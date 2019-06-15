تنسيق الشهادة الإعدادية 2019- أعرف تنسيقك لدخول الثانوية العامة لجميع المحافظات

نتابع معكم نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 في جميع المحافظات ومنها القاهرة والغربية والشرقية وأسوان ودمياط وسوهاج والإسكندرية، ومن المتوقع إعلان تنسيق القبول في الثانوية العامة في جميع المحافظات خلال الأيام المقبلة، ويمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي متابعتنا من خلال هذا المقال لمعرفة الحد الأدنى للدخول في الثانوية العامة في المحافظة التابع لها الطالب.

حيث تم إعلان تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية في عدد من المحافظات ومنها بني سويف عند 220 درجة وجاء الحد الأدنى لدخول الثانوية العامة في محافظة دمياط نفس محافظة بني سويف أي عند 220 درجة، ومحافظة القليوبية سجلت الحد الأدنى لدخول الثانوي عند 228 درجة، وارتفع تنسيق القبول بالثانوية العامة في الغربية ليصل إلى 230 درجة، وأخيرا تم إعلان تنسيق الإعدادية في محافظة البحر الأحمر وجاء الحد الأدنى عند 205 درجة، أما باقي المحافظات لم تعلن رسميا تنسيق مرحلة الثانوية العامة خلالها، ونتوقع أن يتم إعتمادها في كل المحافظات خلال هذا الأسبوع.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2019

حيث لا ينتهي قلق طلاب الصف الثالث الإعدادي بمجرد معرفة نتائج الشهادة الإعدادية، بل يستمر الطالب في حالة من التوتر والترقب لمعرفة نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية والحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والدبلومات الفنية سواء الثانوي الصناعي أو الثانوي التجاري أو الثانوي الزراعي، ويشار إلى أن تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 يختلف من محافظة إلى أخري وأنه يتم تحديده من جانب مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .

متبعة نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات

توقعات نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة حيث بلغ الحد الدني للقبول 210 درجة.

وبلغ الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية 215 درجة المتوقع حتى الآن.

وبلغ تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام محافظة الجيزة المتوقع بحد أدنى مجموع 205 درجات.

من المتوقع أن تسجل نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ حد أدني للقبول 220 درجة

أما محافظة المنيا فنتوقع أن يبلغ الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة 200 درجة و170 للثانوي الخاص.

وبلغت توقعات نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية 225 درجة

ومحافظة الغربية سجل توقعات تنسيق القبول بالثانوية العامة 232 درجة

وسجلت توقعات نتيجة تنسيق القبول بالثانوية العامة 2019 محافظة أسوان 210 درجة

ومحافظة دمياط سجل الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي 215 درجة المتوقع.

وبلغ الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة في محافظة جنوب سيناء 210 درجة.

ومحافظة الغربية سجل توقعات تنسيق الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة 215 درجة.

أما محافظة الأقصر فقد سجل توقعات تنسيق القبول بالثانوية العامة 206 درجة كحد أدنى .

وبلغت نتيجة توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهيلة 222 درجة.

وسجل تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الفيوم كحد أدني للقبول بالثانوية العامة 220 درجة

أما محافظة سوهاج فقد بلغ توقعات الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة 235 درجة

وبلغ تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي لمحافظة مطروح 195 درجة.

وسجل تنسيق محافظة دمياط 220 درجة.

وجاء تنسيق محافظة الأقصر 201 درجة كحد أدني.

أما محافظة الغربية فقد سجل تنسيق القبول بالثانوية العامة 234.5 درجة كحد أدنى .

وسجل تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 محافظة شمال سيناء كحد أدني للقبول بالثانوية العامة 215 درجة

تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 المرحلة الثانية

بدأ تنسيق الشهادة الإعدادية 2018 المرحلة الثانية في عدد من المحافظات، والتي من خلالها يتم تقليل درجات القبول بالثانوي العام، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الثانية لتنسيق الشهادة الإعدادية 2018، خلال منتصف الشهر الحالي.

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