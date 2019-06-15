تنسيق الشهادة الإعدادية 2019- أعرف تنسيقك لدخول الثانوية العامة لجميع المحافظات

نتابع معكم نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 في جميع المحافظات ومنها القاهرة والغربية والشرقية وأسوان ودمياط وسوهاج والإسكندرية، ومن المتوقع إعلان تنسيق القبول في الثانوية العامة في جميع المحافظات خلال الأيام المقبلة، ويمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي متابعتنا من خلال هذا المقال لمعرفة الحد الأدنى للدخول في الثانوية العامة في المحافظة التابع لها الطالب.
حيث تم إعلان تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية في عدد من المحافظات ومنها بني سويف عند 220 درجة وجاء الحد الأدنى لدخول الثانوية العامة في محافظة دمياط نفس محافظة بني سويف أي عند 220 درجة، ومحافظة القليوبية سجلت الحد الأدنى لدخول الثانوي عند 228 درجة، وارتفع تنسيق القبول بالثانوية العامة في الغربية ليصل إلى 230 درجة، وأخيرا تم إعلان تنسيق الإعدادية في محافظة البحر الأحمر وجاء الحد الأدنى عند 205 درجة، أما باقي المحافظات لم تعلن رسميا تنسيق مرحلة الثانوية العامة خلالها، ونتوقع أن يتم إعتمادها في كل المحافظات خلال هذا الأسبوع.
تنسيق الشهادة الإعدادية 2019
حيث لا ينتهي قلق طلاب الصف الثالث الإعدادي بمجرد معرفة نتائج الشهادة الإعدادية، بل يستمر الطالب في حالة من التوتر والترقب لمعرفة نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية والحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والدبلومات الفنية سواء الثانوي الصناعي أو الثانوي التجاري أو الثانوي الزراعي، ويشار إلى أن تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 يختلف من محافظة إلى أخري وأنه يتم تحديده من جانب مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .
متبعة نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات
- توقعات نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة حيث بلغ الحد الدني للقبول 210 درجة.
- وبلغ الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية 215 درجة المتوقع حتى الآن.
- وبلغ تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام محافظة الجيزة المتوقع بحد أدنى مجموع 205 درجات.
- من المتوقع أن تسجل نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ حد أدني للقبول 220 درجة
- أما محافظة المنيا فنتوقع أن يبلغ الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة 200 درجة و170 للثانوي الخاص.
- وبلغت توقعات نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية 225 درجة
- ومحافظة الغربية سجل توقعات تنسيق القبول بالثانوية العامة 232 درجة
- وسجلت توقعات نتيجة تنسيق القبول بالثانوية العامة 2019 محافظة أسوان 210 درجة
- ومحافظة دمياط سجل الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي 215 درجة المتوقع.
- وبلغ الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة في محافظة جنوب سيناء 210 درجة.
- ومحافظة الغربية سجل توقعات تنسيق الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة 215 درجة.
- أما محافظة الأقصر فقد سجل توقعات تنسيق القبول بالثانوية العامة 206 درجة كحد أدنى .
- وبلغت نتيجة توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهيلة 222 درجة.
- وسجل تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الفيوم كحد أدني للقبول بالثانوية العامة 220 درجة
- أما محافظة سوهاج فقد بلغ توقعات الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة 235 درجة
- وبلغ تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي لمحافظة مطروح 195 درجة.
- وسجل تنسيق محافظة دمياط 220 درجة.
- وجاء تنسيق محافظة الأقصر 201 درجة كحد أدني.
- أما محافظة الغربية فقد سجل تنسيق القبول بالثانوية العامة 234.5 درجة كحد أدنى .
