نتيجة إعدادية كفر الشيخ برقم الجلوس موقع البوابة الإلكترونية لكفر الشيخ

ترقب نتيجة إعدادية كفر الشيخ 2019، وسنرفق رابط موقع البوابة الإلكترونية لتعليم كفر الشيخ لاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس، عبر الاستعلام عن طريق الحصول على كشوف نتائج الطلاب المجمعة لكافة الإدارات التعليمية، وسنوضح بعض التفاصيل التي سترد في بيان اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ، وكيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس.

كنترول تعليم كفر الشيخ حدد يوم الأحد المقبل لانتهاء أعمال التصحيح والمراجعة، وسيقوم تعليم كفر الشيخ باعتماد النتيجة والإعلان عن ظهورها، متضمنة كشوف أسماء الطلاب الأوائل، وسيكون موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة هو الرابط الرسمي لتوفير البيانات المتعلقة بالنتيجة ونشر روابط الاستعلام برقم الجلوس.

اعتماد نتيجة إعدادية كفر الشيخ 2019

أوضحت وكيلة وزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ بثينة كشك، التفاصيل المتعلقة بنتائج الطلاب في الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الاول، ويمكن التعرف على تلك التفاصيل وباقي نسب النجاح التي تحققت في نتيجة إعدادية كفر الشيخ 2019 وفق البيانات الموضحة أدناة.

عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 52 ألف و302 طلاب وطالبة، أدى الامتحان 51 ألفا و766 طالبا وطالبة، وحصل على أكثر من 50٪، 44 ألفا و397 طالبا وطالبة. وأضافت وكيل الوزارة، جاء ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، إدارات بيلا، وسيدي غازي، وشرق كفرالشيخ،وقلين،وغرب كفرالشيخ، وفوه، والحامول، والرياض، وسيدي سالم، ودسوق،ومطوبس، وبليطيم،وبرج البرلس، وجاء تتريب المواد حسب نسبة النجاح، لغة عربية،و لغة إنجليزية، ودراسات اجتماعية، ورياضيات،و علوم، وحاسب آلي، وتربيه دينية، وتربية فنية، اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 97.91٪،وتقدم للامتحان 1256 طالبا وطالبة، غاب منهَ 106طلاب، وحضر الامتحان 1126 طالبا وطالبة.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ وفرت كشف النتائج للطلاب بالكامل، والذي يتم من خلاله استعلم عن درجات الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس واسم الطالب أو الطالبة، غير أن الرابط الإلكتروني الخاص بالاستعلام برقم الجلوس فقط، سيتم تفعيله من رابط البوابة الإلكترونية تعليم كفر الشخ وقد يتم فتح المزيد من الروابط سنضيفها لكم فرواً.

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