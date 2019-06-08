تفاصيل امتحانات الثانوية العامة لعام 2019

قام العديد من أولياء الأمور بتقديم الوجبات والمشروبات الغذائية بعد امتحان اللغة العربية في جمهورية مصر العربية.

منح أولياء الأمور أبنائهم الوجبات والمشروبات من خلف البوابة الرئيسية للمدرسة قبل العودة إلى لأداء امتحان التربية الدينية،شهدت اللجان حالة من الأستقرار الأمني وتكثيف رجال المرور والشرطة لتنظيم حركة السيارات والحفاظ على سلامة الطلاب.

بدأت امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت 8 يونيو 2019،حيث دخل ما يقرب من 669,749 طالب وطالبة،يوجد منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و 118,071 طالب وطالبة في الشعبة العلمية في قسم الرياضة،و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية في قسم العلوم.

تعقد امتحانات الثانوية العامة لمجموعة من طلاب (stem) علي مستوي محافظات الجمهورية في 11 لجنة،ودخل 192 طالب وطالبة من المكفوفين علي مستوي المحافظات في 23 لجنة،ودخل 1208 طالب وطالبة لطلاب الدمج،ودخل العديد من طلاب المستشفيات وعددهم 40 طالب وطالبة،ودخل 45 طالب وطالبة من طلاب السجون لأداء امتحانات الثانوية العامة.

تعرض العديد من الطلاب في لجان الأمتحان لحالة من الإغماء والسقوط وتم إبلاغ الإسعاف للإطمئنان علي الحالة،حيث تعرضت أحدي الطلاب في محافظة أسيوم لحالة من الإغماء في مدرسة ساحل سليم الثانوية بنات وتم استدعاء الإسعاف للإطمئنان علي الحالة.

وأكد مصدر مقرب من مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط في حالة خروج الطالبة إيمان وحيد من اللجنة للعلاج لا تعود إلى الأمتحان مرة أخري ويتم تأجيل المادة للطالبة.

حيث دخل 659,253 الف طالب وطالبة لأداء امتحان مادتي اللغة العربية والدينية ويتم توزيعهم على أنحاء الجمهورية.

← إقرأ أيضاً: