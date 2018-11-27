جدول الامتحانات التجريبي للصف الأول الثانوي العام بعد تعديله من وزارة التربية والتعليم

بعد اعتراض طلاب الصف الأول الثانوي العام، على جدول الامتحانات التجريبية، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم من قبل، بسبب وجود أكثر من مادة دراسية يمتحن فيها الطلاب في اليوم الواحد، بالاضافة إلى عدم كفاية الزمن المخصص للأجابة، فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدول الجديد للأمتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2018/2019، وذلك بعد الاخذ في الاعتبار الاعتراضات التي أبداها الطلاب وأولياء الأمور على الجدول القديم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تلك الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي العام لن تدخل ضمن نتيجة الطالب لهذه الدفعة 2018/2019 وذلك عند احتساب متوسط الدرجات التي سيحصل عليها الطلاب بعد أنتهاء مرحلة الثانوية العامة، حيث سيتم احتساب متوسط المجموع لكل طالب على عامين فقط، وهو الصفين الثاني والثالث الثانوي العام، أما بعد ذلك فسيتم احتساب مجموع الطلاب على مدار الثلاث سنوات وذلك لأن النظام الجديد للثانوية العامة يتم فيه احتساب المجموع على مدار الثلاث سنوات ، على أن يؤدي الطلاب أربع إمتحانات في كل مادة دراسية موزعة على الفصلين الأول والثاني الدراسي، بحيث يتم احتساب الدرجة الأعلي التي يحصل عليها الطلاب من الامتحانين في كل فصل دراسي، وبهذا يكون تم القضاء على الرهبة التي كانت تمثلها الثانوية العامة ، حيث لم يكن أمام الطلاب سوى فرصة واحدة.

ويمكن معرفة تفاصيل جدول الامتحان التجريبي الأول للصف الأول الثانوي كما يلي: