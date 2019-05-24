“رابط” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية برقم الجلوس “الصف الثالث” مديرية التربية والتعليم

أعرف نتائج الصف الثالث الإعدادي “الشهادة الإعدادية 2019” الفصل الدراسي الثاني بمحافظة المنوفية، بعدما انتهى طلبة وطالبات المحافظة من الانتهاء من أداء الامتحانات الخاصة بهم خلال الأيام الماضية وحصلوا على إجازة نهاية العام الدراسي والتي سوف تستمر حتى سبتمبر المقبل ويريد جميع الطلاب وأولياء أمورهم الاطمئنان على النتائج الخاصة بهم في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي.
وقد انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية من أداء امتحانات الترم الثاني هذا العام، وبدأت من الآن عمليات تصحيح الأوراق من قبل المعلمين، وستكون عمليات المراجعة بعد ذلك، وفي النهاية سيعتمد السيد المحافظ النتائج بعد أن تتم عمليات التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات مباشرة، وسيتم رفعها على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة وعلى موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني، وعدد من المواقع الكبيرة مثل اليوم السابع وفيتو ونجوم مصرية سيكون معكم وسنجلب لكم النتائج فور ظهورها.
نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية
وقد وفرنا لكم طلاب الصف الثالث الإعدادي النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019، عبر تلك المقالة رابط النتيجة فور اعتمادها مباشرة كما تعودتم دائماً منا، مع خالص التمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية بالنجاح والتوفيق.
- حالة النتيجة عبر مديرية التربية والتعليم
- نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات “متابعة لحظية“
- يرجى تحديث المقال بشكل دائماً للحصول على أخر أخبار ظهور النتيجة ورابط الحصول عليها.
ويمكن لجميع طلاب إعدادية المنوفية وضع تعليق أسفل مع توضيح رقم الجلوس والاسم الخاص بكم لنجلب النتائج لكم فور ظهورها مباشرة، أو يمنكم الانتظار لحين صدورها بالموقع الرسمي لمديرية التعليم بالمنوفية.
وتعد محافظة المنوفية واحدة من أكثر المحافظات التي ترتفع فيها نسب النجاح، ونحن في انتظار نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019.
التعليقات
احمد عبد الفتاح الا بحر
ممدوح ياسر ممدوح جبرائيل السيد
رقم الجلوس 39641
قويسنا
رقم الجلوس 94631
مدرسه الشهداء بنات
أية محمد عص الصمد أبوزيد 50539
سارة عبد العزيز محمد عفيفي بدوى ورقم الجلوس 1346
جميل
سارة عبد العزيز محمد عفيفي بدوى
1346
مدرسه اصطباري الاعداديه المشتركه باصطباري
محافظه المنوفيه
رقم الجلوس
خلود ربيع المدار. مداريه الشهداء بنات. رقم الجلوس. 49631
خلود ربيع الندار
محمود عبدالمنعم دبور
30018
مدرسة الشهيد عصام علام
مريم جهاد الاشقر
رقم الجلوس ٤٣٠٢١
قويسنا المنوفية
14941لوسمحت عاوزه اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمدرسة فيشا الكبري للتعليم الاساسي بمحافظة المنوفيه
12941
اريد الشهاده برقم الجلوس 8376 محافظة المنوفيه
لو سمحتو عايز اعرف النتيجه بسرعه رقم الجلوس 11351 بمحافظه المنوفيه مدرسه منوف التعليم الاساسى
عايزة اعرف نتجة الملحق الشهيد عمرو البدوى
سحر حسين سليمان احمد
منخهخعع
من فضلك عواز النتيجة رقم الجلوس 1187
لوسمحتو عوزه النتيجه
محمد حسان محمد سمره
الصف الثالث الاعدادي
20639
عاوزه اعرف النتيجه
رقم الجلوس 54383 محافظه المنوفيه
207.5 المجموع
61042
19875
الف مبروك تهنئكم بالثانوية العامة
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظة المنوفية ادارة قويسنا مدرسة بنى غريان للتعليم الاساسى
