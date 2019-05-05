بوابة نتائج التعليم الأساسي- نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 برقم الجلوس أخر العام “ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسته”

خلال أيام قليلة سوف تصبح بوابة نتائج التعليم الأساسي من أهم الكلمات البحثية التي سوف يتم استخدمها جميع الطلاب وأولياء الأمور من أجل معرفة نتائج الابتدائية أخر العام 2019 لجميع الصفوف، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف السادس الابتدائي، وسط قلق وترقب من الطلاب، نظرا إلى أنها تعد الموقع الرسمي لإعلان نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية لمحافظة القاهرة، حيث أوشكت الامتحانات الترم الثاني على الانتهاء في جميع الصفوف بجميع المحافظات.
نتيجة المرحلة الابتدائية 2019
حيث يترقب جميع طلاب إلى معرفة نتيجة المرحلة الابتدائية 2019، وسط ترقب وقلق من أجل الاطمئنان على مجهودهم طوال العام الدراسي، والفرحة بنتائجهم خلال نهاية العام، وحتي يتمكنوا من الاستمتاع بعطلة الصيف، ليتمكنوا من الاستعداد جيدا لمرحلة الإعدادي والتي تعد من أهم المراحل التعليمية.
- إذا كنت ترغب في معرفة نتائج المرحلة الابتدائية 2019 يمكنك كتابة رقم الجلوس والاسم والصف الدراسي في تعليق أسفل الخبر وسيتم الرد عليكم بالدرجات في حال رفعها على مواقع الأنترنت.
بوابة نتائج التعليم الأساسي
يمكن لجميع الطلاب الابتدائي من معرفة نتيجة المرحلة الابتدائية 2019، من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، المخصص من موقع وزارة التربية والتعليم لعرض نتائج الطلاب، فور رفعها على الموقع وبعد اعتمادها من المحافظ، كما تكون نتائج الشهادة الابتدائية وجميع الصفوف متاحة في المدارس بعر عرضها بيوم عبر موقع بوابة التعليم الأساسي.
ويمكن لجميع الطلاب معرفة نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 من خلال الخطوات التالية :
- الدخول عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.
- اختيار نتائج الطلاب.
- تحديد الصف الدراسي الخاص بالطالب.
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- الضغط على زر عرض النتائج.
- لتظهر النتيجة تفصيلا لجميع المواد.
نتائج الابتدائية 2019 أخر العام
- نتيجة المرحلة الابتدائية محافظة الجيزة 2019 برقم الجلوس والاسم.
- نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة القليوبية نهاية العام .
- نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة الإسكندرية نهاية العام.
- نتيجة ابتدائية القاهرة 2019 لجميع الصفوف.
- نتيجة خامسة ابتدائي 2019 بالاسم.
- نتائج الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس.
نتيجة المرحلة الابتدائية “ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسته ابتدائي”
- انتهي طلاب الصف الثالث الابتدائي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمعظم المحافظات.
- كما انتهي طلاب الصف الرابع الابتدائي من أداء الامتحانات .
- ولهذا من المتوقع إعلان نتائج رابعة ابتدائي 2019 بالاسم خلال الأيام القليلة القادمة.
- من المتوقع إعلان نتائج ابتدائية القاهرة 2019 لجميع الصفوف على بوابة التعليم الأساسي.
- أما باقي المحافظات فجميع المؤشرات تشير إلى أنه سيتم الاكتفاء بإعلان نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 بالاسم في المدارس.
- من المتوقع إعلان نتيجة الصف الثالث والرابع الابتدائي نهاية الأسبوع القادم لمحافظة القاهرة.
- أما نتائج الصف الخامس الابتدائي فمن المتوقع إعلانها خلال نهاية الشهر.
- من المقرر انتهاء طلاب الصف السادس الابتدائي من امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال نهاية الأسبوع الحالي.
- وسيتم البدء في أعمال التصحيح مباشرة لسرعة إعلان نتائج الابتدائية أخر العام.
- أوشكت مديريات التربية والتعليم على الانتهاء من تصحيح نتائج المرحلة الابتدائية الترم الأول.
