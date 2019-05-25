بوابه نتائج التعليم الأساسي- ظهرت نتائج الشهادة الإعدادية 2019 “القاهرة والجيزه والقليوبية” برقم الجلوس الترم الأول

بوابه نتائج التعليم الأساسي هي الموقع الرسمي لعرض نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس ، فور اعتمادها من محافظ كل محافظة، فبمجرد أن تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الثاني، يتحول اهتمام جميع الطلاب إلي بوابة نتائج التعليم الأساسي من أجل الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية، من خلال رقم الجلوس.
تم رفع نتيجة مراحل التعليم الابتدائي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي بالرقم القومي، ومن المتوقع رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي خلال الساعات القادمة.
بوابة نتائج التعليم الأساسي
حيث تعد بوابه نتائج التعليم الأساسي، من أهم مواقع نتائج الشهادة الإعدادية 2019، حيث يتمكن طلاب ثالثة إعدادي من معرفة نتائج الشهادة الإعدادية القاهرة والجيزه والقليوبية، من خلال رقم الجلوس فقط ومن دون الحاجة إلى أي بيانات أخري.
حيث يتم رفع نتائج إعدادية القاهرة بالاسم عبر مديرية القاهرة التعليمية كما سيتم وضع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 عبر موقع مديريه التربية والتعليم بالجيزه، أما عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية بالاسم فمن المقرر أن يتم رفعها عبر موقع مديريه التربية والتعليم بالقليوبية.
- يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 فور اعتمادها، كما عرضنا الأعوام الماضية نتائج الإعدادية قبل الجميع.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية
حيث تعد نتيجة إعدادية القاهرة وإعدادية الجيزة و إعدادية القليوبية من أكثر نتائج الطلاب التي تشهد معدلات بحث عالية لارتفاع أعداد طلاب الصف الثالث الإعدادي في هذه المحافظات ، ولهذا سيتم عرض نتائج الطلاب لهذه المحافظات من خلال هذا الرابط، عبر بوابه نتائج التعليم الأساسي.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات بالاسم رقم الجلوس- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)
روابط نتيجة إعدادية القاهرة عبر بوابه نتائج التعليم الأساسي
حيث بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة والقليوبية خلال الأسبوع الحالي وسوف تنتهي بنهايته، لتبدأ أعمال التصحيح والكنترول خلال مطلع الأسبوع القادم، ومن المتوقع إعلان نتيجة إعدادية القاهرة أولا ومن ثم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة وبعد ذلك يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019
- خلال الأيام القادمة سيتم الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بجميع المحافظات.
- انتهي اليوم طلاب ثالثة إعدادي من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول بجميع المحافظات.
- من هنا نتائج الإعدادية بالقاهرة
نتائج الشهادة الإعدادية 2018 “القاهرة والجيزه والقليوبية” الترم الأول
- حيث انتهي جميع طلاب ثالثة إعدادي من امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المحافظات، ومن المقرر أن يتم البدء في أعمال التصحيح خلال الساعات القادمة.
- بدأت مديريات التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة والقليوبية، أعمال التصحيح لنتائج الشهادة الإعدادية 2018 الترم الثاني.
- أوشكت مديريات التربية التعليمية على الانتهاء من التصحيح.
- ومن المتوقع إعلان نتائج الإعدادية خلال نهاية الأسبوع الحالي.
- تم الانتهاء من تصحيح عده مواد وجاري استكمال أعمال الكنترول روصد وتجميع الدرجات.
- من المقرر إعلان نتيجة القاهرة والجيزة يوم السبت القادم.
- ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية منتصف الأسبوع القادم.
- غدا سيتم اعتماد نتيجة إعدادية القاهرة والجيزة.
- تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بنسبة نجاح بلغت 78%
- ومن المتوقع اعتماد نتيجة إعدادية الجيزة اليوم
- ومن المقرر أن يتم توزيع نتائج إعدادية القاهرة في جميع المدارس غدا.
- أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم اعتماد النتائج غدا.
- تم اعتماد نتيجة إعدادية الجيزة صباح اليوم .
- توقف موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بسبب ضغط الطلاب على الموقع.
