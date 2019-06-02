تنسيق التمريض 2019 اصبح في اهتمام الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي وخاصة بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 واصبح مدارس التمريض بالمحافظات في مقدمة رغبات الكثير من طلبة الإعدادية حتى هناك الكثير يتسائل عن تنسيق التمريض العادي 2019 وكيفية الالتحاق بمدرسة التمريض والتي توفر فرص عمل مميزة بعد التخرج منها، والجدير بالذكر أنه لم يتم تحديد مجموع القبول في مدارس التمريض ولكن من المتوقع أن يكون الحد الأدنى هو حصول الطالب أو الطالبة عن نسبة لا تقل عن 70%، ويمكنكم متابعة هذه المقالة والتي يتم تحديثها وسوف نوضح عن الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2019 /2020 فو الإعلان عنها رسمياً.

شروط مدارس التمريض 2019

هناك بعض الشروط لمن يرغب في التنسيق على مدارس التمريض بالمحافظات والتي توضح منها ما يلي:

حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول في مدرسة التمريض.

لا تقل الدرجة في اللغة الانجليزية عن 45 درجة.

أما شروط السن للقبول في مدارس التمريض العادي فهي من سن 15 وحتى 18 سنة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض

هناك مجموعة من الأوراق والتي يجب إحضارها وهى من المستندات الأساسية للطلاب كما يلي:

أصل شهادة الميلاد + 3صور ضوئية منها.

شهادة الإعدادية + صورة ضوئية منها.

شهادة حسن السير والسلوك من المدرسة.

عدد 8 صور شخصية ذات خلفية بيضاء اللون.

2 طابع مهن طبية + 1جنيه دمغه.

ظرف من الكرتون كبير الحجم.

5 ظرف صغير.

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كيفية التقديم في مدارس التمريض

للراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض العادي إحضار جميع المستندات المطلوبة بعد استيفاء الطالب الشروط والحصول على الحد الأدنى للقبول بمدرسة التمريض وبعدها التوجه إلى مقر المدرسة واذا كان الطالب لا يعرف عناوين مدارس التمريض بالمحافظة، يمكنه الذهاب إلى احد المستشفيات الحكومية لمعرفة عنوان مدرسة التمريض داخل المحافظة، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب.

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