- لم يتم اعتماد نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 حتى الآن.
- خلال الثلاث أيام المقبلة سيتم اعتماد نتائج المرحلة الابتدائية 2019.
- أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن النتائج سيتم رفعها على بوابة التعليم الأساسي فور اعتمادها من جانب المحافظ.
- لم يتم إعلان نتائج المرحلة الابتدائية 2019 حتى الآن، سيتم إرسال النتائج فور اعتمادها لجميع التعليقات الموجودة بأسفل الخبر، وبالتوفيق لجميع الطلاب
- سيتم توزيع نتائج الابتدائية 2019 بالاسم الأسبوع القادم بجميع المدارس.
التعليقات
عمار شريف كامل
كريم محمد رمضان عبد الظاهر محافظة الشرقيه الصف الرابع رقم الجلوس ٣٦
محمد محروس كمال فتحى
رقم الجلوس 668
مدرسة البنات
العنوان منية الحيط / مركز إطسا / محافظة الفيوم
هاجر أحمد شوقى
رقم الجلوس 963
ملك طه رجب
الصف الثالث الاعدادي
محافظة الفيوم
رقم الجلوس
١٢٩٣٩
كنزى محمد ابوزيد عبدالفتاح
مدرسه الشروق للتعليم الاساسى
رقم الجلوس.6515
الاسم رحمه سيد محمد ابوالليل الصف الرابع رقم الجلوس ١٢٠.المدرسه جمال الدين الأفغاني محافظه القاهره
يوسف محمود أحمد اسماعيل
الصف الثالث الابتدائي
مدرسة خالد بن الوليد الابتدائي
محافظة القاهرة إدارة المرج التعليمية
رقم الجلوس ٣٣١١
ملك علاء محمود
٣٣٣٧
مدرسه الزهراء التجريبيه
اداره الساحل
عمر محمد عبدالعزيز رقم الجلوس 1015 الصف الثالث
عادل أمير عادل
الصف الثاني الابتدائي
مدرسه الحلميه التجريبيه القاهره
رقم الجلوس ١١٨
عادل أمير عادل
وقم الجلوس ١١٨
مدرسه الحلميه التجريبي القاهره
الطالب مهند وائل عبد الله خضري مدرسة سكة الوايلي الرسمية للغات إدارة حدائق القبة التعليمية الصف الثالث الابتدائي محافظة القاهرة رقم الجلوس 373
الطالب
عمرحسين.السيدمحمد
نتيجه الصف الخامس الابتدائى
كريم روبي عبد التواب عبد العزيز رقم الجلوس 249الصف الثالث الابتدائى محافظة الفيوم
هدى طارق سلمان الصف الثالث الابتدائى محافظة قنا مركز نجع حمادى نريد نتيجة الترم الاول 2018-2019 مدرسة الاصلاح الابتدائية برقم جلوس 704
احمد حسين مصطفى الصف الرابع مدرسة دمنهورالرسمية لغات تجريبية رقم الجلوس ٨٠٨٠
احمد حسين مصطفى الصف الرابع مدرسة دمنهور الرسمية لغات تجريبية رقم الجلوس ٨٠٨
عبدالرحمن محمد سيد سيد رمضان الصف الرابع مدرسة دمنهور الرسمية لغات تجريبية قليوبية رقم الجلوس ٨٥٩
هنا شديد عبد الفتاح شديد
الصف السادس الإبتدائي
محافظة الجيزة
رقم الجلوس ٤٧٥
سلمى ايمن صابر عبد العزيز
لوجين على سيد مدرسه ألجزيره التجريبيه بالقاهره
رقم الجلوس ٣٨٧
محمد احمد على اسماعيل على
الصف الرابع الابتدائي
رقم الجلوس 4225
سيد محروس قاسم محروس فرهود مدرسه الكرداسي القليوبيه الخانكه رقم الجلوس 330 الصف الثالث ابداءي الفصل الدرسي الاول
