“استعلام” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني بوابة التعليم الأساسي

ننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية “ثالثة إعدادي” الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي التابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك من خلال رقم الجلوس، وبعد ساعات فقط من نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدأت لجان التصحيح المنتشرة في مختلف الإدارات التعليمية أعمالها ومباشرة مهامها على الفور لإتاحة نتيجة الصف الثالث الإعدادي للطلبة والطالبات في أسرع وقت ممكن، بعد نهاية الامتحانات مباشرة، وسنضع لكم من خلال المقال روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.
احتمالية ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة ينتظرها الطلاب وأولياء أمورهم بين الحين والآخر خلال الأيام المقبلة، بمختلف المدارس التابعة للمحافظة، ومنها إدارة شرق مدينة نصر، إدارة المطرية، إدارة النزهة، إدارة مصر الجديدة، إدارة المرج، إدارة الزيتون، إدارة وسط القاهرة، إدارة حدائق القبة، إدارة منشأة ناصر، إدارة شبرا، إدارة التبين، إدارة الزاوية، إدارة البساتين، إدارة الشرابية، إدارة المعادي، إدارة السلام، إدارة روض الفرج، إدارة عين شمس وغيرها.
نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة
ننشر لكم روابط نتيجة ثالثة إعدادي محافظة القاهرة فور ظهورها، ويمكنك الحصول عليها برقم الجلوس من بوابة نتائج التعليم الأساسي، وسنقوم بتحديث المقال ومتابعة أخر تطورات ومراحل ظهور النتيجة أول بأول، كل ما عليك زيارة الموضوع لاحقاً.
- حالة النتيجة “ لم تظهر بعد “
- نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات “متابعة لحظية“
- يرجى تحديث المقال بشكل دائماً للحصول على أخر اخبار ظهور النتيجة ورابط الحصول عليها.
- بوابة نتائج التعليم الاساسي بالقاهرة– نتائج الامتحانات.
في هذه المقالة سنكون متابعين معكم حيث تجرى الآن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة.
هناك احتمالات لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة خلال الأسبوع الحالي وسوف نستمر في المتابعة معكم حتي ظهور النتائج.
← إقرأ أيضاً:
- "روابط" نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 "ثالثة اعدادي" برقم الجلوس كل المحافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والشرقية
التعليقات
ده رقم الجلوس ٩٥٠٣٣ مدرسه شهداء ابو صير الاعداديه
رقم جلوسي٩٥٠٣٣ محافظه القاهره مدرسه شهداء ابو صير الاعداديه
الاسم اماني علوي الصغير عبداللة رقم الجلوس 124 في محافظة القاهرة مدرسة الزهراء ع ث بنات
395240
49271
اريد النتيجه الاعداديه محافظة الشرقيه
hvd]
الدقهليه 69065
مدرسة اللقباض الاعداديه
الاسم : محمد وائل خيرى عبد الفتاح
رقم الجلوس : 118439
من فضلك ممكن النتيجه
عبدالعزيزعبدالله اغا
رقم الجلوس ١٧١٢٢
محافظه البحيره
مدرسةكفرغرين الاعدادية
يوسف وليد عبد السلام رقم الجلوس 440992 محافظة القاهرة مدرسة عمر ابن العاص
رقم الجلوس 419143
555449
محافظة الجيزة هتظهر امته