40359
238.5
محمد مجدي شاكر
37998
مدرسه اجهور الرمل الاعداديه
عاوزه نتيجه 23070
محمد مجدي شاكر محمود
مدرسه اجهور الرمل الاعداديه
37998
اشكر الجميع المجهود الرائع لإظهار النتيجه
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى 2018 المستنى النهارده ان شاء الله الاثنين الموافق 28 من شهر خمسة وكل سنة وانتو طيبين بناسبة الشهر الفضيل
محمد ايمن عبدالفتاح عمار
رقم الجلوس 46093
6316 مدرسة الشهيد حماد احمد حماد الصعيدي
6433
رقم جلوس ٩٠٧٧
نادر محمود محمد الخولي رقم الجلوس 29798
الله الموفق
رقم جلوس 27322
نتيجه الشهادة الاعداديه محافظة المنوفية ٢٠١٨الترم التاني
مدرسه الشهيد حماد احمد حماد الصعيدى بالماي
رقم الجلوس ٦٣٨٤
http://menoufia.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx
حمودمحمد16012
الاسم: ندا أحمد عبد النبي عبدالله
المدرسة: الشهيد محمود الديب ع ببابل
رقم الجلوس : 29909
45763
رقم الجلوس ٤٥٧٦٣
محافظه المنوفيه
نورهان محمد ابراهيم درويش ابراهيم رقم الحلوس 6594
امتى هتبان النتيجه محافظه المنوفية
مياده ياسر مرسى الجعار
رقم الجلوس،،42248
مدرسه ..الاعدادية بنات بالباجور
احمد حامد سيد احمد على رضوان
رقم الجلوس ٤٦٠٤٩
مدرسه الشهيد احمد عمر ابو المجد
محافظه المنوفيه
هل الشهادة ظهرت او لا
رقم الجلوس ٤٣١٢٥ محافظة المنوفية
احمد حامد سيد احمد علي رضوان
رقم الجلوس ٤٦٠٤٩
مدرسه الشهيد احمد عمر ابو المجد
محافظه المنوفيه
بسر عه
يريد علي طول
لو سمحت عايزه النتيجةرقم الجلوس5496
بعد اذنك عيز النتيجه دى 20256
لو سمحت عايزه النتيجة
لو سمحت موعد ظهور نتيجة محافظة المنيا امتي؟؟
ومجموع ثانوي بيقبل من كام ؟؟
لا تسألي عن أى حاجة علشان ما تزعليش
لوسمحت تنسيق محافظة المنيا مجموع ثانوي عام بيقبل من كام ؟؟
بسمله اشرف السيد
رقم الجلوس 14697
45352
عبدالصبور جمال عبدالصبور
عايزه نتجه الطالبه
رقم الجلوس 27473
عبد الرحمن ايمن
41634
انا محمد ناصر بسيوني من محافظه المنوفيه تريد معرفه درجتي باسرع وقت
رقم الجلوس 32163
نتيجة عبدالله محمد محمد احمد رقم الجلوس 34924
اريد النتيجه
رقم الجلوس 23572
اسلام حسن عيد.
رقم الجلوس /23572
مدرسه/ حسنين أحمد عزب
24260 ممكن النتيجة بسرعه
27238
انت في سنه كم
الاسم : طه عبد الحميد طه البحيري
رقم الجلوس : 56820
رقم الجلوس 56820
رقم الجلوس 31425
مركز تلا منوفيه
انا عايز اعرف النتيجه
اسمى محمود محمد مشحوت الحنفى
رقم جلوسى 28129
اتمنى الرد فى اسرع وقت من فضلك
رقم الجلوس38878
الي عيز الشهاده يرن عليه علي اارقم ده ٠١٠٩٩٧١٣٤٨٤
عايزة اعرف نتجة الملحق الشهي عمرو البدوى 165432
ايمان ربيع صبحي ابوسليمان
قرية الماي مركز شبين الكوم
مدرسه الشهيد احمد حماد
6193
ممكن لو سمحتوا تقول ولا الشهادة هتطلع امتى
لو سمحتوا الرد بسرعة
محافظة المنوفيه
هى النتيجة ظهرت
انا اسمى محمود عادل ابوالعنين حبيب رقم الجلووس 27222 وعايز النتيجة فى اقرب وقت
اكرمنى يارب14566
رقم جلوس 35406
محمد عادل
12510
المنوفيه اداره منوف
عايز تعرف النتيجة
محمد اشرف
٥٣٢٩٢
اسمي عبدالوهاب محمد عبدالوهاب عفيفي حرحش ده الاسم الكامل
رقم جلوسي 37541
والنبي النتيجة ايه فرحني كدة
هى النتيجه هتظهر امتى بالظبط
والنبي النتيجة 12786
ممكن النتيجة انا من المنوفية 46105
بسرعة
متزعلش
اسماء صالح تعلب مدرسة الشهيد احمد عمارة الاعدادية بكمشيش
متى ستظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى محافظة المنوفية باظبط
ممكن النتيجة 46105 محافظة المنوفية
ناجي عبده ناجي
26633
مدرسه رشدي محمد عبدالستار الاعداديه
الاسم:ناجي عبدة ناجي راشد
المدرسة:رشدي محمد عبدالستار ا/بنين
