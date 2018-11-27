عاجل | التعليم تعلن عن موعد تسليم التابليت المدرسي .. قواعد تقويم الطلاب بالمرحلة الابتدائية .. أولى الثانوي

موعد تسليم التابليت المدرسي تحدد بناء على صرح اليوم متحدث بوزارة التربية والتعليم التعليم، حيث صرح أن ما يقارب من 55% من المدارس المصرية جاهزة حاليا لتشغيل “التابلت” فقد صرح منذ قليل المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أحمد صابر، أن 55% من مدارس الجمهورية على أتم استعداد لتشغيل منظومة التعليم الجديدة وأن “التابلت” جاهز للتشغيل بالمدارس فور استلامه بأيدي الطلاب، وأضاف صابر أيضا أن وزارة التربية والتعليم تسلمت حتى اللحظة حوالي 400 ألف جهاز تابليت من الأجهزة المتعاقد عليها، وأشار المتحدث الرسمي للوزارة عبر مداخلة تليفونية مع المذيع أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، حيث أكد صابر أن وزارة التربية والتعليم تسلمت دفعتين من التابليت، وأن الدفعة الثالثة من “التابلت التعليمي” سيتم استلامها الأسبوع الحالي، وقد قررت الوزارة أنه بوصول الدفعة الأخيرة سيتم توزيع أجهزة التابليت على طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بمدارس مصر، وأشار أيضا أن التوزيع سيبدأ بالمحافظات التي تم تجهيزها بالبنية التحتية اللازمة لتشغيل التابليت.
هذا وقد صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن مصر تعمل حالياً على تحويل نظام التعليم العام بداً من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية مرحلة التعليم قبل الجامعي، حيث تم بالفعل تصميم نظام تعليمي جديد تماما، ويضمن نظام التعليم الجديد هذا أن تمتلك الأجيال الجديدة من الطلاب والطالبات لمهارات تواكب القرن الحادي والعشرين، وأضاف الوزير أن نظام التعليم الجديد يقوم على التوازن بين بناء الشخصية للطالب والطالبة، وذلك بالتوازي مع اكتساب المعرفة.
قواعد تقويم طلاب المرحلة الابتدائية
كما أضاف الدكتور طارق شوقي أيضا أن النظام التعليمي الجديد يأتي ضمن إطاراً معاصر للمناهج الدراسية، ويشمل التحول إلى مواد تعليمية جديدة، كما أنه يخضع لتقييم متنوع، كما أن الجديد يعتمد على استراتيجيات تدريس تواكب العصر الحديث، فهو نظام يقوم قائم أولاً على تنمية المهارات ليحل محل النهج التعليمي القديم القائم على التلقين والحفظ.
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قواعد امتحانات الثانوية الجديدة
صرحت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن العديد من التفاصيل المتعلقة بامتحان الثانوية الجديد، حيث يتم تطبيقه لأول مرة هذا العام على طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي العام، وعن أهم القواعد الخاصة بالامتحانات الجديدة نوجزها من خلال هذا التقرير فيما يلي:
- أسئلة الامتحانات الجديدة لن تكون فقط أسئلة اختبار من عدة إجابات، كما لن تعتمد فقط على صحة وخطأ العبارات.
- يتقوم الأسئلة هذا العام على قياس مدى فهم وتذكر الطالب لنواتج التعليم المختلفة.
- أسئلة هذا العام لن يكون للطالب أو المعلم القدرة على توقعها
- أسئلة الامتحانات ستكون إلكترونية، وتشتمل على أشكال متنوعة من الأسئلة.
- أسئلة هذا العام سيكون بعضها إجابات صوتية وكذلك ستكون هناك أسئلة أخرى تطلب كتابة تفاصيل بالكي بورد.
- أسئلة هذا العام بعضها سيحتاج إلى رسومات هندسية من الطالب.
- أسئلة هذا العام ستكون موجودة على سحابة رقمية.
- سييتم إرسال جميع الأسئلة من وزارة التربية والتعليم إلى المدرس في حال طلب المدارس امتحانات تخص مادة معينة في توقيت محدد.
- ألأسئلة سيم إرسالها من الوزارة إلى الطلاب مباشرة على التابلت الخاص بالطالب في الفصل من خلال السحابة الرقمية، وذلك بدون وسيط.
- سيتم اختيار الأسئلة لكل طالب من بين الأسئلة التي تم تسجيلها على السحابة الإلكترونية من قبل كمبيوتر أوتوماتيكيا.
- يعتمد في الاختيار على علم التقييم بحيث يراعى أن يكون لكل سؤال درجة صعوبة معينة.
- يتم اختيار عدة أسئلة متعددة الصعوبة.
- يمكن للطالب دخول الامتحان بالكتاب لأن الامتحان سيقيس مستوى الفهم وليس الحفظ.
- بعد حل الامتحان سيقوم الطالب بإرسال الإجابة إلى الوزارة من خلال التابلت.
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التعليقات
هو الازهر هيستلم التابلت امته
المرحله الاعداديه لها تسليم تابلت
الصنايع ليه الكلم ده
طيب المدارس الثانوية التى لم يتم تسليمها التابلت وضعها ايه وازاى وامتحاناتنا هتبقى امتى؟
اهم حاجه البحث العلمي لازم نعود التلاميذ على أهمية البحث العلمي
ما المقصود بالمهام لفردية والمهام الجماعيه