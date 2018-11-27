جداول امتحانات الترم الأول بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019

منذ قليل صدر خبر من موقع بوابة الأزهر التعليمية أن الإدارة المركزية لتنظيم الأمتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية صدرت جداول مواعيد الأمتحانات للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، والشهادتين الابتدائية والإعدادية، للعام الدراسي 2018/2019, ونحن هنا من خلال هذه المقالة علي موقع نجوم مصرية سوف نقوم بعرض جميع جداول ومواعيد الأمتحانات لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، والشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول, حيث في مواعيد الأمتحانات تم فصل مواعيد الشهادات كلا من الأبتدائية والاعدادية عن امتحانات النقل الإعدادي والثانوي لتصبح مواعيد الشهادتين الأبتدائية والاعدادية قبل الإعدادي والثانوي حتي لا يصبح إختلاف وتداخل بينها وأعتبر هذا الفصل تغيير اساسي في نظام الأمتحانات.

كما أشارت إدارة تنظيم الأمتحانات بأن مادة الحاسب الآلي سوف تطرح لطلاب المعاهد الأزهرية الخاصة وطلاب المعاهد النموذجية فقط

جداول امتحانات الترم بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019

الأمتحان الموعد أمتحانات النقل للصف الأول الابتدائي شفويًّا يوم الأربعاء 19/12/2018 أمتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائي يوم الخميس 20/12/2018 أمتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم الثلاثاء 25/12/2018 أمتحانات الصف الأول الثانوي : العلمي والأدبي يوم السبت 22/12/2018 امتحانات النقل الإعدادي والثانوي يوم الأحد 20/12/2018 أمتحانات النقل بالمعاهد الإعدادية والثانوية، والعلوم الإسلامية الأزهرية يوم الإثنين 14/1/2019 امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية يوم الأربعاء 2/1/2019

جدول امتحان الصف الثاني الأبتدائي

جدول امتحان الصف الثالث الأبتدائي

جدول امتحان الصفين الرابع والخامس الأبتدائي

جدول امتحان الصف السادس الأبتدائي

مواعيد امتحان الصف الأول الأعدادي

مواعيد امتحان امتحان الصف الثاني الأعدادي

مواعيد امتحان الشهادة الأعدادية

مواعيد امتحان الصف الأول الثانوي الأدبي

مواعيد امتحان الصف الأول الثانوي الأدبي 2

مواعيد امتحان الصف الأول الثانوي علمي

مواعيد الصف الأول الثانوي العلمي 2

مواعيد الصف الثاني الثانوي الأدبي

مواعيد امتحان الصف الثاني العلمي