وزارة حلوة كدة كويس
حضرتك عوز اعرف نتجتي
الشهاده الاعداديه القاهره الترم التاني
424300
404245
انا عايز الشهاده 3 اعدادي رقم جلوسي اهو 342144
عاوزه اعرف حضرتك جيت منين النتيجه اللى رديت عليها بالكومنتاات مدام النتيجه لسه مظهرتش
384998
نتجه الشهاده الاعداديه القاهره
رقم363835
الاسم الاء خالد احمد احمد
مدرسة الشيماء الاعدادية بنات
رقم الجلوس 487273
دنيا رضا وديع احمد
رقم الجلوس44919
القاهره اداره المرج مدرسه السيده عائشة
429932
اريد معرفة نتيجه الشهادة الاعدادية مدرسه ام المومنين بالمطريه القاهرة
رشا فتحي عبد المولي موسي رقم الجلوس 516532
محافظه القاهرة مدرسة ناصر الاعدادية بنات
محمد مصطفي محمود سيد
441398
محافظه القاهره مدرسه الشرفا الاعداديه
محافظه القاهره
٤٥٠٣٦٢
اداره المرج
محمد مصطفي محمود سيد
441398
رقم الجلوس 501857 القاهره اكون شاكر جداً يا فاندم لو جبتلي النتيجه
خالد علي جأد الرب حمدان
المرج العداديه بنين
رقم الجلوس 438212
343486
الاسم:عبد الرحمن محمد رافت. رقم الجلوس :٤٢٨١٧٧
محافظة القاهرة
مدرسة بلال اعدادي
رقم الجلوس ٤٠٤٩١٩ محافظة القاهرة
عبدالله مجدى محمود محمود
361421
اداره عين شمس مدرسه ومحمد عبده
469727
القاهرة
469727
الاسم:أسماء محمد محمود محمد عبد السلام
رقم الجلوس:718
المحافظة: القاهرة
مدرسة: منارة الخطيب الخاصة
الرقم القومي:30602210101068
نورهان محمود تونى فراج 544976
سمر حسن حفنى 544849
الاسم هالة ياسر محمود _
رقم جلوس 429211
محافظة القاهره
رقم الجلوس للصف الثالث اﻻعدادي مركز بدر البحيرة 84520 الاسم مصطفى محمود احمد محمد
علاء محسن محمد عبد النبى553008
٣٠٥٣٧٣
491644
رقم الجلوس 554155 القاهره
عبدالله مجدى محمود محمود
رقم الجلوس 361421
مدرسه محمد عبده الاعداديه
شهادة الاعداديه 399732. يارب
55555555555
399732
محمد احمد هاشم يارب انجاح
اكتب اللينك اللي انتا بيتجبها منه
348402
رقم الجلوس92
مروة زيد الهلالي رقم جلوسي 554464 مدرسة المعادي الاعدادية بنات محافضة القاهرة
الاسم ندى نصرالدين حسنى سيد .محافظة القاهرة .مدرسة الحجاز الخاصة .رقم الجلوس 425925
انا مارتن ياسر روبين ورقم جلوسي 354090 محافظة القاهرة
٤٨٥٤٩٠
ممكن اعرف نتيجتي رقم الجلوس هو 308279
عايزه اعرف النتيجه برقم الجلوس فقط
20117 رقم الجلوس
544955 ممكن اعرف نتجتي
الاسم/كيرلس عصام بهنا زاخر
المدرسة/محمد عبده ع.م
رقم الجلوس/361492
محافظة/القاهرة
ادارة/عين شمس
عيزاعرف 😑😑😑
رقم الجلوس 417138محافظه القاهره
فاروق نبيل عبدالصادق ابرهيم
رقم الجلوس 42261
2. الخطوة الثانية، الأن نقوم بادخال البيانات، في الخانة الاولى الرقم القومي للطالب (الرقم القومي ستجدوه في شهادة ميلاد الطالب)، ثم في الخانة التي تليها نقوم باختيار المرحلة الاعدادية ثم في الخانة الثالثة نقوم باختيار الصف الثاني الاعدادي أو صفك الدراسي إذا كنت ترغب بجلب نتيجة صف أخر، ثم في الخانة الرابعة نختار سوياً العام الدراسي وهو 2018، والخانة التي تليها نقوم باختيار الفصل الدراسي الثاني أو اخر العام، وأخيراً نضغط عرض النتيجة كما موضح في الصورة التالية.