- تقوم مديريات القاهرة والجيزة بتوزيع النتائج على جميع المدارس
- غدا نتيجة إعدادية الجيزة ستكون متاحة بالاسم في جميع المدارس.
- ومن المتوقع اعتماد نتيجة القليوبية خلال ساعات.
- لينك مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القليوبية برقم الجلوس ( من هنا) على موقع فيتو.
- نتقدم بالتهنئة لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي فقد تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لمحافظة القاهرة والجيزة والقليوبية.
متابعة نتائج الإعدادية الترم الثاني
انتهي الطلاب من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي يوم 16 مايو بجميع المحافظات.
← إقرأ أيضاً:
- امساكية رمضان 2019 في مصر عن عام 1440 هجرياً.. موعد أذان الفجر 21 رمضان.. توقيت أذان المغرب 21 رمضان 1440
التعليقات
رقم الجلوس / ٧١٢١٢
الاسم/مي أحمد البدوي سيد
الاسم امنيه رأفت عبدالعزيز شفيق الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس ٤٥٣٦١
نتيجه الاول الاعدادي الاسم السيد علي السيد يونس رقم الجلوس 106
لم يظهر اي شهادة لي العددي والرقم السري
87489 محمد احمد امين مصطفي
عايزه.نتيجه.الصف.الثالث.الاعدادي رقم.الجلوس.82328
112014 محمود
الشرقيه
112014 اسلام
الشرقيه
منة محمد أحمد سلطان
محافظة دمياط
رقم الجلوس 5451
منة محمد أحمد سلطان
رقم الجلوس 5451
اسماء حمزه محمد ابراهيم
22726
اسماء حمزه محمد 22726
حنان احمد عبد العظيم محمود 2374
مروان سعيد على مرسى رقم الجلوس 44082
3701 جهاد احمد السيد شرف
عبدالله جمعه خميس الاسكندريه ثانيه اعدادى رقم الجلوس 384
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 35
لغة اجنبية 22
رياضيات 23
علوم 19
دراسات اجتماعية 18
المجموع الكلي 117
عبد الله جمعة رقم الجلؤس 384 الاسكندرية ثانية اعدادى
علي عاطف البدري
رقم الجلوس/٨٠٥١٨
معهد ال البيت
سوهاج
لم تظهر نتيجة سوهاج
محمود عبدالعظيم اولي اعدادي محافظة القليوبية رفم الجلوس1040
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 25
لغة اجنبية 15
رياضيات 5
علوم 10.5
دراسات اجتماعية 2.5
المجموع الكلي 58
هيثم كامل بخيت عبدالرحيم رقم الجلوس 41876 إعدادي يحي الحاجة
3106
رقم الجلوس3106
قليوبيه رقم
الجلوس 67946
الاسم كريم انور مصلح محمد
محمد ايمن سليمان عبد الحميد قليوبيه رقم الجلوس ٤٨٦٣٤ اداره شرق شبرا الخيمه تم الا متحان في مدرسة ابتدائية مدرسة الكابلات
محمود عبده محمد منصور نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى محافظة الجيزة مركز الصف الجيزة إدارة الصف التعليمية مدرسة بلال بن رباح رقم الجلوس 176794
ل وسمحت. اناعايزةاعرف نتيجة القليوبية2018 رقم. الجلوس57351
ل وسمحت. اناعايزةاعرف نتيجة القليوبية2018
188557
رقم الجلوس غير صحيح
!
Not valid!
ندي عبدالرحمن
رقم الجلوس:475467
اداره الزيتون2
رقم الجلوس 366398
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 77.5
لغة اجنبية 59
رياضيات 59.5
علوم 39
دراسات اجتماعية 39
المجموع الكلي 274
351999
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 69
لغة اجنبية 35
رياضيات 35
علوم 20
دراسات اجتماعية 24.5
المجموع الكلي 183.5
محمد مصطفى محمد مصطفى مدرسه الخلفاء الاعداديه اللي في الخصوص الرقم الجلوس٥٨٦
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38
لغة اجنبية 17
رياضيات 28
علوم 19.5
دراسات اجتماعية 18
المجموع الكلي 120.5
نتيجه الصف الثاني الاعدادي القاهر مدرسه عمر ابن عبد العزيز بنين بي حلوان الاسم عبدالرحمن محمد محمد ابو اليذيد رقم الجلوس630
في المدارس فقط