تعليمات خاصة بإمتحان الصف الأول الثانوي وشرح طريقة أداء الإمتحان الإلكتروني ونماذج تدريبية على الإمتحانات.

أرسل رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني”الدكتور رضا حجازي”اليوم الثلاثاء الموافق 9-4-2019 خطاباً إلى الإدارات التعليمية بالإجراءات المتبعة في عملية الإمتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي وكان من أهمها أن الإختبارات ستتم بداخل المدارس الحكومية المجهزة تكنولوجياً، وأن الإدارة التعليمية هي من ستتولى تسكين طلاب المدارس غير الحكومية على المدارس الثانوية الحكومية ممن تتوافر بها البنية التكنولوجية بشكل جيد حيث سيقوم مدير المدرسة الحكومية بتولي منصب رئيس اللجنة، أما مدير المدرسة غير الحكومية سيتولى مسؤلية طلابة وإختيار ملاحظين عليهم، كما نبَّه رئيس قطاع التعليم العام”ممنوع منعاً باتاً إصطحاب التليفونات المحمولة وكاميرات التصوير داخل لجان الإمتحان حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقاً لقانون مكافحة الغش، ويُسمح للطلاب بإصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط أثناء عقد الإختبار في تلك المادة، والتنبيه على ألا يتم إستخدام أي من المدارس الثانوية الحكومية التي سيجرى بها إختبارات للصف الأول الثانوي كلجان سير لطلاب الدبلومات الفنية”

وأضاف في حالة حصول الطالب على نسبة 50 % فأكثر فله حرية الإختيار إما دخول إختبارات شهر يوليو كفرصة ثانية أو لا، أما إذا حصل الطالب على أقل من ذلك فلابد من دخوله إختبارات شهر يوليو.

شرح طريقة أداء الإمتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي

1- شرح طريقة أداء الإمتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2018-2019 باللغة العربية:

2-شرح طريقة أداء الإمتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2018-2019 باللغة الإنجليزية:

نماذج تدريبية على الإمتحانات

الإمتحان التدريبي لمادة اللغة العربيةمن هنا الإمتحان التدريبي لمادة الأحياء: باللغة العربية من هنا، باللغة الإنجليزية من هنا، باللغة الفرنسية من هنا. الإمتحان التدريبي لمادة اللغة الثانية: اللغة الإنجليزية من هنا، اللغة الفرنسية من هنا، اللغة الألمانية من هنا، اللغة الإيطالية من هنا، اللغة الأسبانية من هنا. الإمتحان التدريبي لمادة الجغرافيا: باللغة العربية من هنا. الإمتحان التدريبي لمادة اللغة الأولى: باللغة الإنجليزية من هنا، باللغة الفرنسية من هنا. الإمتحان التدريبي لمادة الرياضيات: باللغة العربية من هنا. الإمتحان التدريبي لمادة الفلسفة والمنطق: باللغة العربية من هنا. الإمتحان التدريبي لمادة التاريخ:باللغة العربية من هنا.

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