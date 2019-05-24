تعرف على كلية التخطيط الإقليمي والعمراني أنسب الكليات لطلبة علمي رياضة

كلية التخطيط الإقليمي والعمراني من كليات جامعة القاهرة في مصر،تشتهر بقلة الأعداد التي تلتحق بها سنويًا ,وهي الكلية المتكاملة والوحيدة في مصر والشرق الأوسط، ,و يوجد ثلاث كليات للتخطيط العمراني بالشرق الأوسط، في القاهرة، وفي الدمام بالسعودية ، وفي تل أبيب ,وقد تم إنشاء الكلية في إطار إتفاق التعاون التكنولوجي بين مصر وإيطاليا في عام 1977 .

كلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة، هي الأكثر تكاملًا وشمولا في ذلك المجال حيث تمنح الكلية شهادة البكالوريوس في التخطيط الإقليمي والعمراني بعد عشرة فصول دراسية, وتمتلك الكلية قنوات علمية مشتركة مع معهد التخطيط العمراني بباريس ومع بعض الجامعات الأمريكية، وتخرجت أول دفعة من طلاب الكلية عام 1983 وكان عددهم أربعين طالبًا ويقع مبنى الكلية داخل حرم جامعة القاهرة بجوار المكتبة .

تضم الكلية معملين للحاسب الآلي مزودين بحوالى 100 جهاز كمبيوتر، لخدمة طلاب وطالبات الدراسات العليا بالإضافة إلى توفير إمكانية إعطاء دورات تدريبية للطلبة على البرامج الهندسية المهمة مثل الأوتوكاد، والفوتوشوب,كما تضم الكلية مركزللبحوث والدراسات العمرانية؛ وهما مركز استشارات البحوت والدراسات العمرانية، ومركز دراسات العمران الإفريقي.

شروط الالتحاق بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة

تقبل الكلية خريجي الثانوية العامة فقط ولا يوجد لها أي امتحانات قدرات قبل الالتحاق بها.

الدرجات العلمية التي تمنحها كلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة

تمنح الكلية درجة البكالوريوس في التخطيط الإقليمي والعمراني، ودرجة الدبلوم في التخصصات مثل التنمية المحلية، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ودرجة الماجستير في التخطيط الإقليمي والعمراني في تخصصات التنمية الإقليمية، والتخطيط العمراني، بجانب التصميم العمراني، ودرجة الدكتواره في التخطيط الإقليمي والعمراني

نظام الدراسة بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة

الدراسة في كلية التخطيط العمراني والإقليمي بنظام الساعات المعتمدة، حيث يتم تقسيم فصول سنوات الدراسة إلى 10 فصول دراسية، كما يتم تقسيم الفصول الدراسية إلى ثلاثة مجموعات وهم.

1-المستوى التمهيدي

4 فصول دراسية، وتكون عدد المواد الإجبارية به 20 مادة، والاختيارية 5 مواد من أصل 9 وتتم الدارسة به بنظام الساعات المعتمدة بحد أدنى 72 ساعة.

2-المستوى الأساسي

3 فصول دراسية، وتكون عدد المواد الإجبارية 13 مادة، والاختيارية 3 مواد من أصل 6، وتتم الدارسة به بنظام الساعات المعتمدة بحد أدنى 54 ساعة.

3-المستوى التخصصي

ويتم فيه بدء التخصص بأحد أقسام الكلية الأربعة حيث يتكون المستوى التخصصي من 3 فصول دراسية، وأربع أقسام تكون عدد الساعات المعتمدة به 51 ساعة كحد أدنى.

اقسام كلية التخطيط العمراني

أولًا :- قسم التنمية الإقليمية

يدرس فية الطالب مفاهيم التنمية الإقليمية، ودور التخطيط الإقليمي في أحدات التنمية على المستويات التخطيطية المختلفة للمناطق الحضرية والريفية والصحراوية, وفهم القضايا التخطيطية على مستويات إقليم المدينة والقطاع والإقليم التخطيطي، وتكوين قاعدة معرفية لدى الطالب حول القضايا الأساسية في جغرافيا العمران والسكان وانعكاساتها التخطيطية.

ثانيًا:- قسم التخطيط العمراني

يدرس فية الطالب مجالات التخطيط العمراني، وفهم المتغيرات المختلفة الموثرة على العمران، وتنمية الوعي بالتطور الفكري، ومعرفة المفاهيم الأساسية المستخدمة في التشريع والإدارة ,ويكتسب من خلالها الطالب مهارات التوصيف الاجتماعي الحضري والريفي، مع فهم العمران كظاهرة متعددة الأبعاد، واكتساب المعرفة النظرية الأساسية لمنهجية تخطيط المناطق الحضرية والريفية والجديدة، وتنمية قدرات الطالب على إعداد المخططات التفصيلية لها.

ثالثًا :- قسم التصميم العمراني

يساعد الطالب على تحليل وتصميم المواقع، وكذلك تصميم مشروعات عمرانية للمناطق السياحية والصحراوية والمحميات، وتصميم وتنسيق المناطق المفتوحة مثل الحدائق والمنتزهات والمناطق المفتوحة .

رابعًا :- قسم التخطيط البيئي والبنية الأساسية

يدرس الطالب في هذا القسم أهم أسس تخطيط شبكات النقل والطرق والمرور، وأسس تخطيط التغذية بالمياه والصرف الصحي، والنظم المختلفة لتخطيط شبكة الكهرباء والاتصالات، وكافة أعمال البنية الأساسية لاي دولة.

مجالات العمل للخريجين كلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة

يعمل خريجي كلية التخطيط العمراني في مجال تخطيط القرى السياحية والمدن والقرى، ووضع خطط على المستوى القومي مثل مدينتي، ومدينة الرحاب، وغيرهم من المدن الجديدة, و يوجد للخريجين اماكن عمل في وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والإدارات التابعه لها، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمكاتب الاستشارية والمحافظات بالإضافة إلى الهيئات العامة والخاصة المحلية والعالمية في مجال التصميم والتخطيط العمراني والإقليمي.

وجدير بالذكر أن خريج الكلية يحصل على لقب مهندس ويصبح عضوًا مسجلًا بنقابة المهندسين شعبة العمارة “تخطيط عمراني”.

← إقرأ أيضاً: