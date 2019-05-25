توزيع درجات الصف الثالث الاعدادى اخر العام 2019 جدول توزيع الدرجات لكل مادة والمجموع الكلي

يترقب عدد كبير من أولياء الأمور والطلبة والطالبة خلال الساعات القادمة عدد كبير من النتائج للشهادة الاعدادية على كافة محافظات مصر والتى أعلنت عدد من المحافظات عن اعتماد النتيجة وطرحها من خلال الموقع الرسمي للمحافظة، واختلافه نسبة النجاح ونسبة حضور الطلاب أيضا، ومع ظهور النتيجة يبحث الكثيرون عن النسبة المئوية للمجموع وايضا توزيع الدرجات عن كل مادة على حدة والتي تختلف بشكل كبير عن توزيع الدرجات للصف الاول والثانى الاعدادى، حيث يدخل خلال سنوات النقل عدد من الدرجات فى المجموع الكلي السلوك ونسبة الحضور وأيضا الانشطة وغيرها ولكن خلال الشهادة الاعدادية تكون نتيجة الامتحانات فقط هى العامل الفاصل فى النسبة النهائية المئوية

توزيع درجات نتيجة الإعدادية 2019

ويهتم أولياء الأمور والطلاب بمعرفة النسبة حول جدول توزيع درجات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى ونهاية العام وعن مجموع كل مادة على حدي للمواد الاساسية التى يتم احتساب نتيجتها داخل المجموع وعن المواد التى لا تضاف للمجموع مثل مادة التربية الدنية وايضا مادة التربية الفنية ومادة الحاسب الالي، ولكن باقى المواد النظرية تضاف باجمالي مجموع كلي 140 درجة

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية 2019 أسم المادة درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

كيفية حساب النسبة المئوية لمجموع الطالب

وحول كيفية احتساب النسبة المئوية لمجموع الطالب، يتم رصد درجات كافة المواد التى تيم احتسابها داخل المجموعة فقط وتجميعها ثم ضرب المجموع الكلى الذى حصل عليه الطالب فى 100 ويتم القسمة على المجموع الكلي كما هو موضح فى توزيع الدرجات وهو 150

مثال توضيحى

لو إجمالى درجات الطالب 139 درجة فيتم حسابها كالتالي ( 139 100X ) والناتج يتم قسمته على 150 والذى يرصد النسبة فى هذا المثال 92.6%

بوابة القاهرة التعليمية ويتابع عدد كبير من أولياء الأمور والطلبة والطالبة بكثافة خلال الساعات القادمة بوابة القاهرة التعليمية والتى يتم الإعلان عليها نتيجة الشهادة الإعدادية 2019،وذلك عند طريق إدراج رقم الجلوس الطالب ، والسنة الدراسية، والفصل الدراسي،

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على رصد نتيجة الشهادة لهم من خلال ترك رقم جلوس الطالب والادارة التعليمية والمواصلة هذا النهج نستعرض فيمكنك ترك رقم الجلوس الخاص بك الان

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