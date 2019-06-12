تنسيق الثانوية العامة 2019 والمدارس التي يمكن الالتحاق بها بعد الشهادة الإعدادية

تتزايد التساؤلات بين طلبة الصف الثالث الإعدادي عن تنسيق الثانوية العامة والمدارس التي يمكن للطالب الالتحاق بها بعد الشهادة الاعدادية والبديلة عن الثانوية العامة المعروفة .

وتتزايد التساؤلات حول مدارس مبارك كول ، والتمريض ، والعديد من المدارس الأخري ، حيث يقف الطالب حائراً أمام العديد من الاختيارات والتى تكون لها معايير معينة مثل المجموع وانواع المدارس البديلة للثانوية العامة ، والثانوية الفنية سواء كان تمريض ، صناعي ، زراعي ، تجاري و فندقى بالإضافة الي المدارس الثانوية العسكرية ومدارس المتفوقين .

ولهذا يقدم لكم موقع نجوم مصرية الخيارات المتاحة أو المدارس التى يمكنكم التقديم اليها وكافة التفاصيل عن كيفية التقديم وخلافه .

تقديم مابعد الشهادة الاعدادية 2019

الثانوية العامة : يمكنك القبول في هذا النظام وفقاً لمعايير مجموع الشهادة الاعدادية التى تتحدد بحسب المحافظة وفقا لعدد الطلاب والأماكن المتاحة بالمدارس بالمحافظة المنتمي إليها ، وقد يصل المتقدمين للثانوية العامة لأكثر من نصف خريجي الشهادة الإعدادية ، ويتم زيادة التنسيق أو تقليله من قبل المدارس بحسب احتياجات كل مدرسة من الطلاب .

يمكنك القبول في هذا النظام وفقاً لمعايير مجموع الشهادة الاعدادية التى تتحدد بحسب المحافظة وفقا لعدد الطلاب والأماكن المتاحة بالمدارس بالمحافظة المنتمي إليها ، وقد يصل المتقدمين للثانوية العامة لأكثر من نصف خريجي الشهادة الإعدادية ، ويتم زيادة التنسيق أو تقليله من قبل المدارس بحسب احتياجات كل مدرسة من الطلاب . الثانوية الصناعية : وهذا النوع يضم نظامين ، نظام الثلاث سنوات وأخر الخمس سنوات ويعتمد هذا النظام على الدراسة العملية ، كما يتم إدخال مناهج الجدارات لغالبية المدارس الفنية تمهيداً لتعميمها فى باقى المدارس.

وهذا النوع يضم نظامين ، نظام الثلاث سنوات وأخر الخمس سنوات ويعتمد هذا النظام على الدراسة العملية ، كما يتم إدخال مناهج الجدارات لغالبية المدارس الفنية تمهيداً لتعميمها فى باقى المدارس. الثانوية الزراعية : يقبل جميع الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية أو الشهادات المثيلة لها ، بنظام العام والمهنى .

يقبل جميع الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية أو الشهادات المثيلة لها ، بنظام العام والمهنى . الثانوية التجارية والفندقية : يكون الدراسة بها بالجانب النظري باستنثاء الثانوية الفندقية ، وتقوم الوزارة بدراسة إدخال تخصصات جديدة لتوافق سوق العمل ، ويحصل الطالب بعد تخرجه من هذه الثانوية على شهادة الدبلوم.

تنسيق القبول فى الثانوية العامة 2019

والأن اليكم تنسيق الثانوية العامة بمحافظات مصر :

شروط مدارس المتفوقين 2019

أن يكون عمر الطالب لا يزيد عن 18 سنة فى شهر اكتوبر .

ان يكون حاصلاً على شهادة الاعدادية لهذا العام.

ان يكون حاصلاً على نسبة 98% لأعلى ، وأن يكون حاصلاً على الدرجة النهائية في مادة واحدة كحد أدنى من المواد : اللغة الانجليزية ، العلوم ، الرياضيات ، أو أن يكون حاصلا على الدرجة النهائية في مادتين من المواد الثلاثة .

أن يجتاز الطالب امتحان القبول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

شروط التقديم فى التمريض 2019

ان يكون مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية لا يقل عن 250 درجة .

أن يكون الطالب حاصل على 45 درجة كحد أدنى في اللغة الانجليزية .

ان لا يقل السن 15 عاماً ولا يزيد عن 18 عام بدءً من شهر أكتوبر القادم .

شروط التقديم فى الثانوية العسكرية 2019

موافقة ولي أمر الطالب.

لا يزيد عمر الطالب عن 17 عام ولا يقل عن 14 عام.

أن يكون والد ووالدة الطالب مصريين.

اجتياز الطالب لجميع الاختبارات المقررة.

أن يكون الطالب لديه مهارات معينة تؤهله فى المستقبل.

شروط التقديم في مدارس مبارك كول 2019

أن يكون الطالب لديه لياقة بدنية عالية.

اجتياز الكشف الطبى.

ان يكون خريج سنة 2019 ، وأن يكون من محافظة الجيزة.

ألا يزيد عمر الطالب أو الطالبة عن 18 سنة في أول أكتوبر.

يحصل الخريج على مؤهل دبلوم نظام الثلاث سنوات ، وتعتبر هذه المدة شاملة الدراسة والتدريب.

شروط القبول بمدرسة الضبعة النووية 2019

أن يكون الطالب يحمل الجنسية المصرية ، كما أن والد الطالب ووالدته مصريين.

ان يكون خريج نفس سنة التقديم.

ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة إذا كان من محافظة مطروح ، وإذا كان من محافظة مختلفة فلا يقل عن 265 درجة.

ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18 عاما فى 1 اكتوبر لعام 2019.

وأن يكون الطالب حاصل على اللغة الانجليزية والعلوم والرياضيات بنسبة 90% من مجموع الدرجات

ان يكون الطالب قادر علي استخدام الحاسب الآلي.

واجتياز الطالب المتقدم الاختبارات الطبية و العلمية والمقابلة الشخصية وكشف الهيئة.

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