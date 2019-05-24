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“رابط” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية برقم الجلوس “الصف الثالث” مديرية التربية والتعليم

كتب علاء محمد آخر تحديث
“رابط” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية برقم الجلوس “الصف الثالث” مديرية التربية والتعليم
نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية

أعرف نتائج الصف الثالث الإعدادي “الشهادة الإعدادية 2019” الفصل الدراسي الثاني بمحافظة المنوفية، بعدما انتهى طلبة وطالبات المحافظة من الانتهاء من أداء الامتحانات الخاصة بهم خلال الأيام الماضية وحصلوا على إجازة نهاية العام  الدراسي والتي سوف تستمر حتى سبتمبر المقبل ويريد جميع الطلاب وأولياء أمورهم الاطمئنان على النتائج الخاصة بهم في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية
نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية

وقد انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية من أداء امتحانات الترم الثاني هذا العام، وبدأت من الآن عمليات تصحيح الأوراق من قبل المعلمين، وستكون عمليات المراجعة بعد ذلك، وفي النهاية سيعتمد السيد المحافظ النتائج بعد أن تتم عمليات التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات مباشرة، وسيتم رفعها على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة وعلى موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني، وعدد من المواقع الكبيرة مثل اليوم السابع وفيتو ونجوم مصرية سيكون معكم وسنجلب لكم النتائج فور ظهورها.

نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية

وقد وفرنا لكم طلاب الصف الثالث الإعدادي النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019، عبر تلك المقالة رابط النتيجة فور اعتمادها مباشرة  كما تعودتم دائماً منا، مع خالص التمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية بالنجاح والتوفيق.

ويمكن لجميع طلاب إعدادية المنوفية وضع تعليق أسفل مع توضيح رقم الجلوس والاسم الخاص بكم لنجلب النتائج لكم فور ظهورها مباشرة، أو يمنكم الانتظار لحين صدورها بالموقع الرسمي لمديرية التعليم بالمنوفية.

وتعد محافظة المنوفية واحدة من أكثر المحافظات التي ترتفع فيها نسب النجاح، ونحن في انتظار نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019.

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عن الكاتب

علاء محمد

علاء محمود محمد ابلغ من العمر 26 سنة وعملت محرر فى أكثر من موقع وصحيفة الكترونية

التعليقات

  10. 14941لوسمحت عاوزه اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمدرسة فيشا الكبري للتعليم الاساسي بمحافظة المنوفيه

    رد

  21. نتيجه الشهاده الاعداديه محافظة المنوفية ادارة قويسنا مدرسة بنى غريان للتعليم الاساسى
    40359

    رد

  26. نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى 2018 المستنى النهارده ان شاء الله الاثنين الموافق 28 من شهر خمسة وكل سنة وانتو طيبين بناسبة الشهر الفضيل

    رد

  33. نتيجه الشهادة الاعداديه محافظة المنوفية ٢٠١٨الترم التاني
    مدرسه الشهيد حماد احمد حماد الصعيدى بالماي
    رقم الجلوس ٦٣٨٤

    رد

    1. اسمي عبدالوهاب محمد عبدالوهاب عفيفي حرحش ده الاسم الكامل
      رقم جلوسي 37541
      والنبي النتيجة ايه فرحني كدة

    1. الاسم:ناجي عبدة ناجي راشد
      المدرسة:رشدي محمد عبدالستار ا/بنين
      العنوان:ساقية ايو شعرة /أشمون/منوفية
      النتيجة:
      عربي:62/80
      رياضة:45/60
      اللغة الاجنبية:42/60

  94. مدرسه العامره الاعدادية بمحافظة المنوفية ممكن اعرف النتيجة النهائية عشان أنا أعصابي تعبت من فضلكم الترم الثانى

    رد

  95. مدرسه العامره الاعدادية بمحافظة المنوفية ممكن اعرف النتيجة النهائية عشان أنا أعصابي تعبت من فضلكم

    رد

    1. ID 12976
      الرقم القومي 12994
      اسم المدرسة الشهيد جلال ع بالحامول
      رقم الجلوس 12994
      الاسم محمد السيد محمد يوسف
      اللغة العربية 30.5
      اللغة الأجنبية 22
      دراسات 10
      جبر 6
      هندسة 3
      رياضيات 9
      العلوم 12
      كمبيوتر 3.5
      تربية دينية 11
      تربية فنية 7
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 منوف
      Field19 رسمي
      كود الطالب 407758422

