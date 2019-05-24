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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية “الصف الثالث” برقم الجلوس الترم الثاني مديرية التربية والتعليم

كتب علاء محمد آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية “الصف الثالث” برقم الجلوس الترم الثاني مديرية التربية والتعليم
نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

سنتعرف من خلال تلك المقالة على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية، بعدما انتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي الترم الأول من أداء الامتحانات الخاصة بهم، وينتظرون الآن ظهور النتائج الخاصة بهم وسط قلق كبير، نظراً لان هذا العام الدراسي سيكون للمجموع عامل كبير في تحديد المدرسة الثانوية التي سوف يلتحق بها الطالب في العام القادم لذلك القلق يمتد أيضاً إلي أولياء الأمور، ومن خلال تلك المقالة سوف نتابع أخبار وموعد ظهور النتيجة على الأنترنت.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية
نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

وبدأت الآن إجازة أخر العام للشهادة الإعدادية 2019، بعدما أنتهي الطلاب من أداء كافة الامتحانات، وبدأت الآن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ومن المتوقع ان تستمر خلال الفترة المقبلة، وبعد ذلك تتم عملية مراجعة أوراق الامتحانات وستكون بتدقيق كامل نظراً لأهمية السنة الدراسية في مستقبل الكثير من الطلاب، وبعد ذلك سيتم تجميع الدرجات ومن ثم إرسال النتائج إلي السيد محافظ الشرقية من أجل اعتمادها فوراً وبعد ذلك ستكون متاحة للجميع عبر الأنترنت.

نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية

وكعادة موقع نجوم مصرية سنستمر في المتابعة معكم حتى ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلبة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي، وسنوفر إليكم رابط مباشر للنتيجة فور ظهورها واعتمادها مباشرة، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة على موقع البوابة الإلكترونية للغربية وموقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة الغربية على الأنترنت خلال الأسبوع المقبل.

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عن الكاتب

علاء محمد

علاء محمود محمد ابلغ من العمر 26 سنة وعملت محرر فى أكثر من موقع وصحيفة الكترونية

التعليقات

    1. هناك يه ضغط عالي على السيرفر للأسف الوصول للنتائج بياخد وقت، تقدروا تكرروا الدخول أكثر من مرة للحصول على النتيجة.
      وللعلم بالشئ ،، المجموع الكلي مش متاح
      ولكن متاح بيان بدرجات جميع المواد
      وعلى الطالب جمع درجات مواد العربي والانجليزي والدراسات والعلوم والرياضيات “جبر وهندسة” للحصول على المجموع اكلي من 140 درجة ، اما باقي المواد لا تضاف للموقع
      نتمنى التوفيق للجميع

    1. النتيجة تقدر تحصل عليها بالإسم ورقم الجلوس بعد تحميل الملف وفتحه على جهازك، وجود روابط للحصول على النتيجة برقم الجلوس سيتم إصافتها ومساعدتكم في جلب النتائج.

  57. ياجماعمه محدش يقلق
    صبرنا كتير ١٢يوم يا جماعه
    يارب انشاء الله الدرجات النهاءيه
    يا رب متخذلش امل كل من انتظر نتجته
    يارب نجح كل مسلم انشاء الله

    رد

  77. رقم الجلوس ٤٤٤٢٤
    روضة عبدالله الصبرى أحمد عبد اللطيف
    مدرسة محمد على سلامة المداح
    الغربية
    بالتوفيق ان شاء الله

    رد

  118. الموقع عامل ينزل ويقول هتظهر وهتظر انتظرونا
    لو مشعادها حالن قولوا الناس علي اعصبه حرام عليكم
    حتي في ده بتلموا فلوس

    رد

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