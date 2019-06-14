تابع الأن نتيجة البكالوريا السورية 2019 برقم الأكتتاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز دائماً نجوم مصرية في الجمهورية العربية السورية، يسعدنا أن نتواصل معكم من خلال هذا المقال عن نتيجة الصف التاسع،بقسميها الأدبي والعلمي، “نتيجة البكالوريا” السورية للعام الدراسي 2018/2019 التي، ينتظرها جميع الطلاب في محافظات سوريا جميعها، للأطمئنان على النتائج والمعروف أن في مثل هذا الوقت يزداد البحث عن نتائج البكالوريا السورية، على محركات البحث المختلفة، ونحن من خلال موقعنا نجوم مصرية نقدم لكم الطريقة السهلة والمبسطة لأستخراج النتائج .

أعلن وزير التربية والتعليم السورية السيد/هزوان الوز، أن عملية تصحيح الإجابات شارفت على الإنتهاء، وسوف يتم إعلان النتائج فور الإنتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

كيفية الإستعلام عن نتيجة البكالوريا السورية 2019 الدورة الأولى

الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم السورية. التعرف على نتائج الدورة الأولى من خلال رابط النتائج. قم بتحديد المحافظة المراد البحث عنها والتابع لها الطالب. قم بإدخال رقم الإكتتاب الخاص بالطالب. الضغط على زر “ابدأ البحث”.

موعد ظهور نتيحة البكالوريا السورية الدورة الأولى

يترقب جميع الطلبة والطالبات نتيجة البكالوريا السورية الدورة الأولى 2019، وصرح السيد وزير التربية والتعليم بأن النتائج سوف يتم إعلانها قريباً جداً، وأن بنسبة كبيرة تم الإنتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، وخلال الأيام القليلة القادمة ستعلن النتائج، ويتم رفعها على رابط وزارة التربية والتعليم السورية

ونحن من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية، نتمى النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

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