العنوان:ساقية ايو شعرة /أشمون/منوفية
النتيجة:
عربي:62/80
رياضة:45/60
اللغة الاجنبية:42/60
dfhgghsth
محمد منير البهواشي رقم الجلوس 19177
المنوفيه البرانيه الاعداديه المشتركه
رقم الجلوس ٥٣٢٥٥
المدرسه كفر نفره الاعداديه المشتركه
الاسم احمد محمد حمدته محمد
إدارة بركة السبع
271.5
أريد معرفة الشهادة الاعدادية
عاوز الدرجات رقم الجلوس 41422
ممكن أعرف النتيجه
الإسم إيمان جمال محمد السيد
رقم الجلوس 22833
45283
محمدخالدمحمدصبحى جندية
رقم الجلوس 2737
محافظة المنوفية شبين الكوم
اريد الدرجة من فضلكم انا من دمهوج مركز قويسنا المنوفية
الاسم محمد سعيد الحطيم
الإدارة السادات
محافظة المنوفية
٥٩٠١٢
٥٩٠١٢
رقم الجلوس 3075
مدرسة ميت مسعود الاعدادية
مدينة شبين الكوم
محافظة المنوفية
لما تظهر هاتيها مش لازم تعلقي برقم جلوس وكدا
رقم الجلوس 12324 مدرسه عمر ابن الخطاب الاعداديه محافظه المنوفيه
4850
مدرسه العامره الاعدادية بمحافظة المنوفية ممكن اعرف النتيجة النهائية عشان أنا أعصابي تعبت من فضلكم الترم الثانى
مدرسه العامره الاعدادية بمحافظة المنوفية ممكن اعرف النتيجة النهائية عشان أنا أعصابي تعبت من فضلكم
4850
4850
من فضلك عايز النتيجة فى اسرع وقت من فضلك
4850
من فضلك
انا من المنوفية وعايز اعرف النتيجه اسمى محمد أشرف عنتر الدسوقى رقم جلوس 4331
انت مبتردش لية على التعليق
رقم الجلوس 5922
ممكن النتيجة
الاسم \هبة عبدة الشرقاوى
مدرسة جمال عبد الناصر
محافظة شبين الكوم
رقم الجلوس\5922
ممكن معرفه النتيجه
52099
فايزة أحمد فتحي
محافظة المنوفية بركة السبع مدرسة الإعدادية بنات
52099
فايزة أحمد فتحي
محافظة المنوفية بركة السبع
مدرسة الإعدادية بنات
أريد النتيجة من فضلكم
عيزه النتييجه
43145 محافظة المنوفية
وزارة التربية و التعليم
الاسم احمد صابر على شوشو رقم الجلوس 25 20 المنوفيه اشمون مدرسه اشمون الجديده مهنم
حسين
عاوزة الشهاده
47 281
عايز اعرف درجاتى
51136
يمكن النتيجة
رقم الجلوس ٧٨١٠
ندى السيد عبد الحليم
رقم الجلوس ٧٨١٠
ندى السيد عبد الحليم زغلول
رقم الجلوس ٧٨١٠
رقم جلوسى 12994 ممكن تجبهولى عشان مش عارف تجيبوا
ID 12976
الرقم القومي 12994
اسم المدرسة الشهيد جلال ع بالحامول
رقم الجلوس 12994
الاسم محمد السيد محمد يوسف
اللغة العربية 30.5
اللغة الأجنبية 22
دراسات 10
جبر 6
هندسة 3
رياضيات 9
العلوم 12
كمبيوتر 3.5
تربية دينية 11
تربية فنية 7
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 منوف
Field19 رسمي
كود الطالب 407758422
رقم الجلوس 4386
مدرسة عبدالعزيز عيسى الصعيدي بمليج
ID 4314
الرقم القومي 4386
اسم المدرسة عبد العزيز عيسى الصعيدى ع بمليج
رقم الجلوس 4386
الاسم اسراء محمد محمد حجازي
اللغة العربية 34
اللغة الأجنبية 27
دراسات 20
جبر 10
هندسة 13.5
رياضيات 23.5
العلوم 19.5
كمبيوتر 7.5
تربية دينية 17
تربية فنية 6.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 شبين الكوم
Field19 رسمي
كود الطالب 448945929
انا من منوف المنوفيه رقم جلوسي ٦٢٤٤٨
رقم الجلوس 4386
مدرسة عبدالعزيز عيسى الصعيدي
رقم جلوس ٢٩٧٠٨
إياد وائل عبد المنعم الشاعر
رقم الجلوس 1593 محافظة المنوفية
حنان انور احمد ابو حسين ٢٥٩٧٨ اشمون المنوفيه مدرسة سبك الاحد الاعداديه المشتركه
فطمه طاهر مصطفى السيد
رقم الجلوس 9231
23483
مدسة حسين احمد عزب الاعدادية
مركز اشمون
المنوفية
اريد درجات الطاللب المتواضع محمود السيد صالح حجاي برقم الجلوس ٦٦٧٧
ID 6617
الرقم القومي 6677
اسم المدرسة الماى الحديثة ع
رقم الجلوس 6677
الاسم محمود السيد صالح حجازى
اللغة العربية 33.5
اللغة الأجنبية 24
دراسات 16.5
جبر 3
هندسة 8.5
رياضيات 11.5
العلوم 16.5
كمبيوتر 7.5
تربية دينية 16.5
