نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية “الصف الثالث” برقم الجلوس الترم الثاني مديرية التربية والتعليم

سنتعرف من خلال تلك المقالة على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية، بعدما انتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي الترم الأول من أداء الامتحانات الخاصة بهم، وينتظرون الآن ظهور النتائج الخاصة بهم وسط قلق كبير، نظراً لان هذا العام الدراسي سيكون للمجموع عامل كبير في تحديد المدرسة الثانوية التي سوف يلتحق بها الطالب في العام القادم لذلك القلق يمتد أيضاً إلي أولياء الأمور، ومن خلال تلك المقالة سوف نتابع أخبار وموعد ظهور النتيجة على الأنترنت.
وبدأت الآن إجازة أخر العام للشهادة الإعدادية 2019، بعدما أنتهي الطلاب من أداء كافة الامتحانات، وبدأت الآن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ومن المتوقع ان تستمر خلال الفترة المقبلة، وبعد ذلك تتم عملية مراجعة أوراق الامتحانات وستكون بتدقيق كامل نظراً لأهمية السنة الدراسية في مستقبل الكثير من الطلاب، وبعد ذلك سيتم تجميع الدرجات ومن ثم إرسال النتائج إلي السيد محافظ الشرقية من أجل اعتمادها فوراً وبعد ذلك ستكون متاحة للجميع عبر الأنترنت.
نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية
وكعادة موقع نجوم مصرية سنستمر في المتابعة معكم حتى ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلبة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي، وسنوفر إليكم رابط مباشر للنتيجة فور ظهورها واعتمادها مباشرة، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة على موقع البوابة الإلكترونية للغربية وموقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة الغربية على الأنترنت خلال الأسبوع المقبل.
التعليقات
يوسف محمود طه اسماعيل ورقم الجلوس ٤٠٠٧٨
فارس بدر
بدر الدح مدرسه محمد بسيوني النجار الغربية/31,18
والله حرام عليكم امتا الشهاده
هديرامير احمدسليمان
٥٨١٥٧
بسنت سامح مسعد عبدالله البلتاجي
٢٥١٩٥
انا أسمى :حلمى محمد حلمى خليفة
رقم الجلوس :78688
النتيجةطلعت
يارب13166
يارب النتيجة
49485
ربنا يوفق. أولادنا. جميعا ويسدد. خطاهم. ويجعلهم من. الفائزين يارب. العالمين
ليلي هاني عبدالله حامد حسب الله الجبالي
رقم الجلوس/60237
ادارة كفرالزياث التعليمىة
33418
هيا النتيجه هتطله امتا بقا
دلوقتي ان شاء الله
رقم الجلوس _٤٩٩١٥
محفت الغربي
تربيه والتعليم مركز اسماعيليه القنطره غرب البيض مدرسه البياضيه 2018
مركز المركز اسماعيليه القنطره غرب مدرسه البياضيه ثالثه اعدادي نتيجه ثالثه اعدادي 2018 2018
رقم الجلوس 1208 مدرسه السيد يوسف
مريم ابراهيم عبدالجواد سليمان
رقم الجلوس ١٠٨٣٨
مدرسه الأقباط
محافظة الغربية ٢٠١٨
12288
الشهادة بمحافظة الغربية ارجو ان تعجلوا نشرها
36938
طارق احمد عبدالله وهيب
41184
رقم الجلوس 14524
غغغغغغغغغغغغغغغغغ
مدرسه الجمعيه 18183
رقم الجلوس – 19605
رقم الجلوس 33137
عايزة اعرف الشهادة
عايز اعرف النتيجه
294
مصطفي إسماعيل الشيخ
3ع ضروري يا جماعه
حنين صالح محمد عبد الخالق ايوب محافظة الغربيه مدرسة الشهيد محمد كامل نور. رقم الجلوس ١٣٧٦
مدرسة الهدى الخاصه
عايز اعرف نتيجتى رقم الجلوس 21756
انا عايزة الشهادات كلها
٣٠٢٥٩
18258
الاسم
فرحه بسيوني السهيت
رقم الجلوس
51565
هناك يه ضغط عالي على السيرفر للأسف الوصول للنتائج بياخد وقت، تقدروا تكرروا الدخول أكثر من مرة للحصول على النتيجة.
