تنسيق الشهادة الإعدادية يمثل ضغط أخر للطلاب وأولياء الأمور حيث يترقب الجميع من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم مجموع دخول الثانوية وتنسيق المرحلة الإعدادية حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من دخول أبنائهم مرحلة الثانوية والحصول على مجموع دخول المدارس الثانوية حيث يسعى طلاب الشهادة الإعدادية إلى دخول الثانوية العامة، والحصول على الدرجات المناسبة التي تدخلهم إلى مرحة الثانوية العامة، وسوف نتابع معكم في هذه المقالة كل ما هو جديد حول تنسيق الصف الثالث الإعدادي لجميع المحافظات والإدارات التعليمية المختلفة.
تنسيق الشهادة الاعدادية ودخول الثانوية العامة
سوف نتابع معكم فى هذه المقالة عن تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 ومعرفة مجموع دخول الثانوية العامة في جميع الإدارات التعليمية المختلفة والمحافظات ( القاهرة – الجيزة – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر – مرسى مطروح- الشرقية – الغربية -الدقهلية – المنوفية – السويس – الاسماعلية – بورسعيد – جنوب سيناء – شمال سيناء – دمياط – الفيوم).
وستكون المتابعة بمشيئة الله من خلال هذه المقالة ومحدثة بشكل مستمر حتى يطمئن طلاب الشهادة الإعدادية على مجموع دخول الثانوية مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.
توقعات تنسيق الشهادة الاعدادية الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة
سوف نقدم لكم توقعات الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لطلاب الشهادة الاعدادية مع الأخذ في الاعتبار زيادة أو نقصان الدرجات القبول في الثانوية العامة وسوف يتم تأكيدها فور الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم عن تنسيق الشهادة الاعدادية ولكن هذه التوقعات لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.
درجات القبول في الثانوية العامة المتوقعة للمحافظات ضمن تنسيق الشهادة الاعدادية ومجموع الحد الأدنى لدخول مرحلة الثانوي العام.
- محافظة القاهرة 198 درجة.
- محافظة الجيزة 190 درجة.
- محافظة الإسكندرية 204 درجة.
- محافظة الاسماعلية 189 درجة.
- محافظة الغربية 190 درجة.
- محافظة بورسعيد 233 درجة.
- محافظة سوهاج 226 درجة.
- محافظة قنا 211 درجة.
- محافظة الدقهلية 222 درجة.
- محافظة أسوان 200 درجة.
- محافظة الفيوم 221 درجة.
- محافظة الأقصر 201 درجة.
- محافظة الشرقية 226 درجة.
- محافظة المنوفية 224 درجة.
- محافظة السويس 224 درجة.
- محافظة القليوبية 205 درجة.
- محافظة دمياط 220 درجة.
المدارس الثانوية
وسوف نخبركم لاحقا بدرجات القبول النهائية لجميع المحافظات في جمهورية مصر العربية ولمزيد من من المعلومات عن تنسيق الشهادة الإعدادية للعام السابق 2018.
حيث تم اعتماد تنسيق الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية لعام 2018 وذلك للحد الأدنى للقبول بالثانوى العام 225 درجة بنسبة 80.3%.
الحد الأدنى للقبول بفصول خدمات الثانوي العام 182 درجة بنسبة 65%.
الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص 140 درجة بنسبة 50%.
كما يمكنكم مشاركة بالتعليق اسفل المقالة عن تنسيق الصف الثالث الإعدادي ومجموع دخول الثانوية العامة مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب.
تنسيق الشهادة الإعدادية 2018 محافظة دمياط.. مجموع دخول الثانوي العام
كما وعدناكم انه سيتم طرح مجموع دخول الثانوية لعام 2019 لجميع المحافظات فور التأكد من ذلك واليكم تنسيق الشهادة الإعدادية 2018 لمحافظة دمياط بالتفصيل ..
تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة أسوان
إليكم مجموع دخول الثانوي العام بمحافظة أسوان، وتفاصيل تنسيق الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة أسوان كما يلي:
- الحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوي باسوان 210 درجة .
- الحد الأدنى للقبول بالثانوى الخاص بأسوان 140 درجة.
- الحد الادنى للقبول بالثانوى العام فصول الخدمات 140 درجة.
تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 محافظة البحر الاحمر
تنسيق الصف الإعدادي بالبحر الأحمر والحدود الدنيا للقبول بالثانوى العام في مدارس البحر الأحمر كما يلي:
وسيتم الإعلان عن تنسيق باقي محافظات الجمهورية للشهادة الإعدادية
التعليقات
مجموع دخول الثانوية العامة في ادكوة2019
يعني الحد الادني للقبول في الثانويه العام في محافظه الاسكندريه 204 درجه صح
تنسيق الثانوية العامة 2019
من كام
يارب يكون التنسيق من 2019 يكون من 195
يارب يكون تنسيق محافظة المنيا 2019 يكون 195
ازاي انا اكون جيبة 255 ومش عرفة المقبل فى ابو حمص الثانوية حمص الثانوية بنات ارجو من حضارتكم إقناعهم بذلك (إدارة ابو حمص التعليمية) اريد للالتحاق بابو حمص االثانوية بنات) محافظة البحيرة) #امنيتى تحطمت # بسمة امل
ازاي انا اكون جيبة 255 ومش عرفة المقبل فى ابو حمص الثانوية حمص الثانوية بنات ارجو من حضارتكم إقناعهم بذلك (إدارة ابو حمص التعليمية) اريد للالتحاق بابو حمص االثانوية بنات) محافظة البحيرة) #امنيتى تحطمت ي
ازاي انا اكون جيبة 255 ومش عرفة المقبل فى ابو حمص الثانوية حمص الثانوية بنات ارجو من حضارتكم إقناعهم بذلك (إدارة ابو حمص التعليمية) اريد للالتحاق بابو حمص االثانوية بنات) محافظة البحيرة) #امنيتى تحطمت
سؤال واحد ه يوجد مرحله ثانيه لتنسيق الشهاده الاعداديه
اتيعبيفغث
تنسيق دمنهور هيبقا من كام انا مجموعى 219.5 كدا هدخل ثانويه عامة ارجو الافادة
تنسيق محافظة المنيا من كام ٢٠٠ ولا ٢١٢
لو سمحت هو تنسيق محافظه بني سويف ظهر
انا جايب 224 محافظة الدقهلية ينفع اخش ياريت حد يأجبنى بسرعة رجاء
هو محافظه الفيوم ازاى من 220المفروض المجموع قل التنسيق كام يقل حرام كده حتى يكون من 215او 210 رايت تقولو ده هو الرسمى ولا فى حاجه تانى
بنى سويف هتقبل من كام لو سمحت
ارجو من سيادتكم خفض تنسيق محافظة سوهاج من 226 الى اقل من 220
لو سمحت اسماعيليه اكيد ولا توقت
هو فعلا التنسيق فى محافظة القليوبية من ٢٠٥. أتمنى من ربنا إنه يكون كده فعلا يارب. ولكم جزيل الشكر
هو الغربيه من 190 بجد
لو سمحت هو تنسيق الغربيه من كام ؟
الغربية ده بجد
هو من كام لو سمحت
هو ممكن تنسيق القليوبية ينزل من٢١٠ بس
ارجوا من سيادتكم تخفيض تنسيق المرحله الاعدادية 215 /220 فى ناس كتير بتضيع أحلامهم بسبب التنسيق المحافظه الوحيدة محافظة الشرقيه التنسيق عالى كل سنه نتمنى من سيادتكم تخفيض التنسيق ولكم جزيل الشكر
تنسيق القبول للتمريض محافظة بنى سويف كام
ارجوا من سيادتكم تخفيض تنسيق المرحله الاعدادية 210/ 215 فى ناس كتير بتضيع أحلامهم بسبب التنسيق المحافظه الوحيدة محافظة الدقهلية ال ف التنسيق عالى كل سنه نتمنى من سيادتكم تخفيض التنسيق ولكم جزيل الشكر
وحياةحبيبك النبی التنسيق لمحافظةبني سويف يبقی من 205اومن200
ممكن التنسيق بتاع محافظة القليوبيه يقل درجه
لوسمحتى ممكن تنسيق محافظه المنيا
عشان خاطر رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام التنسيق يبقي من 220في محافظة الدقهليه
يا ريت ينزل الى ٢٢٠ احلامنا بتموت معانا احنا هنموت
ياريت يكون كدا بجد يبقى وشكو حلوعلينا
هو تنسيق دخول دخول الثانوية العامة في محافظة الدقهلية من كام
طيب أسيوط هتقبل من كام
هو التنسيق دا رسمي ولا لا
لو سمحت تنسيق بني سويف للقبول بالثانوي كام
ممكن اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي بمحافظات اسيوط
طارق محمدعبدالوكيلمحمد
يا ريت تنسيق التمريض كفر الشيخ ولو انا من فوة ينفع اقدم فى دسوق اوشباس او اى مركز غير مركز بلدى لانى ما اعرف حد لاساله واعرف منه
يارب بكون حقيقي التنسيق دا وميزيدش عن كدا وياريت يقل للي نفسهم يدخلوا ثانوي عام ربنا يطمنكم ويبشركم بالجنه
متى سيتم الاعلان عن الحد الادنى للقبول فى الثانوى العام رسميا لمحافظة القاهرة
هو حضرتك تنسيق محافظة المنيا بيقبمن كام
الله اعلم
ممكن التنسيق لمحافظة المنيا ارجوك بسرعه او التنسيق المتوقع
هو حضرتك ده اكيد يعني هيقبله من 198 في محافظة القاهره
لا حضرتك دى توقعات مبدئية وهيتم التأكيد الرسمى وقت الاعلان عنها بمشيئة الله تعالى
لو سمحت هو تنسيق محافظه القاهره ده رسمي
يارب يكون فعلا 204انا مش محتاج اكتر من كده
لو سمحت تنسيق محافظه القاهره ده رسميا
كفر الشيخ التنسيق ايبيه
222ونص يروح ثانوى
اظ انهم حيخففو التنسيق للقبول بالثانوى لان الحاسب الالى انحذف من المجموع لانو كان بيزود 20درجة
ممكن اعرف انتى يتحدد التنسيق رسميا
ان شاء الله كل طلية الشهادة الاعدادية يجدوا فرصة كويسة فى التنسيق على الثانوى العام
فى مراحل تانيه للتنسيق اسكندريه ممكن ينزل عن ٢٠٤ولا صعب
سيتم التاكيد لجميع المحافظات قريبية باذن الله لتنسيق الشهادة الاعدادية 2018
حضرتك هو محافظه الاسكندريه 204 دارجه1 طيب ودرجه 2و3من كام
دى حضرتك بعض التوقعات من خلال الاعوام السابقة
حضرتك هو كل ادارة ليها تنسيق مختلف داخل المحافظة الواحدة واذاي اعرفه
سيتم الاعلان عنها قريبا وقت اعلان الحد الادنى للقبول فى الثانوى العام من قبل ادارات التعليم المختلفة للمحافظات بالتوفيق