تربية فنية 5.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 شبين الكوم
Field19 رسمي
كود الطالب 407363734
في اسرع وقت
33429
نتجة
33568
الرقم القومي 33429
اسم المدرسة سعد درويش ع بتلا
رقم الجلوس 33429
الاسم محمد خالد محمد حشيش
اللغة العربية 34.5
اللغة الأجنبية 17
دراسات 16.5
جبر 8.5
هندسة 8
رياضيات 16.5
العلوم 19
كمبيوتر 6.5
تربية دينية 13.5
تربية فنية 5
مستوى 1 0
ID 33568
الرقم القومي 33429
اسم المدرسة سعد درويش ع بتلا
رقم الجلوس 33429
الاسم محمد خالد محمد حشيش
اللغة العربية 34.5
اللغة الأجنبية 17
دراسات 16.5
جبر 8.5
هندسة 8
رياضيات 16.5
العلوم 19
كمبيوتر 6.5
تربية دينية 13.5
تربية فنية 5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 تلا
Field19 رسمي
كود الطالب 407150925
ممكن النتيجة 5922
محافظة المنوفية
اريد النتيجه رقم الجلوس ٣٤٥٠٤
رقم الجلوس 40500
40692
الرقم القومي 40500
اسم المدرسة اللواء الصباحى ع بعزبة كرم
رقم الجلوس 40500
الاسم احمد رضا عبد القوى بدر
اللغة العربية 27.5
اللغة الأجنبية 17.5
دراسات 12
جبر 7.5
هندسة 6.5
رياضيات 14
العلوم 16.5
كمبيوتر 5.5
تربية دينية 16
تربية فنية 8
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 قويسنا
Field19 رسمي
كود الطالب 409037082
ID 40692
الرقم القومي 40500
اسم المدرسة اللواء الصباحى ع بعزبة كرم
رقم الجلوس 40500
الاسم احمد رضا عبد القوى بدر
اللغة العربية 27.5
اللغة الأجنبية 17.5
دراسات 12
جبر 7.5
هندسة 6.5
رياضيات 14
العلوم 16.5
كمبيوتر 5.5
تربية دينية 16
تربية فنية 8
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 قويسنا
Field19 رسمي
كود الطالب 409037082
رقم الجلوس ٤٦٩٥٤
😑😐😯😉😡😢
47198
الرقم القومي 46954
اسم المدرسة أبوسنيطة الاعدادية
رقم الجلوس 46954
الاسم احمد اسامة ابراهيم الجمل
اللغة العربية 20
اللغة الأجنبية 24.5
دراسات 16
جبر 8.5
هندسة 7.5
رياضيات 16
العلوم 18
كمبيوتر 8
تربية دينية 18
تربية فنية 8
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 الباجور
Field19 رسمي
كود الطالب
انا من المنوفية اريد النتيجة الان
الاسم يوسف صلاح عمرو محمد
رقم الجلوس 59365
محافظة المنوفية
اريد ان اعرف درجة
المجموع الكلي من كام
ودرجات المواد من كام
4505
4434
الرقم القومي 4505
اسم المدرسة الشاعر غنيم ع بمليج
رقم الجلوس 4505
الاسم زينب حاتم نبوى ريحان
اللغة العربية 39.5
اللغة الأجنبية 30
دراسات 20
جبر 15
هندسة 14.5
رياضيات 29.5
العلوم 20
كمبيوتر 10
تربية دينية 20
تربية فنية 8.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 شبين الكوم
Field19 رسمي
كود الطالب 468177479
ID 4434
الرقم القومي 4505
اسم المدرسة الشاعر غنيم ع بمليج
رقم الجلوس 4505
الاسم زينب حاتم نبوى ريحان
اللغة العربية 39.5
اللغة الأجنبية 30
دراسات 20
جبر 15
هندسة 14.5
رياضيات 29.5
العلوم 20
كمبيوتر 10
تربية دينية 20
تربية فنية 8.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 شبين الكوم
Field19 رسمي
كود الطالب 468177479
رقم الجلوس 33210
33349
الرقم القومي 33210
اسم المدرسة سعد درويش ع بتلا
رقم الجلوس 33210
الاسم احمد خليفة محمد سالم
اللغة العربية 28.5
اللغة الأجنبية 9.5
دراسات 17.5
جبر 6
هندسة 8.5
رياضيات 14.5
العلوم 17.5
كمبيوتر 6
تربية دينية 14
تربية فنية 7.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 تلا
Field19 رسمي
كود الطالب 407888009
لرقم القومي 33210
اسم المدرسة سعد درويش ع بتلا
رقم الجلوس 33210
الاسم احمد خليفة محمد سالم
اللغة العربية 28.5
اللغة الأجنبية 9.5
دراسات 17.5
جبر 6
هندسة 8.5
رياضيات 14.5
العلوم 17.5
كمبيوتر 6