الاسم/عبدالرحمن نبيل سيد محمد احمد
المدرسة/رفاعة الطهطاوي الاعدادية بنين
رقم الجلوس/513281
محافظة/القاهرة
عايز اعرف النتيجة بتاعتي
فيبى
اسم المادة والدرجة
115462
ياسمين ياسر محافظه القاهره
رقم الجلوس 26483 محافظة الدقهلية مدرسة ابو طه
54151
رقم الجلوس 26483
قفوزتىلفقنغا فتقى
رقم الجلوس 73219
كل ما اجي اجيب النتيجة يكتبولي للاسف النتيجة لم تظهر بعد
انا اسمي خالد محمد رقم الجلوس بتاعي ٧٠٦١٩
رقم الجلوس٥٢٣٩٤٩ الاسم رنا خالد عبد الوهاب حسين القاهره مدرسه امين سامي السيده زينب
انتي جيبة يا رنا 31 المجموع الكلي عربي14ودرسات2وعلوم2
٤٥٥٣
ىىعتىا
123456789
مدرسة الشهيد عاطف العسكري مش عارفين نتواصل للنتيجة ورغم مشينا كل الخطوات
رقم الجلوس ٠٤٥٥٠٣
397713
اسراء راضى احمد عبد الكريم:
عبدالحليم محمد صابر
بالتفوق ان شا ا لله الجميع
رقم الجلوس 67525 القليوبيه
60547
بالتوفيق للجميع ان شاء الله
فاطمه اسامه مدرسه احمد زويل و رقم الجلوس ٤٩٠٨٦٢
امل سعيد الشربيني محافظة الجيزة 1054
اناانا عايز النتيجه
نتجتى
1872
بلي
اتمنا الرد
FGDFGDFG
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نتلابلاىهابغهتلاهخحغفاوحف
ايمان السيد عبد ربة
١٣٦٢٨
000000000000000000
انا شيرين غريب حلمي قرني محافظه القاهره رقم جلوسي 555076 عايزه اعرف نتيجتي
لغة عربية 29
لغة اجنبية 25.5
رياضيات 19
علوم 15.5
دراسات اجتماعية 14.5
المجموع الكلي 103.5
عربي 39انجليزي 30 علوم 20 دراسات 20 رياضة 28
يارب ننجح
رقم الجلوس٣٦١٠٣٣
محافظة الجيزة رقم الجلوس 254100
انا مريم هاني رقم الجلوس 769
رقم جلوس ناقص
الاسم؟يوسف طلعت جابر الرقم الجلوس ؟8065 المدرسة ؟ واجية ابظاءالمحافظة\البحيرة عربى 39الرياضيات\ 29.30 العلوم\ 20 الدراسات \29 الانجليزى\ 30 الحالة الاول على الجمهورية
انا نسيت رقم الجلوس واسمي اية صفوت يوسف
لو سمحت انا مش فاكره رقم الجلوس
الاسم هدي سيد فتحي علي
محافظه القاهره اداره القاهره الجديده
برقم الجلوس فقط، بالأسم توجهي للمدرسة التابعة لها
رقم الجلوس 14163
رقم الجلوس 341168 محافظة القاهرة
الحومديه-الجيزة
الاسم نجلاء فتحى محمد محمود
رقم الجلوس 491135
لغة عربية 39
لغة اجنبية 19
رياضيات 19.5
علوم 19
دراسات اجتماعية 13.5
المجموع الكلي 110
انا عايز نتيجه
محمد رحيم رقم جلوسي6392 في محافظه بورسعيد ف مدرسه القناه
هي النتيجه حتبان امته
النتيجة النتيجة
اريدان اعرف النتيج
هو النتيجه هتبان امتى ؟؟
الله اعلم يا حب
رقم الجلوس 106729
رقم جلوس غير صحيح
اطلب منكم الشهادة
رقم الجلوس ٤٤٤١١٠ الاسم رحمة علاء رجب
محافظة القاهرة مدرسة محمود شكري
لغة عربية 28
لغة اجنبية 15
رياضيات 15
علوم 10
دراسات اجتماعية 10
المجموع الكلي 78
طه عمرو حامد رقم الجلوس 467906
اسم الطالب رحمه علاء رجب محمد الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية المرج المدرسة محمود شكرى ع بنات ص
الفصل الدراسي الفصل الدراسى الاول
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 28
لغة اجنبية 15
رياضيات 15
علوم 10
دراسات اجتماعية 10
المجموع الكلي 78
لغة عربية 31.5
لغة اجنبية 16.5
رياضيات 27.5
علوم 20
دراسات اجتماعية 17.5
المجموع الكلي 113
ارجو الرد من فضلكم على الشهادة
