جداول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية العام الدراسي 2018/2019 .. جداول جميع سنوات النقل الابتدائي على موقع الأزهر التعليمي

جداول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية وكذلك سنوات النقل من الصف الثاني الابتدائي الأزهري حتى الصف السادس الابتدائي الأزهري، فقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2018/2019 . وكذلك سنوات النقل بالمرحلة الابتدائية ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية للمرحلة الابتدائية كما أعلنتها الإدارة المركزية للامتحانات كما يلي:

تقرَّر إجراء امتحانات الصف السادس الابتدائي الشهادة الابتدائية الأزهرية الأربعاء الموافق 2 يناير 2019، وتستمر حتى الثلاثاء 8 يناير 2018

الصفوف الأول، والثاني، والثالث الابتدائي، تبدأ الامتحانات يوم الخميس 20 ديسمبر 2018وتستمر حتى يوم 24 ديسمبر 2018، وتستمر لمدة أربعة أيام.

تقرر أن تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، وتستمر حتى يوم الأحد 30 ديسمبر 2018، وتستمر الامتحانات مدة 5 أيام.

جدول امتحانات الصف الثاني الابتدائي الأزهري الترم الأول

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الأزهري الترم الأول

جدول امتحانات سنوات النقل الصف الرابع والخامس الابتدائي

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الأول

أقرأ أيضا وتعرف على:

لمعرفة جداول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية والتي أعلنتها الإدارة المركزية على موقع الأزهر التعليمي اضغط هنا

لدخول موقع الأزهر التعليمي اضغط هنا

التعليمات الخاصة بامتحانات المرحلة الابتدائية

ومن الجدير بالذكر ما صدر عن الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية وذلك بالتعاون مع إدارة التعليم الابتدائي، حيص صدرت التعليمات الخاصة بامتحانات سنوات النقل للمرحلة الابتدائية الأزهرية وذلك للصفوف من الأول حتى الثالث، والتي جاءت على النحو التالي:

تُعقد الامتحانات “شفهية” للصف الأول الابتدائي في جميع المواد.

تُعقد امتحاناتٌ “تحريرية” للصف الثاني الابتدائي في الفصلين الدراسيين، فإذا رسب التلميذ يُنقل تلقائيًّا، على أن يتمّ عمل برنامج تأهيلي للطلاب الراسبين، ولا يُعقد له امتحان دورٍ ثانٍ.

بالنسبة لمادة اللغة الإنجليزية؛ يكون الاختبار شفهيًّا في الفصل الدراسي الأول وتحريريًّا في الثاني، على أن توضع لجميع مواد الصفين الأول والثاني الابتدائيين تقديراتٌ وَفْقَ الجدول بكشف الرصد.

يُمتحن طلاب الصف الثالث الابتدائي في المواد الآتية: القرآن الكريم (شفهيًّا وتحريريًّا) – اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – التربية الإسلامية – التربية الفنية – الخط العربي – الأنشطة “شفهيًّا” – الحاسب الآلي.

يُشترط لنقل التلميذ للصف الرابع الابتدائي حصوله على درجة النجاح في كل مادة دراسية على حِدَة، ويُشترط حصوله على 50% من النهاية العظمى في الفصلين الدراسيين في المواد السابقة.

يحقّ للطالب بدايةً من الصف الثالث الابتدائي: دخولُ امتحانات الدور الثاني إذا رسب في مادة من المواد الدراسية المقررة، على أن يُعقد هذا الامتحان في نهاية العام الدراسي، ويُنقل للصف التالي إذا نجح في المواد التي رسب فيها.

إذا رسب الطالب في الدور الثاني في إحدى المواد الآتية: (القرآن الكريم – التربية الإسلامية – اللغة العربية – اللغة الإنجليزية) يعيد العام الدراسي بنفس الصف في العام الذي يليه، في كل المواد الدراسية.

أقرأ أيضا وتعرف على:

من جهةٍ أخرى، أعلنت الإدارة المركزية لشئون التعليم؛ عن طبعها كشوفَ رصدٍ جديدة لكلٍّ من الصفوف: الأول والثاني والثالث الابتدائي، وسوف يتمّ تسليمها للمناطق الأزهرية فَوْرَ الانتهاء منها. ونوّهت الإدارة إلى أن مادة الحاسب الآلي مقررة فقط على المعاهد الخاصة والنموذجية، كما أنه إذا تخلف الطالب في مادتي الخط والتربية الفنية في الفصل الدراسي الأول؛ تُضاعَف له الدرجة في الفصل الدراسي الثاني.

أقرأ أيضا وتعرف على أهم الأخبار اضغط على الصورة