تربية دينية 14
تربية فنية 7.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 تلا
Field19 رسمي
كود الطالب 407888009
ID 33349
الرقم القومي 33210
اسم المدرسة سعد درويش ع بتلا
رقم الجلوس 33210
الاسم احمد خليفة محمد سالم
اللغة العربية 28.5
اللغة الأجنبية 9.5
دراسات 17.5
جبر 6
هندسة 8.5
رياضيات 14.5
العلوم 17.5
كمبيوتر 6
تربية دينية 14
تربية فنية 7.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 تلا
Field19 رسمي
كود الطالب 407888009
اريد نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2018
٢٨٧٤٧
28848
الرقم القومي 28747
اسم المدرسة الأقباط ع بطوخ دلكة
رقم الجلوس 28747
الاسم محمد سعيد عشماوى عوض
اللغة العربية 37
اللغة الأجنبية 30
دراسات 19.5
جبر 13
هندسة 13.5
رياضيات 26.5
العلوم 20
كمبيوتر 5.5
تربية دينية 19
تربية فنية 7.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 تلا
Field19 رسمي
كود الطالب 407431430
ادهم عصام حمام
رقم الجلوس 29963
مدرسة الشهىد محمود صالح الدىب
ادارة تلا
30069
الرقم القومي 29963
اسم المدرسة محمود الديب ع ببابل
رقم الجلوس 29963
الاسم ادهم عصام السيد حمام
اللغة العربية 38.5
اللغة الأجنبية 28
دراسات 20
جبر 14.5
هندسة 14.5
رياضيات 29
العلوم 19.5
كمبيوتر 9
تربية دينية 9.5
تربية فنية 7.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 تلا
Field19 رسمي
كود الطالب
الرقم القومي 29963
اسم المدرسة محمود الديب ع ببابل
رقم الجلوس 29963
الاسم ادهم عصام السيد حمام
اللغة العربية 38.5
اللغة الأجنبية 28
دراسات 20
جبر 14.5
هندسة 14.5
رياضيات 29
العلوم 19.5
كمبيوتر 9
تربية دينية 9.5
تربية فنية 7.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 تلا
Field19 رسمي
كود الطالب 407391826
ID 30069
الرقم القومي 29963
اسم المدرسة محمود الديب ع ببابل
رقم الجلوس 29963
الاسم ادهم عصام السيد حمام
اللغة العربية 38.5
اللغة الأجنبية 28
دراسات 20
جبر 14.5
هندسة 14.5
رياضيات 29
العلوم 19.5
كمبيوتر 9
تربية دينية 9.5
تربية فنية 7.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 تلا
Field19 رسمي
كود الطالب 407391826
ا ممكن من فضل حضراتكم اعرف الموعد النهائى لظهور نتىديجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية علشان احنا تعبنا
ظهرت الآن
نتيجة المنوفية هتظهر امتى احنا تعبنا ممكن تحددوالناميعاد نهائى لظهورها
مبروك محمد خالد ناقص درجتين
ده صاقط
‘اريد النتيجه
مبروك على الملاحق
ملاحق ايه
شروق رضا عبدالله مبروك
ايه ايمن السيد احمد
محمود أيمن محمد محمد دهين
محافظة المنوفية فرع السادات
رقم الجلوس هو 58128
ID 58455
الرقم القومي 58128
اسم المدرسة أبو بكر الصديق ع
رقم الجلوس 58128
الاسم محمود ايمن محمد محمد دمين
اللغة العربية 33.5
اللغة الأجنبية 24
دراسات 19
جبر 10
هندسة 11
رياضيات 21
العلوم 20
كمبيوتر 6
تربية دينية 17
تربية فنية 5.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 السادات
Field19 رسمي
كود الطالب 464652359
58455
الرقم القومي 58128
اسم المدرسة أبو بكر الصديق ع
رقم الجلوس 58128
الاسم محمود ايمن محمد محمد دمين
اللغة العربية 33.5
اللغة الأجنبية 24
دراسات 19
جبر 10
هندسة 11
رياضيات 21
العلوم 20
كمبيوتر 6
تربية دينية 17
تربية فنية 5.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 السادات
Field19 رسمي
كود الطالب 464652359
عتعهنتناة تلااةة
50391
ندي وائل رضا سلامه
محافظه المنوفيه
رقم الجلوس1242
محمدرقمابجلوس محمود5383
ID 5317
الرقم القومي 5383
اسم المدرسة ميت الموز ع
رقم الجلوس 5383
الاسم محمود محمد الوصال متولى هيكل
اللغة العربية 25.5
