رابط البوابة الالكترونية بالجيزة الترم الثاني .. استعلم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 برقم الجلوس

من خلال البوابة الإلكترونية محافظة الجيزة، يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس فور اعتمادها رسمياً، حيث يفترض أن يعتمد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة خلال أيام نتيجة إعدادية الجيزة ونسب النجاح على مستوى الإدارات التعليمية، قبل أن يتم رفع النتيجة على الإنترنت، لتكون متاحة للاستعلام إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية لنتائج امتحانات الجيزة.

ينتظر نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة مئات الألاف من طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي هذا العام وأولياء أمورهم، وعقب نهاية امتحانات الترم الأول يوم الخميس الماضي 16 مايو، وبدأ البحث مراراً وتكراراً من جانب الطلاب وأولياء الأمور عن النتيجة التي لم تظهر حتى اللحظة، وسنقوم من خلال هذا المقال بمتابعة أخر أخبار وتفاصيل اعتماد نتيجة إعدادية الجيزة من خلال التحديثات في نهاية الموضوع، وسنضع لكم الرابط المباشر للحصول عليها لاحقاً.

من جانبه، أكد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بإن نتيجة الشهادة الإعدادية ستظهر فور نهاية أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات مباشرة في غضون ثلاثة أيام من الآن، بعد إعلان نتائج سنوات النقل التي يبدو إنها ستكون متاحة بالمدارس خلال ساعات قليلة.

البوابة الالكترونية بالجيزة

يمكن لجميع طلبة وطالبة الشهادة الإعدادية بالجيزة فور اعتماد النتيجة الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني من خلال رقم الجلوس، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة على الإنترنت، وهي القناة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والتي يتم من خلالها رفع نتائج الشهادات.

في حال وجود أى جديد متعلق بنتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سنقوم بإضافته عبر تلك المقالة فأستمروا بالمتابعة معنا خلال الفترات المقبلة

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