تسجيل رياض الأطفال 1440 موعد فتح نظام نور لتسجيل الروضة 2019

زادت عملية الاستفسار والتساؤل عن موعد تسجيل رياض الأطفال 1440 من جانب أولياء الأمور من أجل تسجيل الأبناء في الروضة عبر نظام نور Eduwave للعام الدراسي الجديد 1441هـ، حيث تم الإيضاح من جانب الروضات الحكومية بالمملكة العربية السعودية عن أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن مواعيد التسجيل في رياض الأطفال أو التسجيل الطفولة المُبكرة 1441 بشكل مُحدد.

حيث يعتمد تحديد مواعيد تسجيل رياض الأطفال 1440 على تعميم وزارة التعليم السعودية المُنتظر إطلاقه لتنظيم تسجيل الأبناء في مرحلة رياض الأطفال وضوابطه وإجراءاته ومن لهم الأحقية بالتسجيل في الروضة، إلى جانب روابط التسجيل الرسمية حسب نوع المستخدم، ويتضمن تعميم الوزارة مواعيد تسجيل الروضة في نظام نور 1440 وآلية التسجيل، ويتم التسجيل من خلال رابط نظام نور تسجيل الروضة الرسمي أو نظام نور لولي الأمر المركزي، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط أو السجل المدني فقط، بالإضافة إلى رابط نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور (الحساب الشخصي).

تسجيل رياض الأطفال 1440

نظراً لأهمية الاستعداد المبكر والتهيئة للعام الدراسي الجديد، تقوم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بإصدار تعميماً لكافة الإدارات التعليمية بالمملكة يتعلق بتنظيم تسجيل الأبناء المُبكر في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1440-1441هـ، ويتم إصدار التعميم من قبل الوزارة من أجل تيسير القبول والانتظام بالعام الدراسي الجديد لتضمنه للعديد من الأمور التي يرغب ولي الأمر في معرفتها مثل مواعيد تسجيل الروضة في نظام نور المركزي وآلية التسجيل وضوابطه وإجراءاته وطريقة التسجيل، بالإضافة إلى الفئات التي لها الأحقية في تسجيل رياض الأطفال 1440 عبر موقع نور الإلكتروني.

وكانت قد أصدرت وزارة التعليم السعودية التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات الجُدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ بمدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية “تحفيظ القرآن ومعاهد وبرامج التربية الخاصة” والمدارس الأجنبية والأهلية المُطبقة للبرامج الدولية، ويتم تسجيل نظام نور أول ابتدائي وفقاً للخطة الزمنية أو الجدول الزمني للتسجيل المعتمد على نوع المدارس وجنسية الطلاب وهو ما يُعرف باسم فترات التسجيل في نظام نور 1440.

وقد أعلنت الروضات الحكومية بالمملكة عن موعد البدء في استقبال طلبات التسجيل في الروضة للالتحاق بالعام الدراسي الجديد المقبل، حيث جاء موعد فتح نظام نور لتسجيل رياض الأطفال أو مرحلة الطفولة خلال شهر رجب 1440هـ، وسوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد فتح نظام نور برقم الهوية الوطنية لتسجيل الأبناء من قبل إدارة القبول والاختبارات، ويمكنكم التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بـ تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي وطريقة التسجيل من خلال موقع نجوم مصرية، ويتم تسجيل رياض الأطفال عبر موقع نظام نور بالهوية الوطنية، ويتم تسجيل رياض الأطفال 1440 فور إتاحة التسجيل من خلال الروابط التالية:

أعمار التسجيل في رياض الأطفال 1440

تم الإعلان عن أعمار تسجيل الأبناء في رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 1440-1441هـ، حيث يمكنكم التعرف على أعمار التسجيل في الروضة للمستويات الثلاث من خلال النقاط التالية:

م المستوى الفترة من إلى 1 المستوى الثالث من 4 محرم 1435هـ إلى 3 محرم 1436هـ 2 المستوى الثاني من 4 محرم 1436هـ إلى 3 محرم 1437هـ 3 المستوى الأول من 4 محرم 1437هـ إلى 3 محرم 1438هـ

ويتم تسجيل رياض الأطفال 1440 عبر موقع نظام نور المختص بالعملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، وقد تم التأكيد من جانب وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على أن التوسع في رياض الأطفال هو خيار استراتيجي لا غنى عنه، وذلك من أجل تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق نتائج أفضل لباقي مراحل التعليم بالمملكة العربية السعودية وفق ما هو مستهدف ضمن رؤية 2030 الحكيمة.

موعد التسجيل في نظام نور رياض الأطفال

لم يتم تحديد موعداً لبدء عملية تسجيل الأبناء فير مرحلة الطفولة المبكرة من قبل وزارة التعليم حتى الآن، ويجب العلم بأنه سيتم إصدار تعميماً شاملاً لكافة متعلقات التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور 1440 المركزي، حيث يشتمل على مواعيد التسجيل وآليته وإجراءاته وغيرها من الأمور التي تعمل على تيسير عملية التسجيل على أولياء الأمور، ويوفر موقعنا موقع نجوم مصرية التعميم المنتظر صدوره فور الإعلان عنه مباشرةً بمشيئة الله تعالى.

التسجيل في الروضات الحكومية

تم تداول ما يفيد باستعداد نظام نور الجديد لإطلاق التدريب على نظام تسجيل الأبناء في مرحلة رياض الأطفال اعتباراً من اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 الموافق لتاريخ 19 رجب 1440هـ ويوم الخميس 21 رجب، كما يبدأ إدخال الشواغر في نظام نور برقم الهوية بتاريخ 24 رجب 1440هـ، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن؛ يجب العلم بأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أي علاقة بمواعيد تسجيل الروضات الحكومية 1440، حيث بدأ أولياء الأمور في البحث عن رابط التسجيل في الروضات الحكومية دون صدور التعميم المنتظر من وزارة التعليم السعودية، أما فيما يتعلق بالمواعيد المذكورة أعلاه، فهو يخص تدريب المشرفين والمشرفات بإدارة التعليم على نظام نور حتى يمكنهم دعم الروضات عند فتح تسجيل رياض الأطفال 1440 وتفعيل رابط التسجيل الرسمي.

تحديث 2 أبريل 2019م: تم إضافة أيقونة التسجيل في الروضات الحكومية أو مرحلة رياض الأطفال 1440، وسوف يتم إتاحة التسجيل عن طريق إدارة التعليم التابع له الروضة، ويتم تسجيل الأبناء في مرحلة الطفولة المُبكرة من خلال دخول نظام نور 1440 ثم الضغط على أيقونة “تسجيل الأبناء” ثم “تسجيل طالب جديد”، وسيتم الإعلان عن موعد البدء في استقبال طلبات أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في الروضة فور الانتهاء من التنظيمات التي تتعلق ببرنامج نظام نور 1440.

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