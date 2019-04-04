جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية بداية من الصف الثاني الابتدائي الثاني وحتى الصف الثاني الثانوي ، وذلك بعد أن اعتمد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جداول أمتحانات أخر العام 2019، حيث ستبدأ الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الشرقية بداية من يوم 30 أبريل 2019 وتنتهي يوم 16 مايو 2019.

جداول أمتحانات أخر العام 2019 بمحافظة الشرقية:-

من جهته قال الأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بأن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أعتمد جداول امتحانات أخر العام 2019، واتخذت مديرية التربية والتعليم كافة الإجراءات اللازمة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كافة الإدارات التعليمية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، بأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الشرقية روعي فيها الالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في جلسته التي عقدها قبل بدء الدراسة في شهر سبتمبر الماضي برئاسة الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الأستاذ رمضان عبد الحميد بأنه تم التنبيه على واضعي أمتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الشرقية ضرورة الالتزام بالمناهج الدراسية والبعد عن التعقيد في وضع الأسئلة وأن تكون الأسئلة واضحة لا لبس فيها بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار ما تم تخفيفه من المناهج الدراسية من موضوعات على طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي.

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