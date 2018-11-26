جدول إمتحانات الصف الأول الثانوي في النظام الجديد للثانوية العامة (2019/2018)

أعلن مسئولي وزارة التربية والتعليم، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم السبت الموافق 2018/11/24، وعلى مسئولية المستشار ألإعلامي لوزارة التربية، والتعليم الفني/ احمد صابر أن الوزير الدكتور/ طارق شوقي قام بالتوقيع واعتماد جدول الامتحانات، الصحيح للصف الأول الثانوي النظام الجديد، وللعلم فأن هذا الجدول يختص فقط بالمواد الأساسية، أما المواد غير الأساسية فان مديريات التعليم تتولى عقد الامتحانات الخاص بها، كما هو متعارف عليه في السنوات والأعوام السابقة وذلك على مسؤولية الدكتور/ رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

نُشرا تكذيب يوم الجمعة الماضي الموافق 11/23/ 2018، على لسان أحد المسؤولين، في وزاره التربية والتعليم هو الدكتور/ رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، و نقلاً عن جريدة المصري اليوم أن هناك جدول امتحانات منتشر على صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هذا الجدول مُزور و ليس حقيقي ولا يمثل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في النظام الجديد للثانوية العامة (2019/2018) ولا يمُد لأي مسئول بأي صلة، وأنه لم يصدر جدول بهذا الشكل من وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي طبقاً للنظام الجديد وموعد الامتحان

كما أعلن الدكتور/ رضا حجازي، أن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في النظام الجديد للثانوية العامة (2019/2018) سوف يكون على مرحلتين الامتحان الأول يُؤدى بشكل يومي اعتبارا من يوم 29 ديسمبر 2018، حتى 3 يناير 2019، والامتحان الثاني من يوم 17 يناير حتى 24 يناير 2019. ورسل الدكتور/ رضا حجازي، خطاب عام موجهة إلى جميع المديريات التعليمية، على إنه يجب تكوين لجنة لتوجه إلى مقر المركز القومي للامتحانات لاستلام الامتحانات،الخاصة بالفصل الدراسي الأول،وأُقدم لكم أدعية هامة جداً للمُذاكراة والامتحانات

جدول الامتحان الأول

يبدأ من يوم السبت الموافق 2018/12/29_ حتي يوم الخميس 2019/1/3

جدول الامتحان الثاني

يبدأ من يوم الخميس الموافق 2019/1/17 _حتي يوم الخميس الموافق 2019/1/24

كما أكدا الوزير الدكتور/ طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أنه لا عودة للمستوى الرفيع مرة أُخرى، ونتمنى للجميع التوفيق