بوابة نتائج التعليم الاساسي cairogovresults ، نتيجة 3 اعدادي محافظة القاهرة 2018 ،موقع بوابة التعليم الالكتروني

من بوابة نتائج التعليم الأساسي cairogovresults القاهرة، سنرفق روابط نتيجة 3 اعدادي محافظة القاهرة الفصل الدراسي الأول والثاني، ويستطيع الطلاب الحصول من بوابة التعليم الإلكتروني على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في القاهرة، حيث نترقب اعتماد نتائج الطلاب من المحافظ ونشر نسب النجاح العامة لكل إدارة تعليمية، وفق البيان الذي سيصدر بمشيئة الله عن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قريبا.
تعليم القاهرة سيحدد موعد إعلان نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي 2019 بمحافظة القاهرة، حيث من المحتمل إعلان النتائج قبل نهاية الأسبوع الحالي، وسيكون موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من الروابط الرسمية لاستخراج نتائج طلاب القاهرة برقم الجلوس، حال اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019.
رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي cairogovresults
بوابة نتائج التعليم الأساسي هو الموقع الرسمي المعتمد لدى مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، وعو موقع نتائج الطلاب في جميع سنوات النقل بمرحلة التعليم الأساسي، والشهادة الإعدادي، ويتم استخراج درجات الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس من خلال الخدمات الإلكترونية التي بقدمها للطلاب، حيث يعد بوابة التعليم الإلكتروني لنتائج الطلاب عبر رابطه cairogovresults .
الدخول إلى موقع استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة القاهرة للفصل الدراسي الثاني يكون من خلال زيارة الموقع الروابط المرفقة على الرابط التالي:
نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 القاهرة
نتيجة 3 اعدادي محافظة القاهرة 2019
طريقة الاستعلام تتم من خلال الاتصال على رقم الهاتف الموجود على صفحة بوابة نتائج التعليم الأساسي وهو 09000100 وخلال ساعات قليلة تنشر النتائج برقم الجلوس، اتركوا أرقام جلوسكم بالتعليقات الآن وسنوفر النتيجة قريبا جداً .
تحديث: بوابة نتائج التعليم الأساسي ستكون من المواقع الرسمية لتعليم القاهرة لإعلان نتائج الامتحانات، إلى جانب موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم “مديرية التربية والتعليم بالقاهرة”.
تحديث: أفاد تعليم القاهرة عبر تصريحات نشرت على عدة مواقع إخبارية أن نتيجة الشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوي قبيل نهاية الأسبوع الجاري، ونتيجة سنوات النقل خلال ساعات لسنوات النقل 6 ابتدائي و أولى وثانية إعدادي، وحال الانتهاء من تجميع النتائج من كنترول الإعدادية سيتم اعتماد النتيجة وإعلانها.
تحديث: بوابة نتائج التعليم الأساسي طورت واجهة الصفحة الرئيسية واكدت على توافر نتائج طلاب سنوات النقل 2019 للاستعلام من خلال رقم هاتف البوابة، ويمكن التعرف على المزيد من زيارة موقع نتائج الامتحانات.
التعليقات
رقم الجلوس 37547 محافظة القاهره
منة اللة حسين الجمال -رقم الجلوس 98851
الدرجه كام
إيهاب يحيى عبدالرحمن رقم الجلوس 1581 المحافظة الغردقة المدرسة خالد ابن الوليد لجنة 3
عبد الرحمن ابراهيم عثمان محمد
258818
طه شريف محمدطه
6100 كيرلس يوسف صليب
429885
365269
426619
عن بوابةالتعليم
لو سمحت عاوز نتيجتى برقم جلوسى 58580 الاسم كمال محمد كمال محمد احمد محافظة قنا مركز قوص مدرسة العيايشا الاعدادية المشتركة برجاء الاتصال 01203357851
490626
رقم الجلوس
449525
ايه محمد يسرى عبد الفتاح
رقم الجلوس 518691
رقم الجلوس525776
478443
عمرو خالد محافظة القاهرة رقم الجلوس 495053
491035
415894
525214
انا بقالى ٤ساعات بخش على المواقع ومفيش حاجه رديه تظهر اصلا بس رقم الجلوس اهو442284
432275
498094
551227
٥٥١٣٥٨0227201050
محمد مجدي محمد عبد الحكيم رقم الجلوس 333376
اسلام منصور عبدالله خلف
اميره خالد حسن
رقم جلوس 373808
476774
قريبا ننشر لكم الرد بالدرجات
رقم الجلوس:438748