الاسم/احمد محمد احمد سيد علي
الصف/الثالث الابتدائي
رقم الجلوس/704
محافظه/القليوبيه
مدرسه/فجر الاسلام بشبين القناطر
الاسم/احمد محمد احمد سيد علي محافظه/القليوبيه الصف/الثالث الابتدائي رقم الجلوس/704
الاسم/احمد محمد احمد سيد علي المحافظه/القليوبيه رقم الجلوس/704
مايا محمد جمعه عثمان ادريس
837
الاسگندرية
ملك تامر نجيب محافظة الجيزة مدرسة هشام بركات بالدقي
سلمى محمد منتصر الصف السادس الابتدائى
رقم الجلوس 543
محافظة القاهرة
سيد محروس قاسم محروس فرهود مدرسهالكردسي القليوبيهالخانكه 33#0#
الاء ايمن محمود علي
رقم الجلوس 876
الصف الرابع القليوبيه
الاء ايمن محمود على الصف الرابع الابتدائي
محافظة القليوبية رقم الجلوس 876
ملك محمد محمود علي
رقم الجلوس 6062
محافظه القاهرة
الصف السادس الابتدائي
حبيبه تامر محمد رقم الجلوس ٦٧٩ الصف الرابع الابتدائى مدرسة خالد بن الوليد محافظة القاهره ادارة الشروق
هديل وليد احمد ابوالدهب مدرسه حدايق المعادى القوميه الصف الخامس
محافظه القاهره رقم الجلوس٩٣٥
كريم وليد احمد ابوالدهب مدرسه حدايق المعادى القوميه الصف الثانى الاعدادى
محافظه القاهره رقم الجلوس ٤٤٧
عمر تامر محمد
حافظ ابراهيم ادارة الساحل
3034
ثالثة
رقم قومي 20905210101575
عمر تامر محمد
مدرسة حافظ ابراهيم
الساحل
ثالثة ابتدائي
3034
عبدالله علاء ٣٠٧٩ الجيزة الصف الثالث الابتدائى
٣٠٧٩ الجيزةالصف الثالث الابتدائى
٣٠٧٩ الجيزة
ايه عبدالمنعم فرج عبدالنبى الصف الخامس الابتدائي مدرسه طلعت حرب الابتدائية إدارة ديرب نجم رقم الجلوس 733
ايه عبدالمنعم فرج عبدالنبى الصف الخامس الابتدائي مدرسه طلعت حرب الابتدائية إدارة ديرب نجم
مريم محمود الشعراوي عبدالهادي ،الصف الثالث الابتداءي،محافظة القاهرة،رقم الجلوس831
ياسمين مصطفى ابراهيم رقم الجلوس ٣١٦٦
٧٦١ الصف الثالث الابتدائي
مارك ماهر رايق الصف رابعة ابتداءي رقم الجلوس ١٧١محافظة قنا مدرسة الاتحادالابتداية
عبد االر حمن وليد عبد الظا هر محا فظة القا هرة مدرسة عثما ن بن عفا ن رقم الجلوس 988
احمد صبري عبد المنعم السيد بمحافظة الشرقية مدرسة تنشيط الحرابة رقم الجلوس ٢١٥
منةالله محمد احمد احمد فرحات
مدرسة صهيب الرومي الابتدائية
الصف الثالث الابتدائي
رقم الجلوس. 542
رؤى محمد عبد التواب عبدالطفى
الاسم بسنت مصطفى إبراهيم مصطفى
مدرسة سرور أحمد سرور التجريبية مدينة نصر
الصف الثالث الابتدائي
رقم الجلوس ٣١٠٣٠٩٥
محمد كمال ابراهيم ابو النجا رقم الجلوس 381
الصف الرابع الابتدائى بمحافظة القليوبية
رؤى محمد حمدي حامد الصف الرابع الابتدائي محافظة السويس مدرسة امون بورتوفيق رقم الجلوس375
محمد شعبان محمد عبد الحميد
محافظه الاسكندريه
اداره برج العرب التعليميه
مدرسه /يوسف ادريس الابتدائيه
رقم الجلوس 117
