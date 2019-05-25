بوابة نتائج التعليم الأساسي 2019 : نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي و نتائج 6 ابتدائي

موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي يقدم نتائج طلاب القاهرة 2019 ومنها نتيجة الإعدادية محافظة القاهرة، ونتائج الطلاب في سنوات النقل ومنها نتيجة الصف السادس الابتدائي ونتيجة الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي بتعليم القاهرة، هذا بجانب نتائج الصف من الثالث وحتى الخامس في المرحلة الابتدائية، وفق طريقة وخطوات استعلام النتائج من بوابة القاهرة التعليمية الموقع الرسمي لنتائج مديرية التربية والتعليم، ونحو موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سنرفق لكم أخر المستجدات وفق تصريحات مسئولي الكنترولات.

طريقة الحصول على درجات الامتحانات للطلاب و الطالبات في مختلف سنوات النقل بمرحلتي التعليم من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الابتدائية والإعدادية، قد تكون متوافقة في نفس خطوات الاستعلام التي سنسردها لمن يبحث عن درجات اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018-2019، وكذلك المقبلين على استعلام نتيجة الإعدادية محافظة القاهرة 2019، والتي من المنتظر الإعلان عن ظهورها بعد ظهور نتيجة صفوف المرحلة الابتدائية والنقل في المرحلة الإعدادية.

موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة الإعدادية والابتدائي 2019

خطوات استعلام نتائج طلاب القاهرة من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي 2019 سواء لنصف العام الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني، لجميع صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي من نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، ولابد من توافر رقم الجلوس والرقم القومي للطالب، وفق البيانات التي تستلزم عملية البحث عن درجات ونتائج الامتحانات.

الخطوات تتلخص في الدخول على موقع بوابة القاهرة التعليمية التابع لموقع مديرية التربية والتعليم في القاهرة، ومنه اختيار إما نتيجة سنوات النقل للمرحلة الابتدائية وبطبيعة الحال على راسها نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019، أو اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، وفي كلا الحالات يتم تحديد العام الدراسي واسم المرحلة والفصل الدراسي المستعلم عن نتيجته.

نتائج الامتحانات 2019

بوابة نتائج الامتحانات لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بداية من الصف الأول الابتدائي مرورا بالصف الثاني الابتدائي والثالث والرابع والخامس الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، وكذلك صفوف النقل في المرحلة الإعدادية نتيجة الصف الأول والصف الثاني الإعدادي، يمكن التعرف على النتيجة بالرقم القومي.

تحديث: أعلنت بوابة نتائج التعليم الأساسي ظهور نتائج طلاب القاهرة في سنوات النقل، الصف الثالث الابتدائي والرابع والخامس الابتدائية، ونتيجة الصف السادس الابتدائي، كما تم الإعلان عن ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي.

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