جداول امتحانات الترم الأول بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019

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جداول امتحانات الترم الأول بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019

منذ قليل صدر خبر من موقع بوابة الأزهر التعليمية أن الإدارة المركزية لتنظيم الأمتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية صدرت جداول مواعيد الأمتحانات للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، والشهادتين الابتدائية والإعدادية، للعام الدراسي 2018/2019, ونحن هنا من خلال هذه المقالة علي موقع نجوم مصرية سوف نقوم بعرض جميع جداول ومواعيد الأمتحانات لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، والشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول, حيث في مواعيد الأمتحانات تم فصل مواعيد الشهادات كلا من الأبتدائية والاعدادية عن امتحانات النقل الإعدادي والثانوي لتصبح مواعيد  الشهادتين الأبتدائية والاعدادية قبل الإعدادي والثانوي حتي لا يصبح إختلاف وتداخل بينها وأعتبر هذا الفصل تغيير اساسي في نظام الأمتحانات.

كما أشارت إدارة تنظيم الأمتحانات بأن مادة الحاسب الآلي سوف تطرح لطلاب المعاهد الأزهرية الخاصة وطلاب المعاهد النموذجية فقط

جداول امتحانات الترم بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019

الأمتحان الموعد
أمتحانات النقل للصف الأول الابتدائي شفويًّا يوم الأربعاء 19/12/2018
أمتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائي يوم الخميس 20/12/2018
أمتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم الثلاثاء 25/12/2018
أمتحانات الصف الأول الثانوي : العلمي والأدبي يوم السبت 22/12/2018
امتحانات النقل الإعدادي والثانوي  يوم الأحد 20/12/2018
أمتحانات النقل بالمعاهد الإعدادية والثانوية، والعلوم الإسلامية الأزهرية يوم الإثنين 14/1/2019
امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية يوم الأربعاء 2/1/2019

جدول امتحان الصف الثاني الأبتدائي

جداول امتحانات الترم الأول بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019

جدول امتحان الصف الثالث الأبتدائي

جداول امتحانات الترم الأول بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019

جدول امتحان الصفين الرابع والخامس الأبتدائي

جداول امتحانات الترم الأول بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019

جدول امتحان الصف السادس الأبتدائي

جداول امتحانات الترم الأول بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019

مواعيد امتحان الصف الأول الأعدادي

جداول امتحانات الترم الأول بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019

مواعيد امتحان امتحان الصف الثاني الأعدادي

جداول امتحانات الترم الأول بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019

مواعيد امتحان الشهادة الأعدادية

جداول امتحانات الترم الأول بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019

مواعيد امتحان الصف الأول الثانوي الأدبي

جداول امتحانات الترم الأول بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019

مواعيد امتحان الصف الأول الثانوي الأدبي 2

جداول امتحانات الترم الأول بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019

مواعيد امتحان الصف الأول الثانوي علمي

جداول امتحانات الترم الأول بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019

مواعيد الصف الأول الثانوي العلمي 2

جداول امتحانات الترم الأول بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019

مواعيد الصف الثاني الثانوي الأدبي

جداول امتحانات الترم الأول بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019

مواعيد امتحان الصف الثاني العلمي

جداول امتحانات الترم الأول بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019




     