- وسجل تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 محافظة شمال سيناء كحد أدني للقبول بالثانوية العامة 215 درجة
تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 المرحلة الثانية
بدأ تنسيق الشهادة الإعدادية 2018 المرحلة الثانية في عدد من المحافظات، والتي من خلالها يتم تقليل درجات القبول بالثانوي العام، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الثانية لتنسيق الشهادة الإعدادية 2018، خلال منتصف الشهر الحالي.
التعليقات
تنسيق بنى سويف من كام
حرام تنسيق الغربيه التنسيق عالي حرام عليكوا كدا
حرام تنزىل تنسىق الثانوية العامة بالقليوبية ل210
الحد الادني للقبول بالثانوية العامة بالشرقية كام درجة
انا جايب 212 داخل عامله
الدقهليه من كام لوسامحتو بس اكيد
الدقهليه من كام لو سامحتو اكيد
لو سامحتو تنثيق الدقهليه من كام بس اكيد انا نفسى ادخل ثانوى مجموعى 216
الدقهليه من كام لو سامحتو بس اكيد ونفسى ادخا ثانوى ومجموعى 216
انا جيب 5ر209 في محافظة القاهرة نفسي ادخل ثانوي عام اعمل ايه
استنى المرحله التانيه
انا جايب 5’209ارجو التنسيق ينزل الي 208القاهره
يا ريت تنزلو تنسيق القاهرة عن 210
هو تنسيق محافظة الغربية 232 ولا 215 أرجو الرد سريعا
ياريت يا جماعة تنزلو مجموع الثنوي الى2025 ارجوكم حرام عليكم
حرام عليكو انا بنتى جايبه 220 الغربيه ارجو من حضارتكم تنزلو التنسيق ماتضيعوش مستقبل اولادنا
لو سمحت ياريت تنسيق الشرقية ينزل شوية انا ابنى جايب ٢٢٠ وبجد قلبى بيتقطع والله مابنام نفسى يدخل ثانوى عام مش خدمات وياريت لو فى مرحلة تانية هتكون امتى ومن كام المجموع ياريت الرد
حضرتك التنسيق فعلا في القاهرة من ٢١٠طب ليه المدارس بتقول التنسيق من ٢٢٠ده يبقي اي حضرتك ياريت الرد بعد اذنك
لو سمحت التنسيق فى محافظة القليوبية من
أنا من.أسيوط نرجو من.سيادتكم تقليل تنسيق أسيوط عن.210 لآنه تم إزالة مادة الحاسب الآلي والنبي يقل
حرام عليك أحنا بنموت أحنا من.محافظة أسيوط نرجو من سيادتكم تقليل التنسيق عن 210 وحياة سيدنا النبى محمد
انا من بنى سويف وجايب 2015 الا ربع ولسه مبنتش اى حاجة ليه
الغرببة 232ليه ليه ليه بجد حرام عليكو في طلاب كتير قلبها بيتقطع ارجو التخفيض علشان احلامنا تتحقق
انا جايبة 231 ونص والغربية 232 مستقبلي يضيع علشا نص ارجوك يا سيد المحافظ تنزله ده حلمي
لو سمحتو انا من سوهاج وعيز اعرف المجموع النهائى للثانويه العامه
لو سمحتو قلولي اخر كلام مجموع الثنوي من كام سوهاج ناس مدرسين بتقول من 2010 وناس بتقول 2030 ارجوكم انا متوتر جدا انا جبت 2024
2010
السلام عليكم ليه المحافظه الوحيده مجموع تنسقها عالي والله حرام عليك يا وزير. التربيه والتعليم خلو التنسيق ٢٠١٥ حتي الطلبه يكون لهم نفس
انا محمد من الجيزه مجموعي 199,5وحلم حياتي اد الثاونوي ممكن ينزل محموعه الثانويه شويه
في مرحاله تانيه الي محافظ الشرقية لو سمحت الرد يوم ايه
وربنا حرام علكم منكم لله
حرام عليكو ا بجد التنسيق الغربية اعلى تنسيق حسو بينا شوية انا نفسى ادخل ثنوى وانا جيبة 228 من 280