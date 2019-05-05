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بوابة نتائج التعليم الأساسي- نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 برقم الجلوس أخر العام “ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسته”

كتب هبه سالم آخر تحديث

خلال أيام قليلة سوف تصبح بوابة نتائج التعليم الأساسي من أهم الكلمات البحثية التي سوف يتم استخدمها جميع الطلاب وأولياء الأمور من أجل معرفة نتائج الابتدائية أخر العام 2019 لجميع الصفوف، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف السادس الابتدائي، وسط قلق وترقب من الطلاب، نظرا إلى أنها تعد الموقع الرسمي لإعلان نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية لمحافظة القاهرة، حيث أوشكت الامتحانات الترم الثاني على الانتهاء في جميع الصفوف بجميع المحافظات.

نتيجة المرحلة الابتدائية 2019

حيث يترقب جميع طلاب إلى معرفة نتيجة المرحلة الابتدائية 2019، وسط ترقب وقلق من أجل الاطمئنان على مجهودهم طوال العام الدراسي،  والفرحة بنتائجهم خلال نهاية العام، وحتي يتمكنوا من الاستمتاع بعطلة الصيف، ليتمكنوا من الاستعداد جيدا لمرحلة الإعدادي والتي تعد من أهم المراحل التعليمية.

  • إذا كنت ترغب في معرفة نتائج المرحلة الابتدائية 2019 يمكنك كتابة رقم الجلوس والاسم والصف الدراسي في تعليق أسفل الخبر وسيتم الرد عليكم بالدرجات في حال رفعها على مواقع الأنترنت.
بوباة نتائج التعليم الأساسي
نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

بوابة نتائج التعليم الأساسي

يمكن لجميع الطلاب الابتدائي من معرفة نتيجة المرحلة الابتدائية 2019، من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، المخصص من موقع وزارة التربية والتعليم لعرض نتائج الطلاب، فور رفعها على الموقع وبعد اعتمادها من المحافظ، كما تكون نتائج الشهادة الابتدائية وجميع الصفوف متاحة في المدارس بعر عرضها بيوم عبر موقع بوابة التعليم الأساسي.

ويمكن لجميع الطلاب معرفة نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 من خلال الخطوات التالية :

  • الدخول عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.
  • اختيار نتائج الطلاب.
  • تحديد الصف الدراسي الخاص بالطالب.
  • إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • الضغط على زر عرض النتائج.
  • لتظهر النتيجة تفصيلا لجميع المواد.

نتائج الابتدائية 2019 أخر العام

نتيجة المرحلة الابتدائية “ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسته ابتدائي”

  • انتهي طلاب الصف الثالث الابتدائي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمعظم المحافظات.
  • كما انتهي طلاب الصف الرابع الابتدائي من أداء الامتحانات .
  • ولهذا من المتوقع إعلان نتائج رابعة ابتدائي 2019 بالاسم خلال الأيام القليلة القادمة.
  • من المتوقع إعلان نتائج ابتدائية القاهرة 2019 لجميع الصفوف على بوابة التعليم الأساسي.
  • أما باقي المحافظات فجميع المؤشرات تشير إلى أنه سيتم الاكتفاء بإعلان نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 بالاسم في المدارس.
  • من المتوقع إعلان نتيجة الصف الثالث والرابع الابتدائي نهاية الأسبوع القادم لمحافظة القاهرة.
  • أما نتائج الصف الخامس الابتدائي فمن المتوقع إعلانها خلال نهاية الشهر.
  • من المقرر انتهاء طلاب الصف السادس الابتدائي من امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال نهاية الأسبوع الحالي.
  • وسيتم البدء في أعمال التصحيح مباشرة لسرعة إعلان نتائج الابتدائية أخر العام.
  • أوشكت مديريات التربية والتعليم على الانتهاء من تصحيح نتائج المرحلة الابتدائية الترم الأول.
  • لم يتم اعتماد نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 حتى الآن.
  • خلال الثلاث أيام المقبلة سيتم اعتماد نتائج المرحلة الابتدائية 2019.
  • أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن النتائج سيتم رفعها على بوابة التعليم الأساسي فور اعتمادها من جانب المحافظ.
  • لم يتم إعلان نتائج المرحلة الابتدائية 2019 حتى الآن، سيتم إرسال النتائج فور اعتمادها لجميع التعليقات الموجودة بأسفل الخبر، وبالتوفيق لجميع الطلاب
  • سيتم توزيع نتائج الابتدائية 2019 بالاسم الأسبوع القادم بجميع المدارس.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  7. يوسف محمود أحمد اسماعيل
    الصف الثالث الابتدائي
    مدرسة خالد بن الوليد الابتدائي
    محافظة القاهرة إدارة المرج التعليمية
    رقم الجلوس ٣٣١١

