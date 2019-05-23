تنسيق الشهادة الإعدادية يمثل ضغط أخر للطلاب وأولياء الأمور حيث يترقب الجميع من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم مجموع دخول الثانوية وتنسيق المرحلة الإعدادية حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من دخول أبنائهم مرحلة الثانوية والحصول على مجموع دخول المدارس الثانوية حيث يسعى طلاب الشهادة الإعدادية إلى دخول الثانوية العامة، والحصول على الدرجات المناسبة التي تدخلهم إلى مرحة الثانوية العامة، وسوف نتابع معكم في هذه المقالة كل ما هو جديد حول تنسيق الصف الثالث الإعدادي لجميع المحافظات والإدارات التعليمية المختلفة.

تنسيق الشهادة الاعدادية ودخول الثانوية العامة

سوف نتابع معكم فى هذه المقالة عن تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 ومعرفة مجموع دخول الثانوية العامة في جميع الإدارات التعليمية المختلفة والمحافظات ( القاهرة – الجيزة – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر – مرسى مطروح- الشرقية – الغربية -الدقهلية – المنوفية – السويس – الاسماعلية – بورسعيد – جنوب سيناء – شمال سيناء – دمياط – الفيوم).

وستكون المتابعة بمشيئة الله من خلال هذه المقالة ومحدثة بشكل مستمر حتى يطمئن طلاب الشهادة الإعدادية على مجموع دخول الثانوية مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

توقعات تنسيق الشهادة الاعدادية الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة

سوف نقدم لكم توقعات الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لطلاب الشهادة الاعدادية مع الأخذ في الاعتبار زيادة أو نقصان الدرجات القبول في الثانوية العامة وسوف يتم تأكيدها فور الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم عن تنسيق الشهادة الاعدادية ولكن هذه التوقعات لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

درجات القبول في الثانوية العامة المتوقعة للمحافظات ضمن تنسيق الشهادة الاعدادية ومجموع الحد الأدنى لدخول مرحلة الثانوي العام.

محافظة القاهرة 198 درجة.

محافظة الجيزة 190 درجة.

محافظة الإسكندرية 204 درجة.

محافظة الاسماعلية 189 درجة.

محافظة الغربية 190 درجة.

محافظة بورسعيد 233 درجة.

محافظة سوهاج 226 درجة.

محافظة قنا 211 درجة.

محافظة الدقهلية 222 درجة.

محافظة أسوان 200 درجة.

محافظة الفيوم 221 درجة.

محافظة الأقصر 201 درجة.

محافظة الشرقية 226 درجة.

محافظة المنوفية 224 درجة.

محافظة السويس 224 درجة.

محافظة القليوبية 205 درجة.

محافظة دمياط 220 درجة.

المدارس الثانوية

وسوف نخبركم لاحقا بدرجات القبول النهائية لجميع المحافظات في جمهورية مصر العربية ولمزيد من من المعلومات عن تنسيق الشهادة الإعدادية للعام السابق 2018.

حيث تم اعتماد تنسيق الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية لعام 2018 وذلك للحد الأدنى للقبول بالثانوى العام 225 درجة بنسبة 80.3%.

الحد الأدنى للقبول بفصول خدمات الثانوي العام 182 درجة بنسبة 65%.

الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص 140 درجة بنسبة 50%.

كما يمكنكم مشاركة بالتعليق اسفل المقالة عن تنسيق الصف الثالث الإعدادي ومجموع دخول الثانوية العامة مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2018 محافظة دمياط.. مجموع دخول الثانوي العام

كما وعدناكم انه سيتم طرح مجموع دخول الثانوية لعام 2019 لجميع المحافظات فور التأكد من ذلك واليكم تنسيق الشهادة الإعدادية 2018 لمحافظة دمياط بالتفصيل ..

تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة أسوان

إليكم مجموع دخول الثانوي العام بمحافظة أسوان، وتفاصيل تنسيق الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة أسوان كما يلي:

الحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوي باسوان 210 درجة .

الحد الأدنى للقبول بالثانوى الخاص بأسوان 140 درجة.

الحد الادنى للقبول بالثانوى العام فصول الخدمات 140 درجة.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 محافظة البحر الاحمر

تنسيق الصف الإعدادي بالبحر الأحمر والحدود الدنيا للقبول بالثانوى العام في مدارس البحر الأحمر كما يلي:

وسيتم الإعلان عن تنسيق باقي محافظات الجمهورية للشهادة الإعدادية

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