وللعلم بالشئ ،، المجموع الكلي مش متاح
ولكن متاح بيان بدرجات جميع المواد
وعلى الطالب جمع درجات مواد العربي والانجليزي والدراسات والعلوم والرياضيات “جبر وهندسة” للحصول على المجموع اكلي من 140 درجة ، اما باقي المواد لا تضاف للموقع
نتمنى التوفيق للجميع
انا خلود يافرحه
ندى ناجى محمد قاسم
35037
محله زياد
رقم الجلوس 46766
٧٨٦٧٣
ممكن لو سمحتو اعرف الدرجات الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية رقم الجلوس 22308 وشكرا جزاكم الله كل خير
النتيجة تقدر تحصل عليها بالإسم ورقم الجلوس بعد تحميل الملف وفتحه على جهازك، وجود روابط للحصول على النتيجة برقم الجلوس سيتم إصافتها ومساعدتكم في جلب النتائج.
الشهاده الاعداديه لمحافظة الغربيه2018
شهاده الغربيه الصف الثالث الاعدادي2018
رقم الجلوس
٦٣٥١٢
60718
رقم الجلوس 6969
44701
ريهام جهاد عبد الرحمن رقم الجلوس 1458طنطا اداره شرق
امته تزهر نتيجه الشهاده الاعدادية محافظه الغربيه لو سمحت الرد
رقم الجلوس 14262
أحمد رضا طه رقم الجلوس 22833
رقم جلوسي 6633
رقم الجلوس ٦٤٨٨٥
رقم جلوسى 4801
مريم جمال محمد قاسم محافظة الغربية
رقم الجلوس 4801
عاوز نتيجتي18687
سمر محمد خليل
مركز بسيون مدرسة كوم النجار الإعداديه المشتركه
انا عايزه نتيجه الغربيه بالشهاده الاعداديه ٢٠١٨ ورقم الجلوس ٢٠١٥٩
رقم جلوسي 2708
من فضلكم
انا اسمى عبد الفتاح هشام بكره
عوز نتيجه الصف الثالث الاعدادى الغربيه
رقم جلوسى ٥٠٥٩٥
ياجماعمه محدش يقلق
صبرنا كتير ١٢يوم يا جماعه
يارب انشاء الله الدرجات النهاءيه
يا رب متخذلش امل كل من انتظر نتجته
يارب نجح كل مسلم انشاء الله
١٨٨٠٦ إن شاء الله الدرجات النهائيه
النتيجه هتطلع 12الظهر ان شاء الله ربنا معانا يا رب
متاكده
بتقولى كلام و خلاص الساعة عدت ١٢ و لسا النتيجة ما ظهرتش
رقم الجلوس 48196
رقم الجلوس
37642
انا طارق مصطفى مرجان رقم الجلوس (٢٩٢٢٨)
29990
ههتظهر يا جمأعة النهارده الساعة 12ظهراأأا
ظهرا## مش ظهرااا
18811
الو يامحمد ماتنسانيش
18818811
عاوزة النتيجة 😔39637محافظة الغربية مركز زفتي
انتي من مركز سميرة موسى (0ه0)
29990الغربية
الدرجات هطتلع امتا
منه حميدو محمد عبد الرحمن
رقم الجلوس 53739
محافظه الغربيه
23660
يارب الحسينى ميجبش اعلى منى هو انا اعد اذاكر وهو فسك فسك طول الوقت ويجيب اعلى منى يارب معانا يارب
احمد محمود احمد محمد السيد حسن
يارب الحسينى ميجيب اعلى منى هو انا مش طول السنه اذاكر وهو يعد فسك فسك وينجح إ
يارب فرحنى بنجاح اولادى 28243/28242
رَقًمٌ الُجْلُوَسِ 24204 وَرَبّنَا يـﮯسِتْرَ يـﮯارَبّ مٌْعانَا
16696
18806
يارب الدرجات النهائية رقم الجلوس 56015
يا رب أنجح
رقم الجلوس 12837
رقم الجلوس ٤٤٤٢٤
روضة عبدالله الصبرى أحمد عبد اللطيف
مدرسة محمد على سلامة المداح
الغربية
بالتوفيق ان شاء الله