اللغة الأجنبية 14
دراسات 18
جبر 9
هندسة 7.5
رياضيات 16.5
العلوم 14
كمبيوتر 7.5
تربية دينية 13.5
تربية فنية 7
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 شبين الكوم
Field19 رسمي
كود الطالب 409013323
5317
الرقم القومي 5383
اسم المدرسة ميت الموز ع
رقم الجلوس 5383
الاسم محمود محمد الوصال متولى هيكل
اللغة العربية 25.5
اللغة الأجنبية 14
دراسات 18
جبر 9
هندسة 7.5
رياضيات 16.5
العلوم 14
كمبيوتر 7.5
تربية دينية 13.5
تربية فنية 7
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 شبين الكوم
Field19 رسمي
كود الطالب 409013323
1153
الرقم القومي 1242
اسم المدرسة الشهيد الجندى ع بنات بشبين الكوم
رقم الجلوس 1242
الاسم ندى وائل رضا سلامة
اللغة العربية 35
اللغة الأجنبية 27.5
دراسات 19
جبر 9.5
هندسة 8.5
رياضيات 18
العلوم 19
كمبيوتر 9.5
تربية دينية 16
تربية فنية 6.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 شبين الكوم
Field19 رسمي
كود الطالب 468465633
تم الرد التعليق السابق
الرقم القومي 1242
اسم المدرسة الشهيد الجندى ع بنات بشبين الكوم
رقم الجلوس 1242
الاسم ندى وائل رضا سلامة
اللغة العربية 35
اللغة الأجنبية 27.5
دراسات 19
جبر 9.5
هندسة 8.5
رياضيات 18
العلوم 19
كمبيوتر 9.5
تربية دينية 16
تربية فنية 6.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 شبين الكوم
Field19 رسمي
كود الطالب 468465633
منوفى
اعملك ايه يعني
نتيجة المنوفيه هتظهر انهاردة امته
انهردة امتة
نتيجه المنوفيه هتظهر آمنة
56657
هتظهر انهارده امته
الاسم احمد محمد عبدالستار عيد
الاداره شبين الكوم التعليميه
الرقم 6343
مدرسه الشهيد حماد احمد الصعيدى
لكنه شيلين الحمد الله
يارب معانا
55180
ID 55486
الرقم القومي 55180
اسم المدرسة الشهيد عبد العزيز سليم بطنبشا ع . م
رقم الجلوس 55180
الاسم احمد محمد حامد مصطفى سلام
اللغة العربية 39
اللغة الأجنبية 27.5
دراسات 19
جبر 15
هندسة 14.5
رياضيات 29.5
العلوم 20
كمبيوتر 9
تربية دينية 20
تربية فنية 8
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 بركة السبع
Field19 رسمي
كود الطالب 408380604
55180
مدرسه الشهيد عبد العزيز سليم الاعداديه بطنبشا مركز بركه السبع
فرح محمود حتاتة
رقم الجلوس /
47854
ID 48106
الرقم القومي 47854
اسم المدرسة الشهداء ع بنات
رقم الجلوس 47854
الاسم فرح محمود يوسف حتاته
اللغة العربية 40
اللغة الأجنبية 30
دراسات 20
جبر 14.5
هندسة 14.5
رياضيات 29
العلوم 20
كمبيوتر 10
تربية دينية 19.5
تربية فنية 9
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 الشهداء
Field19 رسمي
كود الطالب 411114292
انا صبري نفذ
٤٣٧٦٥اداره الباجور التعليميه
ياولادالكلب إنتو بتعذ بونا
احنا عاوزين نتيجة تلا كفرطبلوها بلييز😠😠😠
انا عاوزه النتيجه ورقم جلوسى 12606
ID 12586
الرقم القومي 12606
اسم المدرسة الشهيد شعبان المليجى ع بمنشأة سلطان
رقم الجلوس 12606
الاسم مريم رجب سليمان المليجى
اللغة العربية 34
اللغة الأجنبية 25
دراسات 19.5
جبر 14
هندسة 14.5
رياضيات 28.5
العلوم 19.5
كمبيوتر 9
تربية دينية 18
تربية فنية 9
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 منوف
Field19 رسمي
كود الطالب 468796780
احمد محمد صبري
نتيجه الاعداديه المنوفيه اشمون سمادون
عبد الحليم ايمن محمد عبدالحليم
رقم جلوس 21515
مدرسه الشهيد عمرمحمد عبد المنعم الفار
ID 21563
الرقم القومي 21515
اسم المدرسة الشهيد عمر الفار الإعدادية بسمادون
رقم الجلوس 21515
الاسم عبدالحليم ايمن محمد عبدالحليم العقدة
اللغة العربية 34.5
اللغة الأجنبية 26
دراسات 20
جبر 13
هندسة 13.5
رياضيات 26.5
العلوم 20
كمبيوتر 7
