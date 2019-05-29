تعليم القليوبية يعلن اخر اخبار تصحيح واعلان نتيجة الشهادة الاعدادية للترم الثانى 2019

فى بيان صحفى صباح اليوم اعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية انهاء تصحيح 90% من نسبة تصحيح اوراق امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى 2019 .

وسوف يتم رصد وتجميع الدرجات وسوف تستغرق هذة العملية حوالى 24 ساعه قبل عرض النتيجة فورا على الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية .

كما اوضح عجلان انه سوف يتم اعلان نتيجة بشكل رسمى ونهائى السبت الاول من يونيو عبر شبكة الانترنت على موقع المديرية والعديد من المواقع الاخبارية كما سيتم اتاحة النتيجة بالمدرسة يوم الاحد او الاثنين على اقصى تقدير .

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن 89 ألفا و668 طالب في 12 إدارة تعليمية في 405 لجان على مستوى محافظة القليوبية أدوا الامتحان هذا العام.

ويمكنك لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادى الحصول على نتيجة الاعدادية من خلال البحث بالاسم او رقم الجلوس فور اعتمادها من خلال الرابط التالى https://result.madrsa-online.com/qalubia/ كما يمكنك ترك رقم جلوسك فى تعليق لنحصل لك على النتيجة فور اعلانها رسميا من خلال موقع نجوم مصرية .

ونتابع معكم من خلال نجوم مصرية عملية تنسيق دخول الثانوى لطلاب الصف الثالث الاعدادى بالقليوبية وايضا عملية التظلم من درجة الشهادة الاعدادية وسوف نقوم بمتابعه هذة الامور تباعا فور اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية اولا .

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