ملك محمد جمال قاسم .. الصف الثالث الابتدائى .. رقم الجلوس 526
محافظة قنا مدرسة السادات الابتدائية
ملك حسام شوقى محمود الجنزورى
رقم الجلوس 390
الحلافى سيدى غازي بمحافظة كفرالشيخ الصف الثالث الابتدائي
عبد الرحمن محمد محمد محمد السيد الصف الرابع الابتدائي محافظة الجيزة مدرسة6 اكتوبر الابتدائية الجديدة رقم الجلوس 337
مارتن مايكل طلعت مكرم رقم الجلوس 280 محافظة القاهرة ثالثة ابتدائى
مارتن مايكل طلعت مكرم رقم الجلوس 280 ثالثة ابتدائى محافظة القاهرة
ياسمين مصطفى ابراهيم. محافظه القاهره الصف الخامس الابتدائي مدراسة الشرفا الجديده إدارة المرج ٣١٦٦
يوسف تامر نبيل رقم الجلوس 336 محافظة القاهرة
مريم أحمد مجدي أحمد رقم الجلوس 237 الصف الرابع الابتدائى الترم الاول 2019
نور محمود جابر احمد محمد برقم 96
رؤي محمد عبد الفتاح
الصف الثانى الا بتداءى
مدرسه احمد عرابي هريه رزنه
عبد الر حمن وليد عبد الظا هر الصف السادس
عمر ابراهيم محمد حسام الدين
عمر ابراهيم محمد حسام الدين
الصف الرابع الابتدائى
مدرسة المختار للغات وادى حوف
روان صلاح يوسف
رقم الجلوس ٦٦٠
مدرسة على مبارك
محافظة القاهرة
أدم هانى حسين محافظة القليوبية رقم الجلوس 220
عبد الر حمن وليد عبد الظا هر الصف السادس 988
ادم هانى حسين الصف الثاني الابتدائي رقم الجلوس 220
يوسف محمد طه أحمد الحواط الصف الخامس الابتدائي محافظه القاهره
محافظة الشرقية العاشر من رمضان رقم الجلوس 185 الصف الخامس الابتدائي مدرسة الزهور الابتدائية الاسم نورهان محمود محمد حسن
محافظة الشرقية العاشر من رمضان رقم الجلوس 185 الصف الخامس الابتدائي مدرسة الزهور الابتدائية الاسم نورهان محمود محمد حسن
محافظة الشرقية العاشر من رمضان الإسم نورهان محمود محمد حس رقم الجلوس 185 الصف الخامس الابتدائي
محافظة الشرقية العاشر من رمضان رقم الجلوس 185 الصف الخامس الإبتدائى مدرسة الزهور الابتدائية الاسم نورهان محمود محمد
محافظة الشرقية العاشر من رمضان رقم الجلوس 127 الصف السادس الإبتدائى مدرسة الزهور الابتدائية
ايه محمد معاطي محمد رقم الجلوس 5056
جنى أحمد سمير عبد الفتاح مدرسة عبدالله النديم ادارة الساحل رقم الجلوس ٣١٨
محافظة الجيزه المدرسة الشهيد احمد محمود صطفي لغات الاسم عبدالرحمن عادل راغب حافظ رقم الجلوس 767
الصف الرابع الابتداي الفصل الدراسي الاول الاسم عبدالرحمن عادل راغب رقم الجلوس 767سنة 2019
مصطفى محمود مصطفى محمود عزالدين /محافظة المنوفية/الصف الثانى الابتدائى/مدرسة السادات الرسمية لغات بمدينة السادات
شهد أحمد ابراهيم الصف الرابع رقم جلوس 167 السويس
ياسين يسرى محمد امام الصف الثالث الابتدائي رقم الجلوس 3047 مدرسة المحمدية التجريبية
الطالبة ملك تامر سيد محمود أحمد الحلواني
الصف الثالث الإبتدائي
ادارة بلطيم التعليمية ..مديرية كفر الشيخ..
