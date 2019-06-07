تعرف على نتيجه الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019

يقدم موقع نجوم مصريه متابعة لنتيجة الصف الأول الثانوي 2019 والتي سيتم الإعلان عنها اليوم الجمعه 7 يونيو 2019 خلال ساعات. وتظهر النتيجه وسط حاله من الترقب والقلق لدي الطلاب والاهالي.

ويضع موقع نجوم مصريه رابط للحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 والتي سيتم الإعلان عنها من قبل الموقع الإلكتروني الخاص لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 ، عن طريق الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم، وإدخال البيانات الأساسية للطلاب و الأسم ورقم الجلوس والمحافظة التابع لها ثم بعد ذلك يمكنك إظهار نتيجتك نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 .

وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر صحفي اجراه للكشف عن تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام،حيث قال أنه سيتم الإعلان عن نتائج تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بجميع أنحاء الجمهوريه بضرورة الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الثاني وفق القواعد والضوابط المتبعة، مع موافاة الوزارة بتقرير شامل بمؤشرات نتيجة الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى للعام الدراسى الجاري.

موعد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

ينتظر الطلاب والاهالي اليوم الجمعه نتيجه الصف الأول الثانوي 2019 والتي سوف خلال ساعات، وذلك بعد الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة والمراجعة الدقيقة، حتى تعلن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بشكل ودقيق

للحصول علي نتيجه الصف الأول الثانوي من هنا

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