تربية دينية 18
تربية فنية 8
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 اشمون
Field19 رسمي
كود الطالب 407104228
النتيجه هتظهر النهارده امتى؟؟
يعني امتي النتيجه يوم السبت امتي اللي و النهارده
دعاء عبدالله محمد الفقي
رقم الجلوس .28982
ID 29085
الرقم القومي 28982
اسم المدرسة الشهيد أحمد عمارة ع (كمشيش ع)
رقم الجلوس 28982
الاسم دعاء عبدالله محمد الفقى
اللغة العربية 30.5
اللغة الأجنبية 14
دراسات 19.5
جبر 8
هندسة 9.5
رياضيات 17.5
العلوم 18.5
كمبيوتر 4.5
تربية دينية 13.5
تربية فنية 7
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 تلا
Field19 رسمي
كود الطالب 407275341
22116 رقم الجلوس ادارة اشمون
اتمنى لك التوفيق للنجاح
ID 22168
الرقم القومي 22116
اسم المدرسة الشهيد صالح طراد الإعدادية بشنشور
رقم الجلوس 22116
الاسم حسن صبرى حسن على
اللغة العربية 22.5
اللغة الأجنبية 13
دراسات 13
جبر 2
هندسة 2.5
رياضيات 4.5
العلوم 14.5
كمبيوتر 4
تربية دينية 15
تربية فنية 7
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 اشمون
Field19 رسمي
كود الطالب 404629647
حسن صبرى حسن على ادارة اشمون رقم الجلوس22116
سهيله ممدوح شامخ القطاوى رقم الجلوس 27579
ID 27673
الرقم القومي 27579
اسم المدرسة ساقية المنقدى الإعدادية
رقم الجلوس 27579
الاسم سهيله ممدوح شامخ القطاوي
اللغة العربية 36
اللغة الأجنبية 21.5
دراسات 15.5
جبر 5.5
هندسة 8.5
رياضيات 14
العلوم 14
كمبيوتر 7
تربية دينية 12
تربية فنية 7
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 اشمون
Field19 رسمي
كود الطالب 407606875
ابمان جميل عبد الفياج شوشه
احمد شكري زلط رقم الجلوس ٧٣٦٣
ID 7310
الرقم القومي 7363
اسم المدرسة منشأة بخاتى ع
رقم الجلوس 7363
الاسم احمد شكرى محمد محمد زلط
اللغة العربية 25.5
اللغة الأجنبية 27
دراسات 15.5
جبر 11
هندسة 12.5
رياضيات 23.5
العلوم 19
كمبيوتر 7.5
تربية دينية 18
تربية فنية 7
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 شبين الكوم
Field19 رسمي
كود الطالب 407901312
فاطمه عبدالخالق وصال عبدالخالق احمد
رقم الجلوس ٣٤٤١٨
ID 34566
الرقم القومي 34418
اسم المدرسة بهجة يوسف ع بقويسنا
رقم الجلوس 34418
الاسم فاطمة عبدالخالق وصال عبدالخالق احمد
اللغة العربية 37
اللغة الأجنبية 22.5
دراسات 17.5
جبر 11
هندسة 8.5
رياضيات 19.5
العلوم 20
كمبيوتر 9.5
تربية دينية 15
تربية فنية 7.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 قويسنا
Field19 رسمي
كود الطالب 408158267
الاسم : فارس مؤنس عبدالمعز فايد
رقم الجلوس : 10138
محافظة : المنوفية
ادارة : شبين الكوم
مدرسة : حسين الغراب
ID 10101
الرقم القومي 10138
اسم المدرسة حسين الغراب الخاصة بشبين
رقم الجلوس 10138
الاسم فارس مؤنس عبد المعز فايد
اللغة العربية 29.5
اللغة الأجنبية 19.5
دراسات 19
جبر 10.5
هندسة 12
رياضيات 22.5
العلوم 19
كمبيوتر 4
تربية دينية 13.5
تربية فنية 4.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 شبين الكوم
Field19 رسمي
كود الطالب 407275580
الاسم : فارس مؤنس عبدالمعز
ادارة : شبين الكوم
رقم الجلوس : 10138
احمد سمير لطفي عبدربه ٢٥٠٦٤
يجب عليك امتحان الملاحق
رقم الجلوس 38936
أريد النتيجه
محمود أحمد غانم
محافظه المنوفيه
مركز شبين الكوم
معاذ السيد المنشاوى
رقم الجلوس 48892
ابراهيم جلال تعلب اريد النتيجه رقم الجلوس ٢٩٩٧٦
49350
رقم الجلوس 58068
23343
علي محمدصالح
محمد جابر على حجازى أريد النتيجة ورقم الجلوس 49126ولكم جزيل الشكر والتقدير
علي محمد صالح
16968
محمد جابر علي حجازي
من الشهداء
رقم الجلوس 49126
منة الله سعيد عبد القادر شارودة
