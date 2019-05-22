بوابة نتائج التعليم الأساسي في القاهرة | نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2019 الترم الثاني

من المنتظر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة للفصل الدراسي الثاني 2019، خلال أيام قليلة قليلة عبر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، بعد أن يتم اعتمادها رسميآ من قبل السيد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة وقد أعلنت مصادر رسمية من وزارة التربية والتعليم في محافظة القاهرة بأن عمليات التصحيح تتم حالياً بدقة عالية، ويذكر بأن نسبة نجاح الطلاب للفصل الدراسي الأول 2019 بلغت “76.6%”، يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الأول 2019، عبر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

هذا وقد وتقدم لآداء امتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2019 “152848” طالب وطالبة، وحضر منهم “150556” طالب وطالبة، وعدد الناجحيم من الطلاب والطالبات “115323”، هذا وتعتبر محافظة القاهرة أولى محافظات الجمهورية التي تعلن نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي في القاهرة

إليك رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2019، للاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، حيث يعد موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي خاص فقط بنتائج محافظة القاهرة فقط ولجميع المراحل التعليمية “المرحلة الابتدائية، المرحلة الاعدادية، المرحلة الثانوية”، وقد تم انشائه من قبل السيد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ويمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في القاهرة عبر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة برقم الجلوس.

ويمكن لجميع طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة ترك تعلق برقم الجلوس الخاص بهم، في حال لم يتمكنوا من الحصول على النتيجة بسبب الضغط على موقع بوابة التعليم الأساسي، وسوف نساعدكم فوراً بالحصور على النتيجة.

تجري الآن أعمال المراجعة النهائية لنتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة، ثم يتم إرسال نتيجة اعدادية القاهرة إلى مقر المحافظة لاعتمادها رسمياً، ليتم رفعها على الفور عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي ليحصل الطلاب على نتيجة اعدادية القاهرة برقم الجلوس.

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