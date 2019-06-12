تنسيق القبول بالثانوية العامة 2019 المُعلن عنها رسمياً حتى الآن

ننشر تنسيق القبول بالثانوية العامة 2019 بالمحافظات التالية (القليوبية، بني سويف، دمياط)، حيث تم الإعلان رسمياً من قبل المحافظات المذكورة عن اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2019 أو الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم 2019-2020م بمشيئة الله تعالى، حيث ينتظر الطلاب والطالبات بكافة محافظات مصر العربية الإعلان عن تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي لمعرفة ما إذا كانت لديه الفرصة في الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة أم لا.

فبعد معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، يأتي دور التحقق من الحد الأدنى لدخول الصف الأول الثانوي بناءً على الدرجة التي سيتم اعتمادها من جانب السادة المحافظين، حيث تختلف درجة التنسيق من محافظة لأخرى وفقاً للأعداد المطلوبة، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر متابعة مستمرة لأخر المستجدات حول تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بجميع المحافظات فور اعتمادها والإعلان عنها رسمياً، حيث نوفر لمتابعينا جدولاً يتضمن المحافظات التي قامت باعتماد التنسيق حتى الآن.

تنسيق القبول بالثانوية العامة 2019

يبحث العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الوقت الحالي عن تنسيق الثانوية العامة 2019م، حيث تقوم كل محافظة من المحافظات بالإعلان الرسمي عن الدرجة التي يتم على أساسها التقديم في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي المُقبل، وقد تم الإعلان بشكل رسمي من قبل محافظة القليوبية عن اعتماد السيد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة 2019-2020م، حيث جاء تنسيق محافظة القليوبية بواقع 228 درجة.

وتم التأكيد من جانب سيادته على أن هذا القرار قد تم إصداره بعد أن تمت دراسة عدد مدارس الثانوية العامة بنطاق محافظة القليوبية ووفق الكثافة المتوقعة والمددة في لوائح هذه المدارس الداخلية، كما اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف تنسيق القبول بالثانوية العامة 2019 وأكد على ذلك وكيل وزارة التعليم بالمحافظة الأستاذ حسام الدين محمد، حيث جاء الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمحافظة بني سويف بواقع 220 درجة.

وقد تم التأكيد من جانب السيد محافظ بني سويف على أن عدد الطلاب الذي يتناسب مع المجموع التكراري هو 15567 طالباً وطالبةً، وأن كثافة الطلاب بالصف الأول الثانوي داخل الفصول 50% تقريباً للعام الدراسي المقبل بمشيئة الله تعالى، كما تم الإعلان رسمياً من جانب محافظة دمياط عن اعتماد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة على مستوى المحافظة بواقع 220 درجة، ويمكنكم التعرف على تنسيق القبول بالثانوية العامة 2019 المُعلن عنه رسمياً بالمحافظات من خلال الجدول التالي:

م المحافظة التنسيق 1 القليوبية 228 2 بني سويف 220 3 دمياط 220

الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة 2019-2020م

يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة بمراعاة كثافة الطلاب والمواقع الجغرافية القاطنين بها ومصلحة الطلاب/الطالبات وأولياء الأمور والظروف الاقتصادية، ونوفر لمتابعي موقع نجوم مصرية الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للمحافظات تباعاً فور التصريح عنه وإقراره رسمياً من قبل السادة المحافظين بمشيئة الله تعالى.

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