    1. ID 4314
      الرقم القومي 4386
      اسم المدرسة عبد العزيز عيسى الصعيدى ع بمليج
      رقم الجلوس 4386
      الاسم اسراء محمد محمد حجازي
      اللغة العربية 34
      اللغة الأجنبية 27
      دراسات 20
      جبر 10
      هندسة 13.5
      رياضيات 23.5
      العلوم 19.5
      كمبيوتر 7.5
      تربية دينية 17
      تربية فنية 6.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 شبين الكوم
      Field19 رسمي
      كود الطالب 448945929

    1. ID 6617
      الرقم القومي 6677
      اسم المدرسة الماى الحديثة ع
      رقم الجلوس 6677
      الاسم محمود السيد صالح حجازى
      اللغة العربية 33.5
      اللغة الأجنبية 24
      دراسات 16.5
      جبر 3
      هندسة 8.5
      رياضيات 11.5
      العلوم 16.5
      كمبيوتر 7.5
      تربية دينية 16.5
      تربية فنية 5.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 شبين الكوم
      Field19 رسمي
      كود الطالب 407363734

    1. 33568
      الرقم القومي 33429
      اسم المدرسة سعد درويش ع بتلا
      رقم الجلوس 33429
      الاسم محمد خالد محمد حشيش
      اللغة العربية 34.5
      اللغة الأجنبية 17
      دراسات 16.5
      جبر 8.5
      هندسة 8
      رياضيات 16.5
      العلوم 19
      كمبيوتر 6.5
      تربية دينية 13.5
      تربية فنية 5
      مستوى 1 0

    2. ID 33568
      الرقم القومي 33429
      اسم المدرسة سعد درويش ع بتلا
      رقم الجلوس 33429
      الاسم محمد خالد محمد حشيش
      اللغة العربية 34.5
      اللغة الأجنبية 17
      دراسات 16.5
      جبر 8.5
      هندسة 8
      رياضيات 16.5
      العلوم 19
      كمبيوتر 6.5
      تربية دينية 13.5
      تربية فنية 5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 تلا
      Field19 رسمي
      كود الطالب 407150925

    1. 40692
      الرقم القومي 40500
      اسم المدرسة اللواء الصباحى ع بعزبة كرم
      رقم الجلوس 40500
      الاسم احمد رضا عبد القوى بدر
      اللغة العربية 27.5
      اللغة الأجنبية 17.5
      دراسات 12
      جبر 7.5
      هندسة 6.5
      رياضيات 14
      العلوم 16.5
      كمبيوتر 5.5
      تربية دينية 16
      تربية فنية 8
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 قويسنا
      Field19 رسمي
      كود الطالب 409037082

    2. ID 40692
      الرقم القومي 40500
      اسم المدرسة اللواء الصباحى ع بعزبة كرم
      رقم الجلوس 40500
      الاسم احمد رضا عبد القوى بدر
      اللغة العربية 27.5
      اللغة الأجنبية 17.5
      دراسات 12
      جبر 7.5
      هندسة 6.5
      رياضيات 14
      العلوم 16.5
      كمبيوتر 5.5
      تربية دينية 16
      تربية فنية 8
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 قويسنا
      Field19 رسمي
      كود الطالب 409037082

    1. 47198
      الرقم القومي 46954
      اسم المدرسة أبوسنيطة الاعدادية
      رقم الجلوس 46954
      الاسم احمد اسامة ابراهيم الجمل
      اللغة العربية 20
      اللغة الأجنبية 24.5
      دراسات 16
      جبر 8.5
      هندسة 7.5
      رياضيات 16
      العلوم 18
      كمبيوتر 8
      تربية دينية 18
      تربية فنية 8
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 الباجور
      Field19 رسمي
      كود الطالب

    1. 4434
      الرقم القومي 4505
      اسم المدرسة الشاعر غنيم ع بمليج
      رقم الجلوس 4505
      الاسم زينب حاتم نبوى ريحان
      اللغة العربية 39.5
      اللغة الأجنبية 30
      دراسات 20
      جبر 15
      هندسة 14.5
      رياضيات 29.5
      العلوم 20
      كمبيوتر 10
      تربية دينية 20
      تربية فنية 8.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 شبين الكوم
      Field19 رسمي
      كود الطالب 468177479

    2. ID 4434
      الرقم القومي 4505
      اسم المدرسة الشاعر غنيم ع بمليج
      رقم الجلوس 4505
      الاسم زينب حاتم نبوى ريحان
      اللغة العربية 39.5
      اللغة الأجنبية 30
      دراسات 20
      جبر 15
      هندسة 14.5
      رياضيات 29.5
      العلوم 20
      كمبيوتر 10
      تربية دينية 20
      تربية فنية 8.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 شبين الكوم
      Field19 رسمي
      كود الطالب 468177479

