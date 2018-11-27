عاجل | التعليم تعلن عن موعد تسليم التابليت المدرسي .. قواعد تقويم الطلاب بالمرحلة الابتدائية .. أولى الثانوي

موعد تسليم التابليت المدرسي تحدد بناء على صرح اليوم متحدث بوزارة التربية والتعليم التعليم، حيث صرح أن ما يقارب من 55% من المدارس المصرية جاهزة حاليا لتشغيل “التابلت” فقد صرح منذ قليل المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أحمد صابر، أن 55% من مدارس الجمهورية على أتم استعداد لتشغيل منظومة التعليم الجديدة وأن “التابلت” جاهز للتشغيل بالمدارس فور استلامه بأيدي الطلاب، وأضاف صابر أيضا أن وزارة التربية والتعليم تسلمت حتى اللحظة حوالي 400 ألف جهاز تابليت من الأجهزة المتعاقد عليها، وأشار المتحدث الرسمي للوزارة عبر مداخلة تليفونية مع المذيع أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، حيث أكد صابر أن وزارة التربية والتعليم تسلمت دفعتين من التابليت، وأن الدفعة الثالثة من “التابلت التعليمي” سيتم استلامها الأسبوع الحالي، وقد قررت الوزارة أنه بوصول الدفعة الأخيرة سيتم توزيع أجهزة التابليت على طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بمدارس مصر، وأشار أيضا أن التوزيع سيبدأ بالمحافظات التي تم تجهيزها بالبنية التحتية اللازمة لتشغيل التابليت.

أما عن أسلوب وطريقة تقويم الطلاب بالمرحلة الابتدائية والثانوية فقد أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النشرة الخاصة بتقويم طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي في مادة العلوم، وذلك للفصلين الدراسيين الأول والثاني، كذلك المهام الفردية في مادة العلوم لتلك الصفوف الدراسية، حيث خصصت وزارة التربية والتعليم 25 درجة لكل فصل دراسي، حيث يقوم كل طالب بأداء 5 مهام فردية لكل فصل دراسيي، بواقع 5 درجات لكل مهمة فردية، ويتم تقييم أداء الطالب للمهام الفردية وفق 5 قواعد ومعايير.

هذا وقد صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن مصر تعمل حالياً على تحويل نظام التعليم العام بداً من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية مرحلة التعليم قبل الجامعي، حيث تم بالفعل تصميم نظام تعليمي جديد تماما، ويضمن نظام التعليم الجديد هذا أن تمتلك الأجيال الجديدة من الطلاب والطالبات لمهارات تواكب القرن الحادي والعشرين، وأضاف الوزير أن نظام التعليم الجديد يقوم على التوازن بين بناء الشخصية للطالب والطالبة، وذلك بالتوازي مع اكتساب المعرفة.

قواعد تقويم طلاب المرحلة الابتدائية