الصرف .
- الخميس 2-5-2019 : النحو / الإنشاء .
- السبت 4-5-2019 : الحديث وعلومه / اللغة الاجنبية ( الثانية )
- الأحد 5-5-2019 : اللغة الأجنبية الأولى.
- الاثنين 6-5-2019 : إدارة الأعمال / الجغرافيا.
- الثلاثاء 7-5-2019 :علم النفس / التاريخ.
- الاربعاء 8-5-2019 : البلاغة / المنطق.
- الخميس 9-5-2019 : الادب والنصوص والمطلعة / الحاسب الآلى.
مع خالص التمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.
التعليقات