    1. 33349
      الرقم القومي 33210
      اسم المدرسة سعد درويش ع بتلا
      رقم الجلوس 33210
      الاسم احمد خليفة محمد سالم
      اللغة العربية 28.5
      اللغة الأجنبية 9.5
      دراسات 17.5
      جبر 6
      هندسة 8.5
      رياضيات 14.5
      العلوم 17.5
      كمبيوتر 6
      تربية دينية 14
      تربية فنية 7.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 تلا
      Field19 رسمي
      كود الطالب 407888009

    2. لرقم القومي 33210
      اسم المدرسة سعد درويش ع بتلا
      رقم الجلوس 33210
      الاسم احمد خليفة محمد سالم
      اللغة العربية 28.5
      اللغة الأجنبية 9.5
      دراسات 17.5
      جبر 6
      هندسة 8.5
      رياضيات 14.5
      العلوم 17.5
      كمبيوتر 6
      تربية دينية 14
      تربية فنية 7.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 تلا
      Field19 رسمي
      كود الطالب 407888009

    3. ID 33349
      الرقم القومي 33210
      اسم المدرسة سعد درويش ع بتلا
      رقم الجلوس 33210
      الاسم احمد خليفة محمد سالم
      اللغة العربية 28.5
      اللغة الأجنبية 9.5
      دراسات 17.5
      جبر 6
      هندسة 8.5
      رياضيات 14.5
      العلوم 17.5
      كمبيوتر 6
      تربية دينية 14
      تربية فنية 7.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 تلا
      Field19 رسمي
      كود الطالب 407888009

    1. 28848
      الرقم القومي 28747
      اسم المدرسة الأقباط ع بطوخ دلكة
      رقم الجلوس 28747
      الاسم محمد سعيد عشماوى عوض
      اللغة العربية 37
      اللغة الأجنبية 30
      دراسات 19.5
      جبر 13
      هندسة 13.5
      رياضيات 26.5
      العلوم 20
      كمبيوتر 5.5
      تربية دينية 19
      تربية فنية 7.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 تلا
      Field19 رسمي
      كود الطالب 407431430

    1. 30069
      الرقم القومي 29963
      اسم المدرسة محمود الديب ع ببابل
      رقم الجلوس 29963
      الاسم ادهم عصام السيد حمام
      اللغة العربية 38.5
      اللغة الأجنبية 28
      دراسات 20
      جبر 14.5
      هندسة 14.5
      رياضيات 29
      العلوم 19.5
      كمبيوتر 9
      تربية دينية 9.5
      تربية فنية 7.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 تلا
      Field19 رسمي
      كود الطالب

    2. الرقم القومي 29963
      اسم المدرسة محمود الديب ع ببابل
      رقم الجلوس 29963
      الاسم ادهم عصام السيد حمام
      اللغة العربية 38.5
      اللغة الأجنبية 28
      دراسات 20
      جبر 14.5
      هندسة 14.5
      رياضيات 29
      العلوم 19.5
      كمبيوتر 9
      تربية دينية 9.5
      تربية فنية 7.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 تلا
      Field19 رسمي
      كود الطالب 407391826

    3. ID 30069
      الرقم القومي 29963
      اسم المدرسة محمود الديب ع ببابل
      رقم الجلوس 29963
      الاسم ادهم عصام السيد حمام
      اللغة العربية 38.5
      اللغة الأجنبية 28
      دراسات 20
      جبر 14.5
      هندسة 14.5
      رياضيات 29
      العلوم 19.5
      كمبيوتر 9
      تربية دينية 9.5
      تربية فنية 7.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 تلا
      Field19 رسمي
      كود الطالب 407391826

    1. ID 58455
      الرقم القومي 58128
      اسم المدرسة أبو بكر الصديق ع
      رقم الجلوس 58128
      الاسم محمود ايمن محمد محمد دمين
      اللغة العربية 33.5
      اللغة الأجنبية 24
      دراسات 19
      جبر 10
      هندسة 11
      رياضيات 21
      العلوم 20
      كمبيوتر 6
      تربية دينية 17
      تربية فنية 5.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 السادات
      Field19 رسمي
      كود الطالب 464652359

