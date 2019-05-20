بوابة نتائج التعليم الأساسي cairogovresults | أعرف نتيجة محافظة القاهرة 2019 أخر العام “من ثالثه ابتدائي للشهادة الإعدادية”

يزداد البحث خلال الأيام القادمة عن موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي cairogovresults من جانب جميع الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن نتيجة محافظة القاهرة 2019 أخر العام لجميع مراحل التعليم بداية من نتيجة الصف الثالث الابتدائي وحتي نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، ولهذا فأنه يعد الموقع لرفع نتائج امتحانات محافظة القاهرة الترم الثاني، ولهذا سننشر في هذا التقرير رابط مباشر لبوابة نتائج التعليم الأساسي وخطوات الحصول على نتيجة الابتدائية محافظة القاهرة 2019 ونتائج جميع صفوف المرجلة الإعدادية.

تحديث: أعلنت بوابة نتائج التعليم الأساسي ظهور نتيجة الصف الثالث الابتدائي عبر موقعها ومن خلال الخط الساخن 09000100، ونؤكد أن بوابة نتائج التعليم الأساسي تعلن نتائج جميع مراحل التعليم الأساسي بالرقم القومي بعد اعتمادها من المحافظ.

يترقب طلاب المرحلة الابتدائية بالقاهرة وطلاب الأول والثاني إعدادي، إتاحة نتائج التعليم الأساسي عبر بوابة النتائج، والتي من المتوقع أن يتم رفعها خلال ساعات قليلة.

بوابة نتائج التعليم الأساسي cairogovresults

يعد موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي cairogovresults، هو الموقع الرسمي التابع لمحافظة القاهرة بالإضافة إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

اختيار نتائج الطلاب.

تحديد المرحلة التعليمية.

كتابة الرقم القومي.

الضغط على عرض النتيجة.

نتيجة محافظة القاهرة 2019 أخر العام

نتيجة المرحلة الابتدائية محافظة القاهرة 2019

انتهت امتحانات نتيجة الصف الثالث الابتدائي ونتائج الصف الرابع الابتدائي ومن المقرر أن يكون يوم الخميس الموافق التاسع من مايو هو أخر أيام امتحانات الصف الخامس الابتدائي وامتحانات الصف السادس الابتدائي وتبدأ أعمال التصحيح بالتزامن مع الامتحانات لسرعة إعلان النتائج.

يمكن لجميع الطلاب كتابة الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي والصف في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة

لا تزال أمتحانات نتيجة الصف الأول الإعدادي ونتائج الصف الثاني الإعدادي بالقاهرة مستمر في جميع مديريات التربية والتعليم، والتي من المقرر أن تنتهي خلال الأسبوع الحالي، ويشار إلى أن يوم السبت القادم سوف تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني، وسوف تنتهي يوم الخميس الموافق 16 مايو.

لتبدأ بعدها أعمال التصحيح والكنترول لسرعة إعلان نتائج إعدادية القاهرة أخر العام، والتي من المتوقع أن يتم إعلانها قبل إجازة عيد الفطر المبارك، ونشير إلى أنه من المتوقع ارتفاع تنسيق الإعدادية العام الحالي نظرا لارتفاع درجات الطلاب في نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الترم الأول.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

حيث يمكن لطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، فور اعتمادها، حيث أوشكت المدارس على الانتهاء من تصحيح نتائج الترم الثاني.

سترفع بوابة نتائج التعليم الأساسي نتائج سنوات النقل لجميع الصفوف بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي خلال الأسبوع الحالي.

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