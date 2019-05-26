بوابة نتائج التعليم الأساسي: “تجميع” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 ثالثة إعدادي

ذكر أحمد خيري، المتحدث الإعلامي بمحافظة القاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2019 سيتم إعلانها نهاية الأسبوع الحالي، حيث سوف تعلن النتائج للطلاب بوابة التعليم الأساسي لنتائج الشهادات بالمرحلة الإعدادية وسنوات النقل بكافة المراحل، وتوفر الاستعلام للطلاب عبر بوابتها الرسمية بكل سهولة ويسر خلال أيام من انتهاء أعمال التصحيح.
اعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المديرية تعمل على مرحلة تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، لإظهارها لجميع الطلاب نهاية هذا الأسبوع فور اعتمادها مباشرة من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ونشرها عبر البوابة الإلكترونية.
بوابة نتائج التعليم الأساسي 2019
يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة عن طريق بوابة نتائج التعليم الأساسي بالمحافظة، حيث تنشر النتائج فور اعتمادها من قبل اللواء خالد عبد العال، والذي يعلن في الحال نسبة النجاح بالفصل الدراسي الثاني، وترتيب الإدارات التعليمية الثلاث الحاصلة على المراكز الأولى في ارتفاع نسب النجاح، كما سوف يتقدم بتهنئة إلى الطلاب الناجحين والمتفوقين وحثهم على مزيد من الجهد لنهضة بلدهم ورفعة الوطن.
نوفر لكم رابط الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة والتي انطلقت في الأعوام الخمسة الأخيرة وهي بوابة القاهرة التعليمية، والتي توفر للطلاب الاستعلام الإلكتروني عن كافة النتائج بكل سهولة، كما توفر أرقام أرضية لسهولة الوصول إلى نتيجة الإعدادية 2019، واعرف نتيجتك بتلك الخطوات؛
- الرجاء الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة من هنا أوهنا
- اختار الشهادة الإعدادية
- إدخال رقم الجلوس
- الضغط على زر عرض النتيجة
- أو الضغط على بحث جديد عن نتيجة أخرى.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019:
تقدم 156 ألف و995 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، في الفترة من 20 يناير وحتى 24 يناير بالأسبوع الماضي، ولقد تابع السيد المحافظ، سير عملية الامتحانات باللجان، وتم استكمالها دون شكاوى، ولكن قام التعليم بحل المشكلة التي وقعت في مادة العلوم، وذلك بأن تمنح كل طالب نصف درجة، بعد أن جاء بها خطأ.
واعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أحمد عطية أن المديرية كافحت كافة أنواع الغش وأي تسريبات إلكترونية قبل الامتحانات، وأن طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة وجدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول واضحة دون وجود صعوبات، كما كانت اللغات الأجنبية الثلاث خالية من الأخطاء، من أجل أن تكون نتيجة الشهادة الإعدادية مرضية لكافة الطلاب وأولياء الأمور.
نتائج طلاب الإعدادية 2019
نترقب لكم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019، حيث سوف نوفر لكم متابعة دقيقة حول اعتماد إعدادية القاهرة، ليستطيع كل الطلاب الاستعلام عن نتائج الترم الأول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، ضع رقم جلوسك في تعليق ليتم الرد عليكم فور ظهورها.
اقتربت نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة لتظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، وحسب تصريح وكيل وزارة التربية والتعليم يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع وسوف نرصدها لكم كاملة لحظة بلحظة حتى اعتمادها ونشرها على بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة 2019.
أعلن محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم إعلانها نهاية الأسبوع الجاري، حيث تقوم الكنترولات على قدم وساق من أجل انتهاء أعمالها في أقرب وقت ممكن.
لا زالنا نترقب تلك اللحظة التي ينتظرها الطالب عند إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 خلال الأيام المقبلة، حيث تعلن القاهرة نتائجها الأربعاء المقبل، وسوف نتابع معكم آخر الأخبار حول موعد نشرها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.
لا يزال الطلاب في حالة من القلق حيث لم تنشر بوابة نتائج التعليم الأساسي تفاصيل تخص نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 ، إلا أنها ذكرت أن النتيجة لم تظهر بعد عند إدخال الطلاب رقم الجلوس.
نبقى على متابعة دقيقة ومستمرة لمعرفة الموعد النهائي حول اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة ومن ثم نشرها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث أكثر من مائة ألف طالب وأسرهم في انتظار تلك اللحظات المفرحة في حياتهم.
