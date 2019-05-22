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“استعلام” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني بوابة التعليم الأساسي

كتب علاء محمد آخر تحديث
“استعلام” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني بوابة التعليم الأساسي
نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة

ننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية “ثالثة إعدادي” الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي التابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك من خلال رقم الجلوس، وبعد ساعات فقط من نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني  بدأت لجان التصحيح المنتشرة في مختلف الإدارات التعليمية أعمالها ومباشرة مهامها على الفور لإتاحة نتيجة الصف الثالث الإعدادي للطلبة والطالبات في أسرع وقت ممكن، بعد نهاية الامتحانات مباشرة، وسنضع لكم من خلال المقال روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة
نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة

احتمالية ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة ينتظرها الطلاب وأولياء أمورهم بين الحين والآخر خلال الأيام المقبلة، بمختلف المدارس التابعة للمحافظة، ومنها إدارة شرق مدينة نصر، إدارة المطرية، إدارة النزهة، إدارة مصر الجديدة، إدارة المرج، إدارة الزيتون، إدارة وسط القاهرة، إدارة حدائق القبة، إدارة منشأة ناصر، إدارة شبرا، إدارة التبين، إدارة الزاوية، إدارة البساتين، إدارة الشرابية، إدارة المعادي، إدارة السلام، إدارة روض الفرج، إدارة عين شمس وغيرها.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة

ننشر لكم روابط نتيجة ثالثة إعدادي محافظة القاهرة فور ظهورها، ويمكنك الحصول عليها برقم الجلوس من بوابة نتائج التعليم الأساسي، وسنقوم بتحديث المقال ومتابعة أخر تطورات ومراحل ظهور النتيجة أول بأول، كل ما عليك زيارة الموضوع لاحقاً.

في هذه المقالة سنكون متابعين معكم حيث تجرى الآن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة.

هناك احتمالات لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة خلال الأسبوع الحالي وسوف نستمر في المتابعة معكم حتي ظهور النتائج.

 

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عن الكاتب

علاء محمد

علاء محمود محمد ابلغ من العمر 26 سنة وعملت محرر فى أكثر من موقع وصحيفة الكترونية

التعليقات

  38. الاسم:أسماء محمد محمود محمد عبد السلام
    رقم الجلوس:718
    المحافظة: القاهرة
    مدرسة: منارة الخطيب الخاصة
    الرقم القومي:30602210101068

    رد

  64. 2. الخطوة الثانية، الأن نقوم بادخال البيانات، في الخانة الاولى الرقم القومي للطالب (الرقم القومي ستجدوه في شهادة ميلاد الطالب)، ثم في الخانة التي تليها نقوم باختيار المرحلة الاعدادية ثم في الخانة الثالثة نقوم باختيار الصف الثاني الاعدادي أو صفك الدراسي إذا كنت ترغب بجلب نتيجة صف أخر، ثم في الخانة الرابعة نختار سوياً العام الدراسي وهو 2018، والخانة التي تليها نقوم باختيار الفصل الدراسي الثاني أو اخر العام، وأخيراً نضغط عرض النتيجة كما موضح في الصورة التالية.

    رد

  65. الاسم/عبدالرحمن نبيل سيد محمد احمد
    المدرسة/رفاعة الطهطاوي الاعدادية بنين
    رقم الجلوس/513281
    محافظة/القاهرة
    عايز اعرف النتيجة بتاعتي

    رد

  104. الاسم؟يوسف طلعت جابر الرقم الجلوس ؟8065 المدرسة ؟ واجية ابظاءالمحافظة\البحيرة عربى 39الرياضيات\ 29.30 العلوم\ 20 الدراسات \29 الانجليزى\ 30 الحالة الاول على الجمهورية

    رد

    1. اسم الطالب رحمه علاء رجب محمد الحاله 1
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      الادارة التعليمية المرج المدرسة محمود شكرى ع بنات ص
      الفصل الدراسي الفصل الدراسى الاول
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 28
      لغة اجنبية 15
      رياضيات 15
      علوم 10
      دراسات اجتماعية 10
      المجموع الكلي 78

    1. اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 33.5
      لغة اجنبية معفى
      رياضيات معفى
      علوم معفى
      دراسات اجتماعية 10
      المجموع الكلي مصدقة

  168. الاسم :فاطمة السيد محمود احمد
    رقم الجلوس : ٤٠٠٩٩٠
    المحافظة : القاهرة
    اسم المدرسة : الحسين الاعدادية بنات

    رد

  275. الاسم: محمد خالد محمد سيد محمد
    محافظة:القاهرة
    الادارة التعليمية:القاهرة الجديدة
    المدرسة:مدرسة الحرية النموذجية
    الصف الدراسي:الثالث الاعدادي
    رقم الجلوس:328399

    رد

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