الطالبة ملك تامر سيد محمود أحمد الحلواني
الصف الثالث الإبتدائي
ادارة بلطيم التعليمية ..مديرية كفر الشيخ
يسرا على السرجاني رقم الجلوس 512 الصف الخامس الابتدائي
محمد وليد سالم مدرسه الرياض الخاصه رقم الجلوس ٦٠٠ الرقم القومي ٣٠٩٠٨٠٨١٣٠٠٣٣٦ الصف الرابع الابتدائى
مارتينا مينا
رقم الجلوس ٢٧٠ مدرسه الفتح الخاصه بمنطى
كريم خميس حسين رقم الجلوس ٣٥٥ الاسكندرية
يوسف تامر محمد
الصف الرابع الابتدائي
مدرسه الخلفاء الراشدين
616
جنه احمد محمد فرحات الصف الخامس مدرسه براعم المستقبل المرج رقم الجلوس ٣٣٢
احمد محمد عبدالعزيز عبدالستار الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول محافظة البحيرة رقم الجلوس ٥٣٣
فؤاد محمد فؤاد احمد مدرسة براعم الايمان عزبة النخل رقم الجلوس ١٢٠
ندي محمد ابو السعود الصف ااثالث رقم الجلوس ٣٦١
احمد ابو النور احمد
رقم الجلوس 7
يوسف احمد محمد التميمي 524
ايناس انور عبدالمنعم١٧٧محافظه الجيزة الصف السادس
معاذ عادل مصطفى مدرسة توفيق الحكيم إدارة العجوزه رقم الجلوس ٣٣٣
محافظة القليوبية
الصف الدراسي الاول
118
عبد الظاهر احمد عبد الظاهر
الصف الخامسه الابتدائى
مدرسه الشهيد عاطف
رقم الجلوس: 5053
محافظة القليوبية
118
دعا محمد يوسف الطاهر مدرسة نجع بدران با الاقصر رقم الجلوس ٤١٣
همس على محمد صادق
4120 الصف الرابع مدرسة الشهيد حسام حمزه
لم تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا
حنين احمد ناجي
محافظة القليوبية
الصف الخامس
رقم الجلوس 5487
ايريني عدلي جابر محافظه القليوبيه الصف الدراسي الاول مدرسه السيده نفيسه بشبرا الخيمه ورقم الجلوس 1008 الصف الخامس الابتداءي
روان سيد احمد البسيونى
مدرسة الصحابة
القاهرة حلوان
الصف الثالث الابتدائى
رقم الجلوس ٢٩٨
384 .يوسف محمد محمود غبد الحميد .الصف السادس الابتدائى.مدرسة الشيخ الشعراوي
يوسف هاني فؤاد حماد 1129
الوزارة منزلتش النتايج وخلت رقبتنا تحت ارجل المدرسة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
بسمله عطا السيد يوسف
محافظه القليوبيه
رقم الجلوس 161
بسمله عطا السيد
محافظه القليوبيه
رقم الجلوس 161
ناردين جرجس عياد عزيز الصف الرابع الابتدائى مدرسه على ابن ابى طالب التجريبى شبرا مصر رقم الجتوس 498
ناردين جرجس عياد عزيز الصف الربع الابتدائى مدرسه على ابن ابى طالب التجريبى شبرا مصر
الاسم
سيف الدين علاء يوسف
رقم الجلوس
619
برجاء تحديد الصف الدراسي
شهد سلام محمد سلام
4159
محافظه القاهره
يارا حسن حمزه محمد رقم جلوس ٧٨٤ مدرسة الغردقه الابتدائيه
اميرة عمر رقم الجلوس363
برجاء تحديد المحافظة والصف الدراسي
محمد على السيد رقم الجلوس567 محافظه الاسكندريه
حبيبة طارق محمد حسام رقم الجلوس 95
علاء حسن علاء
محافظة الشرقية الزقازيق مدرسة عبد اللطيف حسانين
رقم الجلوس ٧٣٠
علاءحسن علاء
رقم الجلوس ٧٣٠ محافظة الشرقية الزقازيق مدرسة عبد اللطيف حسانين