الشهادة هتظهر يوم الثلاثاء
يعنى مش انهرضا
48485
يارب انجح
رقم الجلوس7031
يارب نجح الجمع
يارب بلتوفيق انشاء الله
مريم محمود محمد الشوربجى
ادارة زفتى
42074
من فضلكم الشهاده هتبان اليوم الموافق28/1/2018 يوم الاحشد
67000
يارب أعطنا اعلى الدرجات
الشهاده هتبان امته دلوقتى ولا كمان شويه
ساعات يااختي
يا رب نجحنا
نتيجه الصف الثالث الاعداديه
يا ربى نجح من قال يارب الهم امين يارب نجح كل المسلمين اجمعين لجل تنجحنى يارب الهم امين يارب العلامين
يا بر ننجح رقم الجلوس 35506
انشاء الله هتبان رقم الجلوس 35506
استرها يارب
رقم الجلوس ٩٨٩٨
عمرو خالد رقم الجلوس ١٨٢٠٣
يارب نجاحنااا
النتيجه
انشاء الله هتبان
رقم الجلوس 75875
مروان هشام عبدربه رقم الجلوس 10308
رقم الجلوس فو الغربية
٣٩٥٤٩
يارب
ربنا معانا يارب
يارب نجحنا اللهم امين
عمر عادل ابراهيم الدسوقي مكي
رقم الجلوس ٢٠١٤
ادعولى انجح وميزعلش اى حد
ربنا معنا والدرجات تطلع علشان الواحد مل
نتجه المنشياه يوم ايه
نتجه المنشياه امتا
رحاب البسيوني عوض عبد العزيز رقم جلوس ٢٢٤٥٢
رحاب البسيوني عوض ،محافظه الغربيه مركز المحله الكبري اداره شرق المحله،رقم الجلوس ٢٢٤٥٢
انتي امتحنتي في مدرسه ايه
رقم الجلوس58685
19880
يارب كلنا ننجح
ربنا بست
يارب انجح واجيب مجموع الثنوى ادعولى
67110 رقم الجلوس
رقم جلوسى 58685
ربنا ينجح الجميع انشاء الله
هى لسه ماظهرتش
رقم جلوسي 57725
رقم الجلوس محافظة الغربية 55459
ايمان ابرهيم ابو اليزيد فوده محافظة الغربيه رقم الجلوس ٤٣٠٠٦ مدرسة ابو بكر الصديق ع بنات
الموقع عامل ينزل ويقول هتظهر وهتظر انتظرونا
لو مشعادها حالن قولوا الناس علي اعصبه حرام عليكم
حتي في ده بتلموا فلوس
محمد كمال عبد العظيم العطار رقم الجلوس 85685
رقم جلوسي 55132
محافظه الغربيه
رقم الجلوس 28214
ابراهيم السيد احمد رقم الجلوس56606
ابراهيم السيد احمد محافظة الغربية رقم الجلوس 56606
27086
الغربيه. امتي
يوم الثلاثاء
ندى ناجى محمد قاسم
رقم 35037
إدارة سمنوة محله زياد الاعدادى بنات
40093
49313
٤٢٥٣٤
35506
عايز النتيجه رقم الجلوس 12566 محمود خالد حسن راشد
منه حميدو محمد عبد الرحمن
رقم الجلوس 53739
الغربيه
منه حميدو محمد عبدالرحمن
رقم جلوسي
53739
8718
رقم جلوسى 22302
من المحلة صح ؟ انا رقمي 22554
في ال22 شكلنا جنب بعض
عليا ء عبد الحليم
39965
الغربية
رقم جلوسي 55132 بس بالله عليكوا اول ما تنزل تبعتوهالي
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن جادالله..رقم الجلوس58664 محافظه الغربية
عايزه النتيجه دلوقتي بجد
اللهم امین لکم جمیعا رقم الجلوس٦٠٧٤١
ربنا معانا يا رب الدراجات تطلع حلوه
يارب النهارده تظهر النتائج
I want result
Gahrbia
23660
52088
اتمنا ان تظهر حالا
نتيجة الغربيه امتاا
اظهار النتيجة فورا
عايز الدرجات😥😥😥
ربنا معانا