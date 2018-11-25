جداول امتحانات الترم الأول يناير 2019 محافظة الشرقية لجميع الصفوف

استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2019، وحتى يستعد ابناؤنا الطلاب والطالبات في كافة الصفوف الدراسية، لأداء امتحانات الترم الاول من العام الدراسي الجاري 2019، بدأت المديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية في وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير 2019 لجميع الصفوف الدراسية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، بالتزامن مع قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع جداول امتحانات الصف الأول الثانوي العام، والذي سيؤدي فيه الطلاب اختبارين في كل مادة دراسية على أن يتم احتساب الدرجة الأعلى في أياً من الاختبارين عند إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمحافظة الشرقية يناير 2019:-

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية جداول امتحانات النقل لكافة الصفوف الدراسية للتعليم العام والتعليم الفني وكذلك جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019.

حيث تبدأ امتحانات الترم الأول في محافظة الشرقية بداية من يوم الثاني من يناير 2019 للصف الثاني الابتدائي وتمتد لمدة يومين وكذلك للصف الثالث الابتدائي، حيث تنتهي الامتحانات للصفين الثاني والثالث الابتدائي يوم الثالث من يناير 2019.

ثم تتوالي بعد ذلك امتحانات باقي الصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، حيث ستنتهي كافة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2019 في محافظة الشرقية وفقاً للجداول الموضوعة يوم 17 يناير 2019.

وإليكم جداول امتحانات الصفوف الدراسية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الثانوي العام والتجاري بمحافظة الشرقية:-