مروان محمد عزت مدرسة جمال فودة الابتدائي محافظة القليوبية رقم الجلوس 141
معاذ محمد عمر محمد ابو زيد غنيم. رقم الجلوس ٦٩١ محافظه القاهره الصف السادس الابتدائي مدرسة السادات
معاذ محمد عمر محمد ابو زيد غنيم رقم الجلوس ٦٩١ محافظه القاهره
شهد سلام محمد سلام
رقم الجلوس4159
محافظه القاهره
على محمد نسيم امام( رقم الجلوس ٤٥) محافظة دمباط
حبيبه عمار حمدى محمود الصف الثالث محافظة البحيرة رقم الجلوس ٩٧
حمدى عمار حمدى محمود رقم الجلوس١٣٠ محافظة البحيرة
ادم حسام سالم الشربيني .. رقم الجلوس ٣٠٨ مدرسة القومية العربية الخاصه بالشرقيه
عمر مختار عبد الحميد
رقم الجلوس : 637
محافظه القاهره
الصف الخامس الابتدائي
محافظه الجيزه الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس 1371يوسف محمد صبحي ابراهيم
مينا مكرم فؤاد ميلاد
رقم الجلوس/١٩٨٠ةمحافظة القلوبيه
مينا مكرم فؤاد ميلاد
رقم الجلوس/١٩٨٠
اية عبد العزيز
احمد خالدمبروك طلبة ابراهيم مدرسة طملاى الابتداءيةرقم١ رقم الجلوس رقم١ مركز منوف محافظة بالمنوفية
احمد خالدمبروك طلبة ابراهيم مدرسة كاملا الابتداءيةرقم١ رقم الجلوس رقم١
آدم جوي عبد الفضيل جوي حسين
رقم الجلوس 402
مدرسة عمر بن الخطاب بمدينة النوباريه بالبحيره
402 ادم جوي عبد الفضيل
رقم الجلوس 1222 الاسم مينا ناجي عزت نعام محافظه القاهره
رقم الجلوس 1222 المدرسه مصطفي كامل الابتدائيه بالمرج الصف الثالث
محافظه القاهره
معاذ عبد الحليم سيد
رقم جلوس ٦١٦
الاسم /ياسمين مرسي محمد بيومي رقم. رقم الجلوس ٣٠٠. محافظة الجيزه مدرسه طارق بن زياد الابتدائية
بلال عبدالفتاح صلاح صالح
537
محافظة البحر الاحمر
الصف السادس الابتدائى
الاسم/بلال عبدالفتاح صلاح صالح
الصف/السادس الابتدائى
محافظة/البحر الاحمر
رقم الجلوس/537
حنين حسن اسماعيل حسن 178
المحله الكبرى
سعيد إبراهيم محمود الصف الثالث الابتداءى الشرقيه
محافظة البحيرة .قراقص.شروق ابراهيم الفيشاوي 1066رقم الجلوس
اكتب تعليقك هنا…محافظة القليوبية الصف الرابع مدرسة الشهيد أسامة كامل للغات رقم الجلوس 34
اكتب تعليقك هنا…محمد حامد محمد حامد 34
محمد محمود عرفه رابعه ابتدائي البحيره رقم الجلوس 224
مها امجد محمد جمال الدين محمود زهران٢٢٧٤
عبد الرحمن محمد أحمد محمد/محافظة البحيرة/884
محمد أسامه فرج عبد العظيم رقم الجلوس٧٦ محافظة القلبيوبية
محمد أسامه فرج عبد العظيم رقم الجلوس٧٦
ساره محمد فوزي محمود ابراهيم
رقم الجلوس ٧٦٣
مدرسه الكمال للتعليم الاساسي بساط طلخا
الصف السادس
سيف الدين محمد
البحيرة
٣٦٤
مختار حمادة حامد عبد الكريم
الصف الرابع الابتدائي
رقم الجلوس 6305
امل هشام محمد السيد فوزالله
رقم الجلوس,,694
محافظه كفر الشيخ
مجمع مسير للتعليم الأساسي
الصف الثالث الابتدائي
وعدمحمد كمال محمد محافظه الدقهليه مدرسه عمر بن عبدالعزيزرقم الجلوس513
