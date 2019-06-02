بالدرجات اعرف تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 للثانوي العام والفني لكل المحافظات

تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 نترقبها مع طلاب الصف الثالث الإعدادي خلال أيام قليلة، حيث عادى يتم إعلان نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالثانوية العام بعد أسبوع من إعلان النتيجة، ونشير إلى أن في أغلب المحافظات يتجاوز الحد الأدنى لدخول الثانوية العامة 200 درجة ولا يزيد عن 240 درجة، ويتم تحديد تنسيق أولي ثانوي عام أو الدبلومات الفنية على أساس نسب نجاح الطلاب في المحافظة فكلما ارتفعت درجات الطلاب في نتيجة الإعدادية ارتفع تنسيق دخول الثانوي العام، وسنرصد مع أبنائنا الطلاب جميع أخبار نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 في كل المحافظات وعرضها في هذا التقرير فور إعلانها رسمياً من كل محافظ.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2019

تطول مرحلة قلق طلاب ثالثة إعدادي إلى بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، لانتظار الطلاب نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 في كل المحافظات، حيث يتم إعلان تنسيق القبول بالثانوية العامة من جانب المحافظ كما هو الحال في النتيجة، ويتحدد على أساس معدل النجاح وعدد الطلبة، وفي أغلب الأحوال يتم إعلان تنسيق الثانوية العامة 2019 على مرحلتين بالمحافظات، ونترقب البدء في إعلان تنسيق الشهادة الإعدادية لدخول الثانوي العام بعد العودة من أجازة عيد الفطر.

نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية 2019

سننشر في هذا التقرير نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 فور اعتمادها، وننشر الآن توقعات تنسيق الإعدادية للقبول بالثانوية العامة حتى يتم إعلان التنسيق النهائي من المحافظ.

تنسيق الشهادة الإعدادية بالقاهرة 210 درجة.

تنسيق القبول بالثانوي العام محافظة الجيزة 215 درجة.

توقع تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 القليوبية 207 درجة.

تنسيق الشهادة الاعدادية الإسكندرية 212 درجة.

تنسيق أولي ثانوي عام محافظة الشرقية 2019 نتوقع أن يكون 220 درجة.

تنسيق دخول الثانوي العام محافظة البحيرة 218 درجة.

تنسيق الإعدادية للقبول بالثانوية العامة بالمنوفية 220 درجة.

الحد الأدنى لدخول الثانوية العامة بالغربية 215 درجة.

نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 سوهاج 225 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية للدبلومات

ونعرض خلال السطور القادمة توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 للدبلومات الفنية كالتالي :

تنسيق الثانوي خدمات نتوقع أن يكون الحد الأدنى 195 درجة.

ونتوقع تنسيق الأول الثانوي الصناعي 185 درجة.

أما الثانوي الزراعي فنتوقع أن يكون الحد الأدنى للتنسيق الثانوي 180 درجة.

ونتوقع أن يكون تنسيق الشهادة الاعدادية للقبول بالثانوي التجاري 160 درجة.

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