    2. 58455
      الرقم القومي 58128
      اسم المدرسة أبو بكر الصديق ع
      رقم الجلوس 58128
      الاسم محمود ايمن محمد محمد دمين
      اللغة العربية 33.5
      اللغة الأجنبية 24
      دراسات 19
      جبر 10
      هندسة 11
      رياضيات 21
      العلوم 20
      كمبيوتر 6
      تربية دينية 17
      تربية فنية 5.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 السادات
      Field19 رسمي
      كود الطالب 464652359

    2. ID 5317
      الرقم القومي 5383
      اسم المدرسة ميت الموز ع
      رقم الجلوس 5383
      الاسم محمود محمد الوصال متولى هيكل
      اللغة العربية 25.5
      اللغة الأجنبية 14
      دراسات 18
      جبر 9
      هندسة 7.5
      رياضيات 16.5
      العلوم 14
      كمبيوتر 7.5
      تربية دينية 13.5
      تربية فنية 7
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 شبين الكوم
      Field19 رسمي
      كود الطالب 409013323

    3. 5317
      الرقم القومي 5383
      اسم المدرسة ميت الموز ع
      رقم الجلوس 5383
      الاسم محمود محمد الوصال متولى هيكل
      اللغة العربية 25.5
      اللغة الأجنبية 14
      دراسات 18
      جبر 9
      هندسة 7.5
      رياضيات 16.5
      العلوم 14
      كمبيوتر 7.5
      تربية دينية 13.5
      تربية فنية 7
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 شبين الكوم
      Field19 رسمي
      كود الطالب 409013323

    4. 1153
      الرقم القومي 1242
      اسم المدرسة الشهيد الجندى ع بنات بشبين الكوم
      رقم الجلوس 1242
      الاسم ندى وائل رضا سلامة
      اللغة العربية 35
      اللغة الأجنبية 27.5
      دراسات 19
      جبر 9.5
      هندسة 8.5
      رياضيات 18
      العلوم 19
      كمبيوتر 9.5
      تربية دينية 16
      تربية فنية 6.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 شبين الكوم
      Field19 رسمي
      كود الطالب 468465633

    6. الرقم القومي 1242
      اسم المدرسة الشهيد الجندى ع بنات بشبين الكوم
      رقم الجلوس 1242
      الاسم ندى وائل رضا سلامة
      اللغة العربية 35
      اللغة الأجنبية 27.5
      دراسات 19
      جبر 9.5
      هندسة 8.5
      رياضيات 18
      العلوم 19
      كمبيوتر 9.5
      تربية دينية 16
      تربية فنية 6.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 شبين الكوم
      Field19 رسمي
      كود الطالب 468465633

  148. الاسم احمد محمد عبدالستار عيد
    الاداره شبين الكوم التعليميه
    الرقم 6343
    مدرسه الشهيد حماد احمد الصعيدى

    رد

    1. ID 55486
      الرقم القومي 55180
      اسم المدرسة الشهيد عبد العزيز سليم بطنبشا ع . م
      رقم الجلوس 55180
      الاسم احمد محمد حامد مصطفى سلام
      اللغة العربية 39
      اللغة الأجنبية 27.5
      دراسات 19
      جبر 15
      هندسة 14.5
      رياضيات 29.5
      العلوم 20
      كمبيوتر 9
      تربية دينية 20
      تربية فنية 8
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 بركة السبع
      Field19 رسمي
      كود الطالب 408380604

    1. ID 48106
      الرقم القومي 47854
      اسم المدرسة الشهداء ع بنات
      رقم الجلوس 47854
      الاسم فرح محمود يوسف حتاته
      اللغة العربية 40
      اللغة الأجنبية 30
      دراسات 20
      جبر 14.5
      هندسة 14.5
      رياضيات 29
      العلوم 20
      كمبيوتر 10
      تربية دينية 19.5
      تربية فنية 9
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 الشهداء
      Field19 رسمي
      كود الطالب 411114292

    1. ID 12586
      الرقم القومي 12606
      اسم المدرسة الشهيد شعبان المليجى ع بمنشأة سلطان
      رقم الجلوس 12606
      الاسم مريم رجب سليمان المليجى
      اللغة العربية 34
      اللغة الأجنبية 25
      دراسات 19.5
      جبر 14
      هندسة 14.5
      رياضيات 28.5
      العلوم 19.5
      كمبيوتر 9
      تربية دينية 18
      تربية فنية 9
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 منوف
      Field19 رسمي
      كود الطالب 468796780

  159. نتيجه الاعداديه المنوفيه اشمون سمادون
    عبد الحليم ايمن محمد عبدالحليم
    رقم جلوس 21515
    مدرسه الشهيد عمرمحمد عبد المنعم الفار

