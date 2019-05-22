نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لمحافظة الشرقية للعام الدراسي الحالي سنكون متابعين معكم، وسنتعرف خلال تلك المقالة عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالشرقية من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب بعد اقتراب ظهورها لجميع الطلاب عبر مديرية التربية والتعليم بالشرقية خلال الأيام المقبلة، وسط حالة من الترقب والقلق التي تنتاب جميع أولياء الأمور والطلاب حتى ظهور النتيجة والاطمئنان على درجات الطلاب وذويهم في تلك السنة الدراسية التي ستحدد بشكل كبير المستقبل التعليمي للطالب المصري.

وينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية النتائج الخاصة بالترم الثاني خلال الساعات المقبلة، وسط حالة من القلق والانتظار والترقب، وقد انتهت في خلال الأيام الماضية عملية تصحيح كل المواد الدراسية لجميع الطلاب والآن تجرى عمليات المراجعة وتجميع الأرقام من أجل تلافي أي أخطء بنتيجة أي طالب، وبعد ذلك ستقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بإضافة النتيجة فور تجهيزها واعتمادها من قبل المحافظ مباشرة وستكون متاحة لجميع الطلبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2019

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية قد انتهوا من أداء كافة الامتحانات الخاصة بهم خلال الفترة الماضية وسنكون متابعين معكم عبر تلك المقالة، ومن المتوقع ان تظهر النتيجة عبر مديرية التربية والتعليم بالشرقية عبر هذا الرابط من هنــــا، وستكون متاحة لجميع الطلبة والطالبات قريباً.

حتى هذه اللحظة لم يتم اعتماد نتيجة امتحانات أخر العام للشهادة الإعدادية الخاصة بمحافظة الشرقية، فور الإعلان عنها بشكل رسمي سنوفرها لكم بالتأكيد عن طريق إدخال رقم جلوس الطالب عبر البوابة التعليمية.

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