اسمي فريده احمد ابراهيم رقم الجلوس72613 محافظه القليوبيه
نتيجة معفنة
نتيجة الصف الثا لث الا عد ا دى
محافظة القاهرة 4448087
محافظة القاهرة
4448087
ق٣٠
رقم جلوس خاطئ
الاسماعليه رقم الجلوس13160
أحمد سعيد عيد محمد رقم الجلوس 449937 مدرسة الوليد الخاصة الم
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 36.5
لغة اجنبية 22.5
رياضيات 27.5
علوم 19
دراسات اجتماعية 15.5
المجموع الكلي 121
الجيزه امتا احنا على اعصابنا بالله عليكم
استعجلوا شويه
391468
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 37.5
لغة اجنبية 25.5
رياضيات 29
علوم 18
دراسات اجتماعية 16.5
المجموع الكلي 126.5
من محافظة القاهرة
391468
لامتحانات
الاسم كنزي علاء محمد رقم الجلوس 337
هى النتيجة هدبان امتة يا ولاد الكلب
بتمني النجاح
عمر عبدالعزيز شعبان عبدالعزيز
رقم الجلوس 440736 مدرسه عمرو بن العاص أداره المرج التعليميه
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 23
لغة اجنبية 7.5
رياضيات 5
علوم 5
دراسات اجتماعية 13.5
المجموع الكلي 54
عمر عبد العزيز شعبان عبد العزيز
رقم الجلوس 440736 مدرسه عمرو بن العاص أداره المرج التعليميه
498051
اسم:احمد وائل احمد سيد
هننجح انشاء الله
رقم الجلوس 399652 الاسم رشدى أحمد رشدى المدرسة المحمدية الاعدادية بنين محافظة القاهرة
سـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 36.5
لغة اجنبية 27
رياضيات 26.5
علوم 17
دراسات اجتماعية 19.5
المجموع الكلي 126.5
479579
محافظة القاهرة
بسام عبد الكريم سيد عبد العال
78
انشاء الله هننجح
معانا يارب
19931
محمد حاتم محمد حسن
رقم الجللوس 524923
157682
الاسم . ايمان مصطفى سيد 362622
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 33
لغة اجنبية 15
رياضيات 18
علوم 10.5
دراسات اجتماعية 10
المجموع الكلي 86.5
الاسم سلسبيل صالح سيد رقم الجلوس428994
احمد حامد عبداللة سلام
محافظة الاسماعيلية
12451
لوسمحت انا كمان عايزة اعرف النتيجة
ورقم جلوسي اهو 447086 اسمي سميرة سيد محافظة القاهرة عاوزة الرد بسرعة
375094 الاسم ادهم اشرف سيد محمد مدرسه شبرا الاعداديه
رقم الجلوس 469060 محافظة القاهرة مدرسة حافظ ابراهيم اعدادى بنين لوسمحتو النتيجة
ESLAM MOHAMED
رقم الجلوس 469060 مدرسة حافظ ابراهيم لاعدادى بنين
الاسم/محمود ياسر مصطفى محمود
رقم الجلوس /219046
الاسم: أدهم أحمد محمد نشأت
رقم الجلوس: 393559
مع تمنياتي بالتوفيق للجميع
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 34
لغة اجنبية 26
رياضيات 22.5
علوم 10
دراسات اجتماعية 16.5
المجموع الكلي 109
الاسم: سهيله أحمد
رقم الجلوس: 335068
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 33.5
لغة اجنبية معفى
رياضيات معفى
علوم معفى
دراسات اجتماعية 10
المجموع الكلي مصدقة
513907
ممكن الشهاده
أنا لم اعرف أجيب النتيجه
محافظة القاهرة
رقم الجلوس 376257
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 30
لغة اجنبية 24
رياضيات 21.5
علوم 17
دراسات اجتماعية 13.5
المجموع الكلي 106
478810
مارينا ميلاد يوسف سعد رقم الجلوس 444229 مدرسة محمود شكرى ع بنات ص
رقم الجلوس 306210
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 37.5
