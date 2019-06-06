توقعات الحد الادني لتنسيق الشهاده الاعداديه خلال العام الدراسي 2019

يترقب طلاب الشهاده الاعداديه التنسيق بالدرجات المتوقعة هذا العام ، كما يوجد حاله من الترقب لدي الاهالي الذين ينتظرون درجات القبول بالثانويه العامه، وفي هذا المقال سنكتب لكم توقعات التنسيق مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب خلال المرحلة القادمة من تنسيق الصف الثالث الاعدادي وان يحقق الطالب أمانيه في دخول الكلية التي يرغب بها.
وفى هذه المقالة سنتكلم عن تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 ومعرفة درجات او المجموع المؤهل لدخول الثانوية العامة في كل الإدارات التعليمية المصريه المختلفة في المحافظات وهي كالآتي ( القاهرة – الجيزة – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر – مرسى مطروح- الشرقية – الغربية -الدقهلية – المنوفية – السويس – الاسماعلية – بورسعيد – جنوب سيناء – شمال سيناء – دمياط – الفيوم).
اما توقعات التنسيق فالحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة
مع الأخذ في الاعتبار زيادة أو نقصان الدرجات القبول في الثانوية العامة وسوف يتم تأكيدها فور الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم عن تنسيق الشهادة الاعدادية ولكن هذه التوقعات التاليه ليست الا محض تقريب لدرجات القبول في الثانويه العام وهي ليست سوي لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.
وإليكم درجات القبول في الثانوية العامة المتوقعة للمحافظات ضمن تنسيق الشهادة الاعدادية ومجموع الحد الأدنى لدخول مرحلة الثانوي العام.
208 درجة محافظة القاهرة
206 درجة محافظة الجيزة
212 درجة محافظة الإسكندرية
222 درجة محافظة الشرقية
231 درجة محافظة الدقهلية
215 درجة محافظة البحيرة
216 درجة محافظة القليوبية
210 درجة محافظة المنيا
219 درجة محافظة الغربية
229 درجة محافظة سوهاج
211 درجة محافظة أسيوط
224 درجة محافظة المنوفية
206 درجة محافظة قنا
221 درجة محافظة كفر الشيخ
216 درجة محافظة الفيوم
212 درجة محافظة بني سويف
213 درجة محافظة أسوان
211 درجة محافظة دمياط
214 درجة محافظة الإسماعيلية
218 درجة محافظة بورسعيد
221 درجة محافظة السويس
198 درجة محافظة الأقصر
231 درجة محافظة شمال سيناء
204 درجة محافظة مطروح
215 درجة محافظة البحر الأحمر
221 درجة محافظة الوادي الجديد
226 درجة محافظة جنوب سيناء
كما تتمني اداره نجوم مصريه النجاح والنجاح لجميع الطلاب في جميع الفئات
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