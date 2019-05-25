بوابة نتائج التعليم الاساسي cairogovresults ، نتيجة 3 اعدادي محافظة القاهرة 2018 ،موقع بوابة التعليم الالكتروني

من بوابة نتائج التعليم الأساسي cairogovresults القاهرة، سنرفق روابط نتيجة 3 اعدادي محافظة القاهرة الفصل الدراسي الأول والثاني، ويستطيع الطلاب الحصول من بوابة التعليم الإلكتروني على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في القاهرة، حيث نترقب اعتماد نتائج الطلاب من المحافظ ونشر نسب النجاح العامة لكل إدارة تعليمية، وفق البيان الذي سيصدر بمشيئة الله عن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قريبا.

تعليم القاهرة سيحدد موعد إعلان نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي 2019 بمحافظة القاهرة، حيث من المحتمل إعلان النتائج قبل نهاية الأسبوع الحالي، وسيكون موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من الروابط الرسمية لاستخراج نتائج طلاب القاهرة برقم الجلوس، حال اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي cairogovresults

بوابة نتائج التعليم الأساسي هو الموقع الرسمي المعتمد لدى مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، وعو موقع نتائج الطلاب في جميع سنوات النقل بمرحلة التعليم الأساسي، والشهادة الإعدادي، ويتم استخراج درجات الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس من خلال الخدمات الإلكترونية التي بقدمها للطلاب، حيث يعد بوابة التعليم الإلكتروني لنتائج الطلاب عبر رابطه cairogovresults .

الدخول إلى موقع استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة القاهرة للفصل الدراسي الثاني يكون من خلال زيارة الموقع الروابط المرفقة على الرابط التالي:

نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 القاهرة

نتيجة 3 اعدادي محافظة القاهرة 2019

طريقة الاستعلام تتم من خلال الاتصال على رقم الهاتف الموجود على صفحة بوابة نتائج التعليم الأساسي وهو 09000100 وخلال ساعات قليلة تنشر النتائج برقم الجلوس، اتركوا أرقام جلوسكم بالتعليقات الآن وسنوفر النتيجة قريبا جداً .

تحديث: بوابة نتائج التعليم الأساسي ستكون من المواقع الرسمية لتعليم القاهرة لإعلان نتائج الامتحانات، إلى جانب موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم “مديرية التربية والتعليم بالقاهرة”.

تحديث: أفاد تعليم القاهرة عبر تصريحات نشرت على عدة مواقع إخبارية أن نتيجة الشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوي قبيل نهاية الأسبوع الجاري، ونتيجة سنوات النقل خلال ساعات لسنوات النقل 6 ابتدائي و أولى وثانية إعدادي، وحال الانتهاء من تجميع النتائج من كنترول الإعدادية سيتم اعتماد النتيجة وإعلانها.

تحديث: بوابة نتائج التعليم الأساسي طورت واجهة الصفحة الرئيسية واكدت على توافر نتائج طلاب سنوات النقل 2019 للاستعلام من خلال رقم هاتف البوابة، ويمكن التعرف على المزيد من زيارة موقع نتائج الامتحانات.

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