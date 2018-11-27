جداول امتحانات الترم الأول بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019

منذ قليل صدر خبر من موقع بوابة الأزهر التعليمية أن الإدارة المركزية لتنظيم الأمتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية صدرت جداول مواعيد الأمتحانات للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، والشهادتين الابتدائية والإعدادية، للعام الدراسي 2018/2019, ونحن هنا من خلال هذه المقالة علي موقع نجوم مصرية سوف نقوم بعرض جميع جداول ومواعيد الأمتحانات لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، والشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول, حيث في مواعيد الأمتحانات تم فصل مواعيد الشهادات كلا من الأبتدائية والاعدادية عن امتحانات النقل الإعدادي والثانوي لتصبح مواعيد الشهادتين الأبتدائية والاعدادية قبل الإعدادي والثانوي حتي لا يصبح إختلاف وتداخل بينها وأعتبر هذا الفصل تغيير اساسي في نظام الأمتحانات.
كما أشارت إدارة تنظيم الأمتحانات بأن مادة الحاسب الآلي سوف تطرح لطلاب المعاهد الأزهرية الخاصة وطلاب المعاهد النموذجية فقط
جداول امتحانات الترم بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019
|الأمتحان
|الموعد
|أمتحانات النقل للصف الأول الابتدائي شفويًّا
|يوم الأربعاء 19/12/2018
|أمتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائي
|يوم الخميس 20/12/2018
|أمتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي
|يوم الثلاثاء 25/12/2018
|أمتحانات الصف الأول الثانوي : العلمي والأدبي
|يوم السبت 22/12/2018
|امتحانات النقل الإعدادي والثانوي
|يوم الأحد 20/12/2018
|أمتحانات النقل بالمعاهد الإعدادية والثانوية، والعلوم الإسلامية الأزهرية
|يوم الإثنين 14/1/2019
|امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية
|يوم الأربعاء 2/1/2019
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