نتيجة الصف الثالث الابتدائى احمد محمود محمد السيد مدرسة الاصلاح الزراعى نجع حمادى محافظة قنا رقم الجلوس 420
نتجه ملك محى عبد الحميد على
رقم الجلوس٢٨٧
روان عبد العزيز علي ماهر محمود
رقم جلوس 480 الجيزه الصف الرابع
مؤمن ابراهيم الدسوقى محمود محمد .رقم الجلوس.٢٧٠ الصف الرابع مدرسة الشروق الاسلامى
الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس ٨٦
حنان تامر عوض الشبراوى الصف الثالث رقم الجلوس 237
رقم الجلوس 37 الصف الثاني الابتدائي
تسنيم أحمد محمد على سعيد
رقم الجلوس 83الصف الرابع الابتدائي الشرقيه
جني محمود جمال محمود محمد سراج الدين
فاطمه محمد المنوفيه رقم الجلوس 66
نتيجه الصف الخامس رقم الجلوس 66 محافظة المنوفية
شهد عبدالستار طاهر بركات
رقم الجلوس 373
احمد تامر كمال السباعى رابعه ابتدائي رقم الجلوس٥٠٠ اداره المرج محافظه القاهره
محافظة الغربيه مركز بسيون قريه قرانشو رقم الجلوس 551مدرسه الوحدة بقرانشو
محافظه الغربيه المحله الكبري رقم جلوس ٣٧ مدرسه ام المؤمنين الابتدائيه
مهند سامح احمد محمود عوض ،محافظة الاسكندريه،رقم الجلوس3127،الصف الدراسي الثالث الابتدائي،مدرسة عبد الرازق عبد المجيد الرسمية لغات.
مهند سامح احمد محمود عوض ،مدرسة عبد الرازق عبد المجيد الرسمية لغات ،ورقم الجلوس 3127 ،والصف الدراسي الثالث الابتدائي.
انا رقم جلوسى 365602 فى 3 اعدادى
انا رقم جلوسى 365602
كيرلس حبشى عزت مرزوق رقم الجلوس ٣٩٤٤٩تالته إعدادى قليوبيه
الاسم بسمله محمد عبد الحميد احمد خليل رقم الجلوس 525 محافظه القليوبيه
الاسم بسمله محمد عبد الحميد احمد خليل رقم الجلوس 525 شبر الخيمه
سلمي محمد حسني، محافظة القليوبية، رقم الجلوس 199، مدرسة ملحقة بن خلدون الخاصة, الصف السادس
سلمي محمد حسني، محافظة القليوبية، رقم الجلوس 199، مدرسة ملحقة بن خلدون الخاصة
نتائ ج مدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات
ادارة السلام التعليمية
لو سمحت اريد ان اعرف نتيجه محمد ثروت محمود جبريل
رقم الجلوس ٥٠٢
الرقم القومى ٣٠٧٠٩٢٠١٨٠٣٥١٢
ابتدائى سنه رابعه
طيبه مؤيد ياسين خضير عباس
عمر عزت محمد الامير محمد
947
الصف السادس
محافظه اسيوط
عمر عزت محمد الامير محمد
رقم الجلوس ….. 947
الصف السادس الابتدائي
محافظه اسيوط
مركز منفلوط
مدرسه حلمي ماضي محمود الابتدائيه
الاسم / عمر عزت محمد الامير محمد
رقم الجلوس / 947
محافظه اسيوط
مركز منفلوط
الشماده
هى درجات الشهاده الابتدائيه الازهريه بالدقهليه ظهرت
الصف الخامس مدرسه توفيق حسان محافظه السويس رقم الجلوس 209
محمد رضا عبد اللطيف
المعهد الازهري بكفر سعد البلد محافظة دمياط
رقم جلوس ٣٠٣
لم يتم عرض نتائج الأزهر حتى الآن
الناتيجة
رقم الجلوس 9585إبتدائية القاهرة
برجاء كتابة رقم الرقم القومي
محمد صبري حسين محمد
الرقم الجلوس 1048
محافظة الاسكندرية
السادس الابتدائي
سيتم عرض نتائج الإسكندرية في المدارس فقط
نتيجه الصف السادس الابتدائي محافظه الفيوم