    رد

    1. ID 21563
      الرقم القومي 21515
      اسم المدرسة الشهيد عمر الفار الإعدادية بسمادون
      رقم الجلوس 21515
      الاسم عبدالحليم ايمن محمد عبدالحليم العقدة
      اللغة العربية 34.5
      اللغة الأجنبية 26
      دراسات 20
      جبر 13
      هندسة 13.5
      رياضيات 26.5
      العلوم 20
      كمبيوتر 7
      تربية دينية 18
      تربية فنية 8
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 اشمون
      Field19 رسمي
      كود الطالب 407104228

    1. ID 29085
      الرقم القومي 28982
      اسم المدرسة الشهيد أحمد عمارة ع (كمشيش ع)
      رقم الجلوس 28982
      الاسم دعاء عبدالله محمد الفقى
      اللغة العربية 30.5
      اللغة الأجنبية 14
      دراسات 19.5
      جبر 8
      هندسة 9.5
      رياضيات 17.5
      العلوم 18.5
      كمبيوتر 4.5
      تربية دينية 13.5
      تربية فنية 7
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 تلا
      Field19 رسمي
      كود الطالب 407275341

    2. ID 22168
      الرقم القومي 22116
      اسم المدرسة الشهيد صالح طراد الإعدادية بشنشور
      رقم الجلوس 22116
      الاسم حسن صبرى حسن على
      اللغة العربية 22.5
      اللغة الأجنبية 13
      دراسات 13
      جبر 2
      هندسة 2.5
      رياضيات 4.5
      العلوم 14.5
      كمبيوتر 4
      تربية دينية 15
      تربية فنية 7
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 اشمون
      Field19 رسمي
      كود الطالب 404629647

    1. ID 27673
      الرقم القومي 27579
      اسم المدرسة ساقية المنقدى الإعدادية
      رقم الجلوس 27579
      الاسم سهيله ممدوح شامخ القطاوي
      اللغة العربية 36
      اللغة الأجنبية 21.5
      دراسات 15.5
      جبر 5.5
      هندسة 8.5
      رياضيات 14
      العلوم 14
      كمبيوتر 7
      تربية دينية 12
      تربية فنية 7
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 اشمون
      Field19 رسمي
      كود الطالب 407606875

    1. ID 7310
      الرقم القومي 7363
      اسم المدرسة منشأة بخاتى ع
      رقم الجلوس 7363
      الاسم احمد شكرى محمد محمد زلط
      اللغة العربية 25.5
      اللغة الأجنبية 27
      دراسات 15.5
      جبر 11
      هندسة 12.5
      رياضيات 23.5
      العلوم 19
      كمبيوتر 7.5
      تربية دينية 18
      تربية فنية 7
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 شبين الكوم
      Field19 رسمي
      كود الطالب 407901312

    1. ID 34566
      الرقم القومي 34418
      اسم المدرسة بهجة يوسف ع بقويسنا
      رقم الجلوس 34418
      الاسم فاطمة عبدالخالق وصال عبدالخالق احمد
      اللغة العربية 37
      اللغة الأجنبية 22.5
      دراسات 17.5
      جبر 11
      هندسة 8.5
      رياضيات 19.5
      العلوم 20
      كمبيوتر 9.5
      تربية دينية 15
      تربية فنية 7.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 قويسنا
      Field19 رسمي
      كود الطالب 408158267

  167. الاسم : فارس مؤنس عبدالمعز فايد
    رقم الجلوس : 10138
    محافظة : المنوفية
    ادارة : شبين الكوم
    مدرسة : حسين الغراب

    رد

    1. ID 10101
      الرقم القومي 10138
      اسم المدرسة حسين الغراب الخاصة بشبين
      رقم الجلوس 10138
      الاسم فارس مؤنس عبد المعز فايد
      اللغة العربية 29.5
      اللغة الأجنبية 19.5
      دراسات 19
      جبر 10.5
      هندسة 12
      رياضيات 22.5
      العلوم 19
      كمبيوتر 4
      تربية دينية 13.5
      تربية فنية 4.5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 شبين الكوم
      Field19 رسمي
      كود الطالب 407275580

  183. إسمي منة الله سعيد عبد القادر شارودة
    محافظة المنوفية
    مدينة السادات
    مدرسة السادات الاعدادية المشتركة
    رقم الجلوس 57866

    رد

  239. الشيماء عبدالرحمن سعد شوقي
    رقم الجلوس 22830
    محافظه المنوفيه
    مركز اشمون
    مدرسه الشهيد ايهاب سعيد نبوي

    رد

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