محافظة المنوفية
مدينة السادات
مدرسة السادات الاعدادية المشتركة
رقم الجلوس 57865
منة الله سعيد عبد القادر شارودة
محافظة المنوفية
مدينه السادات
مدرسة السادات الاعدادية المشتركة
رقم الجلوس 57865
إسمي منة الله سعيد عبد القادر شارودة
محافظة المنوفية
مدينة السادات
مدرسة السادات الاعدادية المشتركة
رقم الجلوس 57866
رقم الجلوس 57865
يوسف محمد داودالسنافيرى
رقم الجلوس٥٦١٢٥
ممكن اعرف نتيجة هتظهر امتى
رقم الجلوس 49595 ايمان ابو السعود
رقم جلوسى29596
31467
اسلام محمد عبد الخالق محمد
رقم الجلوس ٦٠٦٧٤
36999
اريد النتيجه
محمود محمد دويدار ورقم الجلوس ٢٨٧٥٧
اريد النتيجة
عمرو مجدي سليم ورقم٩٩٤٤
محمد يا خليل النتيجة ستظهر بكرة العصر علي النت في زيارة
اسراء حمدي عبد الستار الخبيري
48930
اريد النتيجه لاهدي
رقم الجلوس 1341 عايز اعرف النتيجه
رقم الجلوس ٢٠١٧٦
رقم الجلوس 60501
اريد نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه
رقم الجلوس ٢٨٧٥٧
رقم جلوسى 2884 ادارة شبين الكوم باهر عادل
اريد النتيجه رقم الجلوس ٢٩٠٧٦
مى تاج الدين دياب امين إبراهيم
رقم الجلوس 16577
اريد االنتيجه
40731
47165
اريد النتيجه
رقم الجلوس ٢٠١٧٧
7883 محافظه المنوفيه انا عاوز النتيجة
رقم الجلوس56202
5773
5772
رقم الجلوس هو 39981
٤٣٢٤١
رقم الجلوس 14555
12356رقم الجلوس. عبد العزيز عبدالله
رقم الجلوس 57999
53850
5987
اريد النتيجه من فضلك
مصطفى صبحى عبد الونيس حداد محمد
42165
رقم الجلوس 45277
محمد عادل مصطفي رقم الجلوس 42456
شهاب طارق فتحى شهاب ورقم الجلوس 38619
رقم الجلوس12268
اريد النتيجة من فضلك
الاسم:احمد عبد المنعم عبد الحميد فهمي
رقم الجلوس:46124
مختار محمد مختار لطفى
رقم الجلوس ٥٦١٠٧
مختار إكرامى مختار لطفى
رقم الجلوس ٥٦١٠٦
01220793907
انا علياء صبري صلاح خلو
رقم جلوسي 44922
انا من المنوفيه مدرسه السادات الاعدادية المشتركة بكفر الباجور
الإسم: -محمد أحمد شوقي عبده رسلان
رقم الجلوس: ٣٣٤٠٣
رقم الجلوس:٤٢٤٥٦
الاسم:محمد عادل مصطفى الفقي
٤٢٤٥٦
غاده محمد الشحات عطيه
٤٠٧٣١
24895
محمد عبده عبدالفتاح
رقم الجلوس 28912
عايز تعرف النتيجة يا عموله
غاده محمد الشحات عطيه
٤٠٧٣١
انا محمد مصطفى رقم جلوسى 22144
انا محمد عصام المنوفية رقم الجلوس 38702
22452
أريد مساعدة فى النتيجة
الشيماء عبدالرحمن سعد شوقي
رقم الجلوس 22830
محافظه المنوفيه
مركز اشمون
مدرسه الشهيد ايهاب سعيد نبوي
ايه أيوب ابو اليزيد أيوب
61914
ندى السيد عبد الحليم زغلول
رقم الجلوس ٧٨١٠
153
16627
16627محمدمسعودعبدالبرجاد
رقم الجلوس16627 الاسم محمدمسعودعبدالبرجاد
محمد احمد شبل شاهين رقم الجلوس 2377
محمود رأفت محمد طراد
22379
مدرسه عبدالحميد طراد
25970
الاسم : مهند مصطفى الخولي
رقم الجلوس : 49297
موط
12239
اريد النتيجه رقم الجلوس 19279
نتيجه الاعداديه مدرسه البرانيه الجديده رقم
الجلوس 19279 اريد ظهور النتيجه ارجو الرد
احمد محمد عيد الرقم 6343
اريد النتيجه محافظه المنوفيه اداره شبين الكوم التعليميه رقم الجلوس 6343
اريد نتيجة الاعدادية رقم جلوسي19561 محافظة المنوفية.
اسمي عبدالرحمن محمد عبدالنبي ابراهيم
اريدالنتيجب محافظة المنوفية إدارة اشمون التعليمية بالمنوفية
٣١٠٦٦
نتيجه اسراء هاني فتحي عبدالعال درشه
رقم الجلوس 19813 اسراء هاني فتحي عبد العال درشه
لنعتانم
عبد الحكيم م
مدحت عبد الهادي عيد السيد العطار رقم الجلوس 59863
احمد رأفت الشامي شاهين
الرقم\58962
محافظة المنوفيه مدينة السادات
مدرسة خالد بن الوليد
منة الله سعيد عبد القادر شارودة
1845 رابعة عبد النور محمود سالم البنواني البحيرة أريد النتيجه
رقم ٣٨١٤٧
ابراهيم محمد إبراهيم عطا رقم الجلوس
نتيجة احمد ياسر عطية ارجو الرد