لغة اجنبية 21
رياضيات 28.75
علوم 20
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 127.25
امتي الشهادة العدادية 3 انا من مدرسة الشرفا الاعدادي بنات
عايز اجيب نتيجة اخويا
احمد سامي سعد
468573
القاهرة
حدائق القبة
النتيجة هتظهر امتي رقم الجلوس 342780
318785
فين الشهاده
اكتب تعليقك هنا…الاسم سهر حسني محمد دسوقي رقم الجلوس ٤٩٨٨١٨
الاسم/نيره عمرو صدقي
رقم الجلوس/491276
الاسم :فاطمة السيد محمود احمد
رقم الجلوس : ٤٠٠٩٩٠
المحافظة : القاهرة
اسم المدرسة : الحسين الاعدادية بنات
351871
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 26.5
لغة اجنبية 16.5
رياضيات 21.5
علوم 10
دراسات اجتماعية 5.5
المجموع الكلي 80
روان هشام حسين ابراهيم
رقم الجلوس 253752
رقم الجلوس 444229
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 34
لغة اجنبية 20.5
رياضيات 18
علوم 14.5
دراسات اجتماعية 12.5
المجموع الكلي 99.5
الاسم لؤي علاء سيد حسن رقم الجلوس 541701
شروق عبد المجيد سمير عبد المجيد علي
رقم الجلوس ٤١٢٤٤٩
الاسم:سعاد طارق احمد محمد
رقم الجلوس:350492
ادارة :المطرية
محافظة :القاهرة
مدرسة :المستقبل
رقم الجلوس 412500عوزاجيب الشهده
موقع النتيجة مبيفتحش حتينوه تخنوقنه وخلاص
الف شكر 475047
السم عمر وائل بهى الدين
رقم الجلوس 448553
هو الشرقية هتظهر امتي
محمد عطالله عبد الفتاح
399751
مدرسة المحمدية اعدادية بنين
القاهرة
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38
لغة اجنبية 26
رياضيات 26.5
علوم 18
دراسات اجتماعية 19
المجموع الكلي 127.5
رقم الجلوس 449533
65%
[email protected]
388582
رحاب هانى زكى
رقم جلوس 327913
مدرسة فاطمة عنان
انا من سيزا نبراوى
79921
ابراهيم ياسر
فين النتيجة ؟ وليه …هنا نتيجة الاعدادية ….ومفيش اي لينك شغال …يا ناس كفاية بقي عدم مصداقية حرام علبكم
انا اسمي م
حمد احمد رقم الجلوس525916
رقم الجلوس :479921/القاهرة
نوران شكر عبدالمجيد
37428
جني احمد رمضان احمد
532967
gftrtrdf
مصطفى احمد محمد حسين
375626
نور الدين ربيع محمد رقم الجلوس 426656
ازيك
نتجه الصف الثالث الإعدادية الترام اول 2018 محافظة القاهرة
الدرجة كاملة من كام؟ ؟
524826
محمد فريد
القاهرة 502543
400301
381907من القاهرة
وليد منصور عبدالتواب عبدالسلام
19881
وليد منصور عبدالتواب عبدالسلام
106736
محافظه القاهره رقم الجلوس ٤٩٤٨٢٠
هو حد عرف يجبها
لا كل المواقع لسه
رقم جلوسى 16960
رقم الجلوس 419100
معنا يارب 😑😰😰
اسراء وليد احمد محمد
430303
ملحق
رقم الجلوس
٣٧٥٩٦٦
353590
3785728
مهراءيل طلعت رزق
رقم الجلوس 382399
الاسم:عبدالرحمن رجب سليم محمد. رقم الجلوس:476137
494942
احمد سامي سعد
القاهرة
468573
333390
رويدا حسن عبدالوكيل ادارة المرج مدرسة محمود شكري رقم جلوسها٤٤٤١٢٥
بالتوفيق انشاء الله للجميع وشكرا جزيلا لمجهودكم الكبير
فرح سامح محمد محافظة القاهرة رقم الجلوس ١٢٧٧ فى الصف الثاني الاعدادي ومع جزيل الشكر
484371
محمد تامر رجب 302241
142927 ده رقم جلوسي
رقم الجلوس٣٨٠٨٥٩
عبد الحميد احمد عبد الحميد
306604
عبد الحميد احمد عبد الحميد
يا رب انجح
425755
رقم الجلوس 554957
رقم الجلوس513175
529438
امتى النتيجة هتظهر
