تعرف على الموعد الرسمي لإعلان نتيجة البريفيه البنانية 2019 بالإسم ورقم الترشيح عبر رابط وزارة التربية والتعليم

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية، في الجمهورية البنانية الشقيقة، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال هن نتائج البريفيه البنانية الشهادة المتوسطة، التي يترقب ظهورها الآف الطلبة والطالبات في كافة أرجاء لبنان، ومن خلال هذا المقال نرصد لكم، رابط موقع وزارة التربية والتعليم البنانية الذي سيرفع علية النتائج وموعد إعلان النتائج.

صرح رئيس لجان الكنترول والتصحيح البناني /فادي برق، أن إمتحانات التاسع بدأت يوم 12 حزيران وتم الإنتهاء منها يوم 17 حزيران من نفس الشهر، ومنذ ذلك التاريخ والجان الإلكترونية تعمل على قدم وساق للتصحيح الإجابات ورصد الدرجات، وتم الإنتهاء من كافة أعمال الكنترول وتصحيح الإمتحان وسوف يتم رفع النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم البنانية.

الإستعلام عن نتائج شهادة البريفيه 2019

أعلن السيد/فادي برق رئيس لجان التصحيح، أن السيد الدكتور وزير التربية والتعليم البناني /مروان حماد، قد أعتمد نتيجة التاسع رسمياً، وسوف يعقد يوم السبت القادم في الساعة 4 عصراً مؤتمر صحفي، للإعلان عن النتيجة ونسبة النجاح وإعلان أسماء أوائل البريفية للعام الدراسي الحالي2018/2019، وسيتم رفعها بعد ذلك على الموقع الألكتروني لوزارة التربية والتعليم من هنا.

مؤشرات النتائج من خلال تصحيح الإجابات

أشار السيد فادي برق أن نسبة النجاح في شهادة المتوسط هذا العام تقترب من 82%، من الذين أدو الأمتحانات هذا العام، وسيتم الإعلان عن النتائج الرسمية من خلال المؤتمر الصحفي للسيد الوزير يوم السبت القادم.

ونحن من خلال موقعنا نجوم مصرية، نتمني النجاح والتوفيق لجميع طلبة البريفيه البنانية.

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