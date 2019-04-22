الخريطة الزمنية لمواعيد الامتحانات والإجازات لطلاب المدارس والجامعات في مصر

موعد بدء الدراسة 2020/2019 في مصر لطلاب المدارس والجامعات، موعد يشغل العديد من الطلاب في جميع المراحل بداية من رياض الأطفال مرورًا بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية وختامً بالمرحلة الجامعية، وذلك بعد إقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي تأجيل الدراسة بشكل رسمي، حيث قرر الوزير في اجتماعه بالمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والذي عقد مساء أمس الخميس، تعديل موعد بدء الدراسة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسي الجديد 2019م، ليصبح الموعد الجديد 22 سبتمبر بدلا من 1 سبتمبر ، موضحًا أسباب التأجيل وذلك للحين الانتهاء من تجهيزات المدارس بشكل كامل وفق النظام التعليمي الجديد، والمقرر تطبيقه بداية من العام الدراسي الجديد بهذه الصفوف، إضافة إلي الانتهاء من تدريب المعلمين وفق النظام الحديث وطباعة الكتب بشكل كامل، وبهذا فإن موعد بدء الدراسة فى جميع الصفوف والمراحل التعليمية سيكون يوم 22 من شهر سبتمبر المقبل

متى تبدأ المدارس؟

كان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أقر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد للتعليم الجامعي علي أن يتم بدء الدراسة بالتزامن مع التعليم قبل الجامعي 22 سبتمبر المقبل، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة .

تأجيل بدء الدراسة لطلاب المدارس والجامعات

وكشف المجلس في اجتماعه عن بدء الفصل الدراسي الأول في 22 من سبتمبر 2018، والذي من المقرر أن تكون الدراسة فيه 15 أسبوعا، ينتهي في 3 من يناير 2019، وأن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 ستكون في 5 من يناير 2019 حتى 24 من الشهر ذاته، وأن إجازة نصف العام ستكون في الفترة ما بين 26 من يناير 2019 حتى 7 من فبراير 2019 .

أما عن الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد 2019 فمن المقرر أن تكون البداية في 9 من فبراير 2019، ويستمر الفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعًا، وينتهي في 30 من مايو 2019، وأن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستكون في الأول من يونيو 2019 وتستمر فترة الإمتحانات ثلاثة أسابيع تنتهي في 20 من يونيو 2019 .

المتحدث باسم وزارة التعليم، أحمد خيري، قال إن قرار تعديل موعد بدء الدراسة لمرحلة الروضة والصف الأول الابتدائي لـ22 سبتمبر، جاء محققًا لرغبة أولياء الأمور في توحيد موعد بداية الدراسة ، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي هو الذي أصدر هذا القرار، وهذا الأمر يعد من اختصاصاته، لافتًا إلى أن الفارق بين تأجيل وتعديل موعد بدء الدراسة، ثلاثة أسابيع وبالتالي سيتم تعديل موعد نهاية العام الدراسي 3 أسابيع، أما لو كنا أجلنا الموعد، فهذا يعني أننا قمنا بإلغاء الأسابيع الثلاثة.

موعد بدء الدراسة فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى 22 سبتمبر. أما في الصوف الأولى بزيادة 3 أسابيع عن باقى زملائهم فى الصفوف الأحرى. موعد بدء الدراسة من الصف الثانى الابتدائى حتى الثالث الثانوى 22 سبتمبر.

الخريطة الزمنية لمواعيد الدراسة والامتحانات والإجازات لعام 2019-2018:

بدء الدراسة في المدارس والجامعات يوم 22 سبتمبر.

يستمر الفصل الأول 15 أسبوع وينتهى في 3 يناير 2019.

امتحانات الفصل الدراسي الأول في 5 يناير إلى 24 يناير 2019.

بدء إجازه نصف العام 26 يناير إلى 7 فبراير 2019.

بداية الفصل الدراسي الثاني 9 فبراير 2019.

مده الفصل الدراسي الثاني 16 أسبوع وينتهى في 30 مايو 2019.

بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1 يوليو 2019 وتستمر 3 أسابيع حسب المدرسة أو الكلية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المدارس والمديريات التعليمية بعدم التطرق إلى أى أحاديث تخص السياسة داخل أسوار المدارس مع بداية العام الدراسى الجديد الذي سيبدأ يوم 22 من شهر سيتمبر الجاري، وكذلك التركيز على تلاشى أى مشكلات تتعلق بالمنظومة التعليمية الجديدة والتقييم المستمر لأداء المعلمين ونتائج تطبيق النظام الجديد.

فيما يستعد جميع الطلاب وأولياء الأمور فى هذه الفترة، قبيل بدء العام الدراسي الجديد، حيث يقومون بشراء المستلزمات المدرسية لذويهم، على الرغم من ارتفاع أسعارها هذا العام، حسبما اكد بعض التجار.

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، علي أن كتب الباقة فى النظام التعليمي الجديد تم ترجمتها إلي اللغتين “الإنجليزية والفرنسية”، مشيرًا إلي أن السفارة الفرنسية قامت بترجمة كتب الوزارة إلى اللغة الفرنسية.

وقال الوزير أن محتوي كتاب الباقة به لغة انجليزية تفوق ما كان يدرسه الطالب فى كتاب المستوى الرفيع.

اجتماع جامعة القاهرة لبحث استعدادت العام الدراسي الجديد:

عقدت جامعة القاهرة اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا مع عمداء الكليات وقيادات الجامعة وذلك لبحث استعدادت الجامعة للعام الدراسي الجديد، حيث أكد رئيس الجامعة علي ضرورة إنتهاء الكليات من الإعدادات اللازمة قبل بدء العام الدراسي وذلك من خلال إعداد جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية وتجهيز قاعات ومدرجات المحاضرات، والمعامل والمكتبات وذلك من اجل إنتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة، كما شدد علي الإنتهاء من توزيع الطلاب علي الشعب والأقسام الدراسية، واستخراج البطاقات الجامعية، ونتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات .

تحذيرات التعليم للطلاب والمعلمين قبل بدء الدراسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض المحظورات على الطلاب والمعلمين، تزامنًا مع بدء الدراسة يوم السبت المقبل، وجاءءت كالتالي:

1ـ منع تحصيل أي مبالغ نقدية أو أشياء عينية تحت مسمى التبرعات من الطلاب

2ـ حظر التحدث فى السياسة داخل أروقة المدرسة.

3ـ التأكيد على تحية العلم وترديد النشيد الوطنى خاصة بالمدارس الدولية

4ـ منع الضرب والتعدى على الطلاب

5ـ حظر الدروس الخصوصية داخل المدارس مع تفعيل مجموعات التقوية

6ـ يُسلم الكتاب المدرسى في حال عدم سداده مصروفات العام الدراسى

7ـ منع دخول وخروج أى من المواطنين والأشخاص خلال اليوم الدراسى

8ـ يحظر على الطالب تعديه على زميله أو المعلم باللفظ أو الضرب

9ـ يمنع إجبار الطالب على شراء زى مدرسى من مكان معين أو كتب داخل المدرسة

10ـ يحظر تعدي ولى الأمر على المدرسة أو توجيه أى إساءة لأعضاء هيئة التدريس

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس والجامعات

نفت وزارة التعليم والبحث العلمى، شائعات تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات للعام الدراسى الجديد 2018- 2019، حيث أكدت على أن يوم السبت 22 سبتمبر سيكون اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، قائلة: “لا صحة مطلقا للشائعات التى تنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول تأجيل الدراسة”.

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