    رد

  11. الطالب مهند وائل عبد الله خضري مدرسة سكة الوايلي الرسمية للغات إدارة حدائق القبة التعليمية الصف الثالث الابتدائي محافظة القاهرة رقم الجلوس 373

    رد

  14. هدى طارق سلمان الصف الثالث الابتدائى محافظة قنا مركز نجع حمادى نريد نتيجة الترم الاول 2018-2019 مدرسة الاصلاح الابتدائية برقم جلوس 704

    رد

  16. احمد حسين مصطفى الصف الرابع مدرسة دمنهور الرسمية لغات تجريبية رقم الجلوس ٨٠٨
    عبدالرحمن محمد سيد سيد رمضان الصف الرابع مدرسة دمنهور الرسمية لغات تجريبية قليوبية رقم الجلوس ٨٥٩

    رد

  32. هديل وليد احمد ابوالدهب مدرسه حدايق المعادى القوميه الصف الخامس
    محافظه القاهره رقم الجلوس٩٣٥
    كريم وليد احمد ابوالدهب مدرسه حدايق المعادى القوميه الصف الثانى الاعدادى
    محافظه القاهره رقم الجلوس ٤٤٧

    رد

  45. الاسم بسنت مصطفى إبراهيم مصطفى
    مدرسة سرور أحمد سرور التجريبية مدينة نصر
    الصف الثالث الابتدائي
    رقم الجلوس ٣١٠٣٠٩٥

    رد

  47. محمد شعبان محمد عبد الحميد
    محافظه الاسكندريه
    اداره برج العرب التعليميه
    مدرسه /يوسف ادريس الابتدائيه
    رقم الجلوس 117

    رد

  50. عبد الرحمن محمد محمد محمد السيد الصف الرابع الابتدائي محافظة الجيزة مدرسة6 اكتوبر الابتدائية الجديدة رقم الجلوس 337

    رد

  62. محافظة الشرقية العاشر من رمضان رقم الجلوس 185 الصف الخامس الابتدائي مدرسة الزهور الابتدائية الاسم نورهان محمود محمد حسن

    رد

  63. محافظة الشرقية العاشر من رمضان رقم الجلوس 185 الصف الخامس الابتدائي مدرسة الزهور الابتدائية الاسم نورهان محمود محمد حسن

    رد

  65. محافظة الشرقية العاشر من رمضان رقم الجلوس 185 الصف الخامس الإبتدائى مدرسة الزهور الابتدائية الاسم نورهان محمود محمد

    رد

  71. مصطفى محمود مصطفى محمود عزالدين /محافظة المنوفية/الصف الثانى الابتدائى/مدرسة السادات الرسمية لغات بمدينة السادات

    رد

  90. ايريني عدلي جابر محافظه القليوبيه الصف الدراسي الاول مدرسه السيده نفيسه بشبرا الخيمه ورقم الجلوس 1008 الصف الخامس الابتداءي

    رد

  157. مهند سامح احمد محمود عوض ،محافظة الاسكندريه،رقم الجلوس3127،الصف الدراسي الثالث الابتدائي،مدرسة عبد الرازق عبد المجيد الرسمية لغات.

    رد

  158. مهند سامح احمد محمود عوض ،مدرسة عبد الرازق عبد المجيد الرسمية لغات ،ورقم الجلوس 3127 ،والصف الدراسي الثالث الابتدائي.

    رد

  166. لو سمحت اريد ان اعرف نتيجه محمد ثروت محمود جبريل
    رقم الجلوس ٥٠٢
    الرقم القومى ٣٠٧٠٩٢٠١٨٠٣٥١٢
    ابتدائى سنه رابعه

    رد

  168. عمر عزت محمد الامير محمد
    رقم الجلوس ….. 947
    الصف السادس الابتدائي
    محافظه اسيوط
    مركز منفلوط
    مدرسه حلمي ماضي محمود الابتدائيه

    رد

  177. نتيجه الصف السادس الابتدائي محافظه الفيوم
    الاسم عبد الرحمن محمد محمود
    رقم الجلوس 4106
    مدرسه العبور مدينه إبشواي

    رد

  184. محمدعبدالعال محمد عبد العال
    مدرسة بساتين الاسماعلية الابتدائية المشتركة
    الصف الرابع الابتدائى
    مركز بلبيس محافظة الشرقية

    رد

  200. أحمد السيد أحمد السيد الصف الرابع الابتدائي مدرسة وزير الابتدائيةالمشتركة رقم الجلوس 196
    إياد السيد أحمد السيدالصف الرابع الابتدائي مدرسة وزير الابتدائية المشتركة رقم الجلوس 202

    جهاد مجدى أحمد السيدالصف الرابع الابتدائى مدرسة وزير الابتدائية المشتركة رقم الجلوس 171

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