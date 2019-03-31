جدول الترم الثاني 2019 أولى ثانوي أزهر ( أدبي وعلمي وعلوم إسلامية )

بالصور جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 الرسمية للمعاهد الازهرية في مصر بحسب ما اعلنها الازهر الشريف للصف الاول الثانوي الازهري ( علمي وأدبي وعلوم إسلامية ).

وبحسب الجداول المعلنة من قطاع المعاهد الازهرية فإن الامتحانات ستبدأ قبل شهر رمضان المبارك 1440 هـ , حيث ستكون الامتحانات في الفترة من السبت 27 إبريل 2019 م وحتى يوم الخميس 9 مايو 2019 .

جدول أولى ثانوي ازهر فصل دراسي ثاني 2019 ( أدبي )

السبت 27-4-2019 : الفقه / علم النفس .

الأحد 27-4-2019 : البلاغة / المنطق .

الثلاثاء 30-4-2019 : القرآن الكريم / الصرف .

الخميس 2-5-2019 : اللغة الاجنبية الأولى / الإنشاء .

السبت 4-5-2019 : الجغرافيا / الثقافة الإسلامية .

الأحد 5-5-2019 : التفسير وعلومه / التاريخ .

الاثنين 6-5-2019 : النحو / التوحيد .

الثلاثاء 7-5-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / التربية الفنية .

الاربعاء 8-5-2019 : الحديث وعلومه / اللغة الاجنبية الثانية .

الخميس 9-5-2019 : الحاسب الآلى.

جدول أولى ثانوي ازهر فصل دراسي ثاني 2019 ( علمي )

السبت 27-4-2019 : الفقه / الجبر وحساب المثلثات .

الأحد 27-4-2019 : البلاغة / الهندسة.

الثلاثاء 30-4-2019 : القرآن الكريم / الصرف .

الخميس 2-5-2019 : اللغة الاجنبية والترجمة / الإنشاء .

السبت 4-5-2019 : الكيمياء / الثقافة الإسلامية .

الأحد 5-5-2019 : التفسير وعلومه / الفيزياء .

الاثنين 6-5-2019 : النحو / التوحيد .

الثلاثاء 7-5-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / التربية الفنية .

الاربعاء 8-5-2019 : الحديث وعلومه / الاحياء .

الخميس 9-5-2019 : الحاسب الآلى.

جدول أولى ثانوي ازهر فصل دراسي ثاني 2019 ( علوم اسلامية )

السبت 27-4-2019 : الفقه / الثقافة الاسلامية .

الأحد 27-4-2019 :القرآن الكريم / التوحيد.

الثلاثاء 30-4-2019 : التفسير وعلوم القرآن / الصرف .

الخميس 2-5-2019 : النحو / الإنشاء .

السبت 4-5-2019 : الحديث وعلومه / اللغة الاجنبية ( الثانية )

الأحد 5-5-2019 : اللغة الأجنبية الأولى.

الاثنين 6-5-2019 : إدارة الأعمال / الجغرافيا.

الثلاثاء 7-5-2019 :علم النفس / التاريخ.

الاربعاء 8-5-2019 : البلاغة / المنطق.

الخميس 9-5-2019 : الادب والنصوص والمطلعة / الحاسب الآلى.

مع خالص التمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.