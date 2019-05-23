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تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 | مجموع دخول الثانوية العامة – جميع المحافظات

كتب محمود الهواري آخر تحديث
تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 | مجموع دخول الثانوية العامة – جميع المحافظات
مجموع الثانوى العام تنسيق الشهادة الاعدادية

تنسيق الشهادة الإعدادية يمثل ضغط أخر للطلاب وأولياء الأمور حيث يترقب الجميع من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم مجموع دخول الثانوية وتنسيق المرحلة الإعدادية حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من دخول أبنائهم مرحلة الثانوية والحصول على مجموع دخول المدارس الثانوية حيث يسعى طلاب الشهادة الإعدادية إلى دخول الثانوية العامة، والحصول على الدرجات المناسبة التي تدخلهم إلى مرحة الثانوية العامة، وسوف نتابع معكم في هذه المقالة كل ما هو جديد حول تنسيق الصف الثالث الإعدادي لجميع المحافظات والإدارات التعليمية المختلفة.

تنسيق الشهادة الاعدادية ودخول الثانوية العامة

سوف نتابع معكم فى هذه المقالة عن تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 ومعرفة مجموع دخول الثانوية العامة في جميع الإدارات التعليمية المختلفة والمحافظات ( القاهرة – الجيزة – بني سويف – المنيا – أسيوط  – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر – مرسى مطروح- الشرقية – الغربية  -الدقهلية – المنوفية – السويس – الاسماعلية – بورسعيد – جنوب سيناء – شمال سيناء – دمياط – الفيوم).

وستكون المتابعة بمشيئة الله من خلال هذه المقالة ومحدثة بشكل مستمر حتى يطمئن طلاب الشهادة الإعدادية على مجموع دخول الثانوية مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

توقعات تنسيق الشهادة الاعدادية الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة

سوف نقدم لكم توقعات الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لطلاب الشهادة الاعدادية مع الأخذ في الاعتبار زيادة أو نقصان الدرجات القبول في الثانوية العامة وسوف يتم تأكيدها فور الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم عن تنسيق الشهادة الاعدادية ولكن هذه التوقعات لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

درجات القبول في الثانوية العامة المتوقعة للمحافظات ضمن تنسيق الشهادة الاعدادية ومجموع الحد الأدنى لدخول مرحلة الثانوي العام.

  • محافظة القاهرة 198 درجة.
  • محافظة الجيزة 190 درجة.
  • محافظة الإسكندرية 204 درجة.
  • محافظة الاسماعلية 189 درجة.
  • محافظة الغربية 190 درجة.
  • محافظة بورسعيد 233 درجة.
  • محافظة سوهاج 226 درجة.
  • محافظة قنا 211 درجة.
  • محافظة الدقهلية 222 درجة.
  • محافظة أسوان 200 درجة.
  • محافظة الفيوم 221 درجة.
  • محافظة الأقصر 201 درجة.
  • محافظة الشرقية 226 درجة.
  • محافظة المنوفية 224 درجة.
  • محافظة السويس  224 درجة.
  • محافظة القليوبية 205 درجة.
  • محافظة دمياط 220 درجة.

المدارس الثانوية

وسوف نخبركم لاحقا بدرجات القبول النهائية لجميع المحافظات في جمهورية مصر العربية ولمزيد من من المعلومات عن تنسيق الشهادة الإعدادية للعام السابق 2018.

حيث تم اعتماد تنسيق الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية لعام 2018 وذلك للحد الأدنى للقبول بالثانوى العام 225 درجة بنسبة 80.3%.

الحد الأدنى للقبول بفصول خدمات الثانوي العام 182 درجة بنسبة 65%.

الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص 140 درجة بنسبة 50%.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 | مجموع دخول الثانوية العامة – جميع المحافظات
تنسيق الاعدادية محافظة الشرقية

كما يمكنكم مشاركة بالتعليق اسفل المقالة عن تنسيق الصف الثالث الإعدادي ومجموع دخول الثانوية العامة مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2018  محافظة دمياط.. مجموع دخول الثانوي العام

كما وعدناكم انه سيتم طرح مجموع دخول الثانوية لعام 2019 لجميع المحافظات فور التأكد من ذلك واليكم تنسيق الشهادة الإعدادية 2018 لمحافظة دمياط بالتفصيل ..