الاسم عبد الرحمن محمد محمود
رقم الجلوس 4106
مدرسه العبور مدينه إبشواي
نتيجتى انا
برجاء كتابة البيانات
محممد علي حسن الصف الخامس مدرسه
الصديق الابتدائيه اداره العمرانيه جيزه رقم
الجلوس 4713
الجيزة سيتم إعلانها في المدارس فقط
الصف الخامس م
درسه الص
ديق الابتدائيه جيزه رقم الجلوس 4713
خمسة ابتدائي سيتم عرضها في المدارس فقط
هايدي عبدالعال عجمي مدرسه العرابه الشرقيه رقم الجلوس 670 بمحافظة سوهاج
نتائج ابتدائية سوهاج سيتم إعلانها في المدارس فقط بالتوفيق
عمرو عبدالعال عجمي 531
الصف الثاني الاعدادي
مدرسه العرابه الشرقيه تعليم اساسي
لمحافظه سوهاج
نتائج سوهاج في المدارس فقط
دنيا عماد شبل حربى
رقم الجلوس ٢٤
الصف الخامس
محافظه المنوفيه
مدرسه ابومشهور التعليم الاساسى
محمدعبدالعال محمد عبد العال
مدرسة بساتين الاسماعلية الابتدائية المشتركة
الصف الرابع الابتدائى
مركز بلبيس محافظة الشرقية
نتائج رابعة ابتدائي من المدارس فقط
علي عادل التونسي : مدرسة المستقبل الخاصة بالبلينا
محافظة : سوهاج
رقم الجلوس: 747
نتائج سوهاج سيتم إعلانها في المدارس فقط
اسلام صبحى لطفي رقم الجلوس 61 محافظه الاسكندريه
لن يتم عرض نتائج الإسكندرية عبر موقع المحافظة، يمكن الحصول عليها من المدارس فقط
نتيجة الصف الثانى الابتدائية بالاسكندرية 331
لن يتم عرض نتائج الإسكندرية إلا في المدارس فقط
اسراء صلاح غريب
رقم الجلوس 2347
الصف الرابع
محافظة الاسكندريه
سلسبيله سيد محمد قبيصى محمد رقم الجلوس 146 مدرسه المعصره البلد محافظه القاهره الصف الثالث الابتدائى
خالد احمد عبده ابو المعاطى الصف الخامس الابتدائى مدرسه منشاة البدويه دقلهيه رقم جلوس 752
لن يتم عرض نتائج الدقهلية عبر موقع المديرية
جنا السيد عبدالرحمن السيد مدرسه قاسم امين زفتي الغربيه رقم الجلوس 222
النتائج متاحة فقط في المدارس
جنا السيد عبد الرحمن السيد الصف السادس محافظه الغربيه
رقم الجلوس 222
رويدا محمد عبد الرؤوف احمد الصف الرابع الابتدائى مدرسة مصطفى حافظ الابتدائى رقم الجلوس 4168
كفر عياد الابتدائى رقم الجلوس 105
بسملة هانى عبد الرافع
14677
14677
هاجر نزية هارون الصف الرابع مدرسة صعايدة الحطارةالابتداءية رقم الجلوس261
روفيده احمد ناجح عبد الحي
رقم الجلوس : 610
المحافظه : المنيا
الصف : الرابع الابتدائي
لن يتم عرض نتائج المنيا عبر موقع المديرية
محمود ياسين عبدالجواد برقم الجلوس(247)
محافظة أية
أحمد السيد أحمد السيد الصف الرابع الابتدائي مدرسة وزير الابتدائيةالمشتركة رقم الجلوس 196
إياد السيد أحمد السيدالصف الرابع الابتدائي مدرسة وزير الابتدائية المشتركة رقم الجلوس 202
جهاد مجدى أحمد السيدالصف الرابع الابتدائى مدرسة وزير الابتدائية المشتركة رقم الجلوس 171
محافظة أيه يا فندم
علاءحسن علاء
محافظة الشرقية الزقازيق مدرسة عبد اللطيف حسانين
رقم الجلوس ٧٣٠
يرجي تحديد الصف الدراسي