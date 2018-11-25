جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 محافظة الفيوم

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2018/2019، وذلك لقرب نهاية الفصل الدراسي الأول، وحتى يستطيع أبناؤنا طلبة وطالبات محافظة الفيوم في كافة الفصول الدراسية بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام الاستعداد لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول وكذلك لكي ينتهي معظم المعلمين في كافة الصفوف الدراسية من المناهج المقررة على أبناؤنا الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2019 محافظة الفيوم:-

* الصف الثاني الابتدائي:-

وفقاً للجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالفيوم، فإن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2019، سوف تبدأ يوم الاربعاء الموافق 2 يناير 2019، وذلك بالنسبة لطلاب الصف الثاني الابتدائي وتستمر لمدة يومين وهما يوم الاربعاء 2 يناير 2019 ويوم الخميس الموافق 3 يناير 2019.

* الصف الثالث الابتدائي:-

تبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي، بداية من بيوم الاربعاء الموافق 2 يناير 2019، والخميس الموافق 3 يناير 2019.

* الصف الرابع الابتدائي:-

تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم الاربعاء الموافق 2 يناير 2019، ثم يوم الخميس الموافق 3 يناير 2019، ثم السبت الموافق 5 يناير 2019، ثم راحة من الامتحانات أيام الاحد والاثنين والثلاثاء على أن تعاود يوم الاربعاء والخميس الموافقين 9 و 10 يناير 2019.

ويمكن التعرف على الجدول التفصيلي لامتحانات الفصل الدراسي الأول لمحافظة الفيوم كما يلي :-