تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019 على صفحات شاومينج مجرد شائعة لا أكثر

يترقب الكثيرون تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019 على صفحات شاومينج على فيسبوك كما هو معتاد في كثير من الأعواد الماضية، إلا أن الوزارة أكدت بشكل حاسم بأن كل تلك المحاولات هي شائعات مغرضة لا أكثر، وانها كلها تعتبر اخبار كاذبة، وحذرت طلاب الثانوية العامة من الانسياق وراء كل تلك الشائعات التي تلعب على أعصاب طلابنا الأعزاء وتزيد من التوتر والقلق لديهم، وتستقطب عددا كبيرا من المتابعين لا أكثر، وحتى الأن لا توجد أي أخبار رسمية عن اكتشاف أو الوصول إلى اية تسربات بخصوص امتحانات الثانوية العامة 2019، وندعو طلابنا الأعزاء إلى الإلتزام بإرشادات الوزارة المذاكرة والاستعداد الجيد للإمتحان، وندعو من كل قلبنا إلى ابنائنا بالتوفيق والسداد.

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019 على صفحات التواصل الإجتماعي

وتبدأ الوزارة والجهات المعنية في بدأ كافة استعداداتها لمكافحة والتصدي لمحاولات تسريبات امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2019، وذلك لتحقيق التكافؤ لكل الطلاب دون تفريق بين محافظة واخرى أو بين طالب وطالب آخر. هذا ونشيد بطلابنا الأعزاء بضرورة عدم اصطحاب الهواتف المحمولة معهم خلال أداء الإمتحانات، وذلك لأنه هذا قد يسبب لك تحرير محضر والحرمان من أداء الإمتحان. أيضا يجب الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لتفادي الوقوع في أي مخالفة قد تسبب لك الضرر الكبير خلال فترة الإمتحانات. وشددت الوزارة على عدم اصطحاب اية مقتنيات لا فائدة منها لاخل فترة الإمتحانات.

هذا ويبدأ امتحان اللغة العربية للثانوية العامة اليوم السبت الموافق 8 يونيو في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت جمهورية مصر العربية، ويستمر الامتحان لمدة ثلاث ساعات متتالية لينتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، ويجوز للطالب أن يقوم بتسليم ورقة الإجابة ومغادرة اللجنة بعد انتهاء نصف الوقت الرسمي المحدد لفترة الاختبار. ولا يحق للطالب أن يغادر اللجنة قبل انقضاء نصف وقت الإمتحان بالضبط.

أما بالنسبة للأخبار الشائعة حول تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019، فنشيد بكل طلابنا الكرام بعدم الانسياق وراء كل تلك الشائعات، وضرورة التركيز على أداء الإمتحان فقط، لأن كل تلك المحاولات تعتب محاولات فاشلة لجذب المزيد من المتابعين على صفحات الفيسبوك الخاصة بـ شاومينج وغيرهم، ونسأل الله التوفيق والسداد لكل ابنائنا الأعزاء في فترة امتحانات الثانوية العامة 2019.

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