425858
نجحنا يارب
189817
رقم الجلوس 376039
08251ccr3arxd
ادارة المرج التعليمية رقم الجلوس 441200
i gdgdgdggjgkgkgk
رقم الجلوس
466611
343806
رقم جلوسي
743444
كمال عمرو كمال نجيب والي .. رقم الجلوس 477359
محمد احمد
رقم الجلوس. 5474
مارينا رفعت فهمي رقم الجلوس ٠٤٥٥٠٣
376205
446825 ادارة المرج محافظة القاهرة
يحي محمد عبداللاه
٥١شارع مهران حسن
188754
محمدطلعت
لان
نال
مارتينا مسعد برسوم _ القاهره
اتمنا للجميع النجاح
انجي كي ر لي بطرس 364208
احمد محمد سيد جاد 542721 ادارة المعصرة التعليمية
محافظة القاهرة
٣٨٤٦٨٤
يا رب نجح الطلبه وساعدهم
الاسم
شارع سيد دروشة
احمد وائل احمد سيد
375089
ونوةوةىنىةنن
فرح حازم 478030
335686 القاهرة
746165
اسمي رانيا رأفت خليفه رقم الجلوس :444847
محمد رجب عبد الحكيم اسماعيل 485376 ادراه التبين
رقم الجلوس:55.552
محمد طارق محمد يوسف العشري
رقم الجلوس 317934
شاع ابو بكر الصد يق
اسلام حاتم حسن حسين رقو ابجلوس 500045
امتا الشهادة
الان
لانا ابراهيم محمدين ابوضيف
461536
هل سيتم ظهور نتيجة محافظة المنوفية اليوم
لبلابالبا
كفر الشىخ ارىد النتىجه فى اسرع وقت
مها صابر نتيجه ابنى امتى رقم الجلوس اهو416258
سمرعبدالرحمن ابراهيم على
الرقم:3132
٣٥١٣٤٠ إدارة المطريه التعليمية
مهراءيل جرجس رومانى جرجس
شبرا الخيمه مدرسه ابن الخطاب الخاصه
52164
امتي الشهادة
kosm 3elt den omk yapn el mtnaka ya lles
496727
440232
الاسم: محمد خالد محمد سيد محمد
محافظة:القاهرة
الادارة التعليمية:القاهرة الجديدة
المدرسة:مدرسة الحرية النموذجية
الصف الدراسي:الثالث الاعدادي
رقم الجلوس:328399
٥٥٥١١٧
الشهادة الاعدادية متي
83078
احمد يوسف عبدة انور محافظة دمياط رقم الجلوس 25347
راقم الجلوس ٥٦٠٧٣
الاسم منه الله محمد ابراهيم الدسوقي
رقم الجلوس 114145
صوقت ي با
KOSOMOKO
A7A KOSOM EL CICI
ياراب استر ياراب
رقم الجلوس 44739 فى مدرسه الدلتا للصلب الاعداديه بنين محافظه القليوبيه
ثاقت
الاسم. محمد عادل احمد مصطفى. مدرسه الصرح رقم الجلوس 551497 محافظة القاهرة
فى كفرالشيخ
يارب ننجح يارب العالمين يارب نتجح كل المسالمين
يارب ننجح يارب العالمين يارب ناجح كل مسلم يارب
القاهرة 427721
ثابت
اتمن النجاح
النتيجة امتي انا من ادارة عين شمس
ده رقم الجلوس ٣٦٧٤٢٨
95
لو سمحت شهاده الاعداديه امتا رقم الجلوس
١٧١٤٨
متي الشهاده
رقم الجلوس٤٤٢٠٥٠
الاسم :محمد ياسر عبد البر فرجاني
نجحنا يارررب
424289
مهاب احمد عبدالحميد عبد الغفار
424289
سمير
529853
33927
عمر خالد سويلم عبد الرحمن فهمي رقم الجلوس 424644
الاسم سماح سمير محمد ممحمود رقم الجلوس 444930
الصف الثالث اعدادى المدرسة الشرفا بنات
علي السيد بدر شيبة
٣٨٨٠٤٣
384484
عيزا النتيجه في اقراب وقت ان شاء الله
غاده هشام مصطفي عبد الرازق
رقم الجلوس ٤٠١١١٣
عايزه اجيب نتيجه اختي
رقم الجلوس 492499
رقم الجلوس 400185
353745
عليه السيسي عبد العظيم هلال السيسي محافظه الدقهليه الترم الاول رقم الجلوس65257
رقكم الجلوس اهو 468779
ورقم تلفوني اهو 01147964263
الشهادة امتا
اتمنا النجاح
رقم الجلوس 19881
عمر احمد محمد احمد
امتي الشهاده
رقم الجلوس ٥٣٨٠٦ الاسم اسراء راضى محافظه القاهره مدرسه فاطمه الزهراء