تسجيل الروضة في نظام نور برقم الهوية الوطنية noor.moe.gov.sa

تسجيل الروضة في نظام نور 1439 بعد الإعلان من قبل وزارة التعليم السعودية عن الخطة الزمنية لفترات التسجيل في نظام نور للطلاب بالمملكة، حيث أعلنت إدارات التعليم بالمملكة عن استقبالها عمليات تسجيل رياض الأطفال من جانب أولياء الأمور اعتباراً من اليوم 4 مارس 2018م الموافق لتاريخ 16 جمادي الأخر 1439هـ، وذلك بعد أن تم إلغاء نظام التسجيل الورقي في المدارس، ليحل محله التسجيل الإلكتروني عبر نظام نور 1440، وننشر عبر نجوم مصرية رابط التسجيل في رياض الأطفال 1439، وفترات التسجيل في النظام المركزي للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1439-1440هـ.

تسجيل الروضة في نظام نور 1439

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة حائل عن المشروع الإلكتروني المتعلق بإجراء تسجيل الروضة إلكترونياً عن طريق موقع التقديم الإلكتروني تسجيل طفل جديد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة التعليمية بمنطقة حائل، حيث أطلقت الإدارة العامة للتعليم رابط التسجيل لأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم وبناتهم بالروضة بدءاً من اليوم الأحد 16-6-1439هـ، وأعلنت الإدارة أن الأولوية لمن قام بالتسجيل أولاً عن طريق الموقع الإلكتروني ومن خلال الرابط الرسمي السابق.

وقد أعلنت وزارة التعليم عن جدول فترات التسجيل في نظام نور للطلاب/الطالبات للانضمام للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1439-1440هـ، ودعت ولي الأمر الذي لا يتمكن من تسجيل ابنه إلي مراجعة المدرسة التي يود الالتحاق بها، ويتم استقبال طلبات تسجيل الروضة في نظام نور برقم الهوية الوطنية أو دخول الموقع الرسمي باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، حيث نرفق لحضراتكم من خلال الروابط من خلال التالي:

مرحلة رياض الأطفال

تعد مرحلة رياض الأطفال من المراحل الهامة للطفل في بداية حياته التعليمية، حيث يتم من خلالها العمل علي تأسيس الطفل ومساعدته علي التعرف علي المجتمع الخارجي، ويتم الالتحاق بهذه المرحلة بداية من سن الثلاث سنوات وحتي سن الست سنوات من أجل تلقي الرعاية والتعليم، ويتم التسجيل في نظام نور من خلال أولياء الأمور أو مدراء المدارس بالمملكة.

وتتم إضافة الملف الخاص بولي الأمر في نظام نور عن طريق المسؤولين أصحاب الصلاحية وهم (مدير المدرسة، مدير إدارة التربية والتعليم، مسؤول النظام) حتي يتمكن ولي الأمر من متابعة ابنه من حيث الحضور والغياب والإطلاع علي الجدول الدراسي وجدول الاختبارات، ويتم تسجيل الروضة في نظام نور الإلكتروني من خلال الرابط الرسمي المرفق لدخول نظام نور برقم الهوية الوطنية.

تحديث: تم تحديد مدة زمنية محددة من قبل إدارة شؤون المعلمين بالمملكة لتحديث ومراجعة رغبات النقل، وقد وضعت يوم غدٍ الأربعاء الموافق 6 مارس 2018، أخر موعد لتحديث البيانات أو تعديلها أو حذفها أو إدخال رغبات لمن يقم بإدخال رغبات مسبقاً، ونوهت علي ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة، وسيكون أخر موعد لطباعة استمارة وتقرير النقل هو تاريخ 27 جمادي الأخر 1439هـ، ولأولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في رياض الأطفال أو في مدارس التعليم العام للطلاب السعوديين فقط أو التسجيل في نظام نور بالمدارس الأهلية للسعوديين وغير السعوديين، عليهم اتباع رابط تسجيل الروضة في نظام نور برقم الهوية الرسمي المرفق لدخول موقع النظام المركزي.

إدارة تعليم حائل

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة حائل عن فتح طلبات التقديم وطلبات الاحتياط وينتهي التقديم بعد اكتمال عدد الشواغر، كما أعلنت عن أنه سيتم فتح صلاحية الحذف لقائدة الروضة، وذلك من أجل حذف طلبات التسجيل في الروضة المُوافق عليها لعدم حضور الطفل حتى يتم استدعاء الاحتياط، ويتم تسجيل طفل جديد في الروضة (kgr.hailedu.gov.sa)من خلال موقع التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال بإدارة تعليم منطقة حائل، كما يمكنكم اتباع رابط تسجيل الروضة في نظام نور المباشر المرفق لدخول موقع النظام المركزي.