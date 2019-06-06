توقعات الحد الادني لتنسيق الشهاده الاعداديه خلال العام الدراسي 2019

يترقب طلاب الشهاده الاعداديه التنسيق بالدرجات المتوقعة هذا العام ، كما يوجد حاله من الترقب لدي الاهالي الذين ينتظرون درجات القبول بالثانويه العامه، وفي هذا المقال سنكتب لكم توقعات التنسيق مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب خلال المرحلة القادمة من تنسيق الصف الثالث الاعدادي وان يحقق الطالب أمانيه في دخول الكلية التي يرغب بها.

وفى هذه المقالة سنتكلم عن تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 ومعرفة درجات او المجموع المؤهل لدخول الثانوية العامة في كل الإدارات التعليمية المصريه المختلفة في المحافظات وهي كالآتي ( القاهرة – الجيزة – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر – مرسى مطروح- الشرقية – الغربية -الدقهلية – المنوفية – السويس – الاسماعلية – بورسعيد – جنوب سيناء – شمال سيناء – دمياط – الفيوم).

اما توقعات التنسيق فالحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة

مع الأخذ في الاعتبار زيادة أو نقصان الدرجات القبول في الثانوية العامة وسوف يتم تأكيدها فور الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم عن تنسيق الشهادة الاعدادية ولكن هذه التوقعات التاليه ليست الا محض تقريب لدرجات القبول في الثانويه العام وهي ليست سوي لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

وإليكم درجات القبول في الثانوية العامة المتوقعة للمحافظات ضمن تنسيق الشهادة الاعدادية ومجموع الحد الأدنى لدخول مرحلة الثانوي العام.

208 درجة محافظة القاهرة

206 درجة محافظة الجيزة

212 درجة محافظة الإسكندرية

222 درجة محافظة الشرقية

231 درجة محافظة الدقهلية

215 درجة محافظة البحيرة

216 درجة محافظة القليوبية

210 درجة محافظة المنيا

219 درجة محافظة الغربية

229 درجة محافظة سوهاج

211 درجة محافظة أسيوط

224 درجة محافظة المنوفية

206 درجة محافظة قنا

221 درجة محافظة كفر الشيخ

216 درجة محافظة الفيوم

212 درجة محافظة بني سويف

213 درجة محافظة أسوان

211 درجة محافظة دمياط

214 درجة محافظة الإسماعيلية

218 درجة محافظة بورسعيد

221 درجة محافظة السويس

198 درجة محافظة الأقصر

231 درجة محافظة شمال سيناء

204 درجة محافظة مطروح

215 درجة محافظة البحر الأحمر

221 درجة محافظة الوادي الجديد

226 درجة محافظة جنوب سيناء

كما تتمني اداره نجوم مصريه النجاح والنجاح لجميع الطلاب في جميع الفئات

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