مجموع دخول الثانوى محافظة دمياط
مجموع دخول الثانوى العام 2019
مجموع دخول الثانوى بمحافظة دمياط
تنسيق الشهادة الاعدادية دمياط 2018
مجموع دخول الثانوى العام 2019
تنسيق الشهادة الإعدادي 2018

تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة أسوان

إليكم مجموع دخول الثانوي العام بمحافظة أسوان، وتفاصيل تنسيق الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة أسوان كما يلي:

  • الحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوي باسوان 210 درجة .
  • الحد الأدنى للقبول بالثانوى الخاص بأسوان 140 درجة.
  • الحد الادنى للقبول بالثانوى العام فصول الخدمات 140 درجة.
تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 اسوان
مجموع دخول الثانوى العام لمدارس اسوان
مجموع دخول الثانوى فى مدارس اسوان
تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 بأسوان
تنسيق الصف الثالث الاعدادى باسوان
الحد الادنى للقبول بمدارس اسوان

تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 محافظة البحر الاحمر

تنسيق الصف الإعدادي بالبحر الأحمر والحدود الدنيا للقبول بالثانوى العام في مدارس البحر الأحمر كما يلي:

تنسيق الثانوى فى البحر الاحمر
مجموع دخول الثانوى بالبحر الاحمر
دخول الثانوى العام فى محافظة البحر الاحمر
مجموع دخول الثانوي 2018 في محافظة البحر الأحمر

وسيتم الإعلان عن تنسيق باقي محافظات الجمهورية للشهادة الإعدادية

تنسيق الشهادة الاعدادية لدخول الثانوى
مجموع الثانوي العام تنسيق الشهادة الإعدادية

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عن الكاتب

محمود الهواري

حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف .. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت .. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة

التعليقات

  6. ازاي انا اكون جيبة 255 ومش عرفة المقبل فى ابو حمص الثانوية حمص الثانوية بنات ارجو من حضارتكم إقناعهم بذلك (إدارة ابو حمص التعليمية) اريد للالتحاق بابو حمص االثانوية بنات) محافظة البحيرة) #امنيتى تحطمت # بسمة امل

    رد

  7. ازاي انا اكون جيبة 255 ومش عرفة المقبل فى ابو حمص الثانوية حمص الثانوية بنات ارجو من حضارتكم إقناعهم بذلك (إدارة ابو حمص التعليمية) اريد للالتحاق بابو حمص االثانوية بنات) محافظة البحيرة) #امنيتى تحطمت ي

    رد

  8. ازاي انا اكون جيبة 255 ومش عرفة المقبل فى ابو حمص الثانوية حمص الثانوية بنات ارجو من حضارتكم إقناعهم بذلك (إدارة ابو حمص التعليمية) اريد للالتحاق بابو حمص االثانوية بنات) محافظة البحيرة) #امنيتى تحطمت

    رد

  15. هو محافظه الفيوم ازاى من 220المفروض المجموع قل التنسيق كام يقل حرام كده حتى يكون من 215او 210 رايت تقولو ده هو الرسمى ولا فى حاجه تانى

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  24. ارجوا من سيادتكم تخفيض تنسيق المرحله الاعدادية 215 /220 فى ناس كتير بتضيع أحلامهم بسبب التنسيق المحافظه الوحيدة محافظة الشرقيه التنسيق عالى كل سنه نتمنى من سيادتكم تخفيض التنسيق ولكم جزيل الشكر

    رد

  26. ارجوا من سيادتكم تخفيض تنسيق المرحله الاعدادية 210/ 215 فى ناس كتير بتضيع أحلامهم بسبب التنسيق المحافظه الوحيدة محافظة الدقهلية ال ف التنسيق عالى كل سنه نتمنى من سيادتكم تخفيض التنسيق ولكم جزيل الشكر

    رد

  38. يا ريت تنسيق التمريض كفر الشيخ ولو انا من فوة ينفع اقدم فى دسوق اوشباس او اى مركز غير مركز بلدى لانى ما اعرف حد لاساله واعرف منه

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    1. سيتم الاعلان عنها قريبا وقت اعلان الحد الادنى للقبول فى الثانوى العام من قبل ادارات التعليم المختلفة للمحافظات بالتوفيق

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