التعليقات
هبه الله رفاعي رقم الجلوس 9108 ببورسغيد
هتنزل امتي الشهادات
يوسف محمد شعراوي ابراهيم رقم الجلوس 43 90 14 محافظه القاهره
نوره عبدالنبي محمد محمود سلامه رقم 4129 الإسكندرية مدرسه الشهيد محمد علوي سمك
انا من القاهرة وعايزة اعرف نتيجتي 6342
المرج مدرسة ابو بكر الصديق صباحي ٤٠٣٢٢٥
شهدات الصف الثاني العدادي
ادهم محمود الحفناوي
انا من ساحل سليم عايزة النتيجة
عاوزه اعرف نتيجتي الشهاده الاعداديه بالجيزه رقم الجلوس148361
الف مبروك عقبال كل سنة
مدرسة خالد بن الوليد اعددى المقطم
ممكن أعرف نتيجة أبني
رقم الجلوس. 524854
إدارة السيدة زينب القاهرة
430295
445144
502000
امينه عبد الحكيم
رقم الجلوس٤٥٠٣٦٢
اداره المرج
مدرسه مودرن سكول
مدرسه كفر حجاج رقم 279 الصف السادس
الاء ناجي نالته اعدادي رقم الجلوس 445621
رقم الجلوس 468349
ارجوكوا بسرعة
مصطفي سعيد عبد العال
552777
554440القاهرة علياء أحمد إبراهيم
انالسلام سما مجدي من القاهره رقم الجلوس 528542 لو سمحتم بسرعه
انا ولية امر الطالبة دنيا اشرف قطب مدرسة امالابطال حلوان اريد معرفت نتيجة الشهادة الاعدادية
365269 احمد محمد
417962
٤٤٢٧١٠
اسراء وليد احمد محمد
محافظة القاهره ٣ اعدادي
430303
مدرسة الشيماء
رقم الجلوس 393379
٣٩٣٣٧٩
عاوزه اعرف النتيجه برقم الجلوس 406539
مدرسه المحبه الاعدادية بنات
محافظه القاهره
منطقه الضاهر
إدارة الوايلى التعليميه
عاوزه اعرف النتيجه برقم الجلوس 406539
مدرسه المحبه الاعدادية بنات
محافظه القاهره
منطقه الضاهر
عاوزه اعرف النتيجه بتعتى
مدرسة الاهرام الاعدادية
الاسم ابانوب منير حلمي كيرلس
محافظ القاهرة
رقم الجلوس 552828
وعظ نبيل حسنين رقم الجلوس 765 مدرسة الأمير بندر حلوان المشروع الأمريكي مجاور 4
نتيجه: عمر حمدى عبدالله عبدالحليم
رقم الجلوس: 597
441254
برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2017 في محافظة
مدرسة احمد عرابى1
ابوكم
دراجات مدرسه ميت سويد
مدرست مصطفي كامل
عايزه النتيجه امنيه عادل ١٩٦
عايزة النتيجه
امنيه عادل محمد مدرسه البساتين ع بنات ١٩٦
الدقهليه 27804
7114
اقم الجلوس
442849
فين نتيجة الاعدادية محافظة البحيرة هتظهر امتة
الاسم .يوسف تامر محمد لبيب احمد محافظة\القاهرة
مدرسة\ام الابطال رقم الجلوس\220
للصف السادس لابتتدائي
ىلا
طلعت يا حبيبي
312908
شروق الشحات محافظة الدقهليه اداره بلقاس رقم الجلوس 36302
صبحي ناصر
حسام ابراهيم فوزى عباس
409613
القاهرة
أية خالد 217300
فين نتيجه الاعداديه بحافظه الجيزه هتظهر امتي
ابو راضي 10000000000
484249
426100
بمحاقظه القاهرهههه
دنيا
دنيا ناصر سعيد احمد نصار محافظة الشرقية رقم الجلوس 226243
2651265451524545215
ايمن جمال
341594
484780
عايز النتيجه بمدرسه عيد هيكل الخاصه الحديثه اداره المرج
انا.مش.عارفه. اجيب.الشهاده
حبيبه ياسر عيد حسين عطيه
رقم الجلوس 15 12 35
382681
554680
لو سمحت ع وما الناتيجة بنا
351417
علا وحيد عبدالله
هايز الشهاده رقم الجلوس 448273
محافظه القاهره اداره المرج التعليمه
مدرسه نور الضياء الخاصه
اسم الطالب كريم محمد مرسى ابراهيم الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية المرج المدرسة نور الضياء الخاصه
الفصل الدراسي الفصل الدراسى الاول
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 34
لغة اجنبية 16
رياضيات 18
علوم 11.5
دراسات اجتماعية 11.5
المجموع الكلي 91
انا عايزه الشهاده بسرعه حرام بجد احنا اعصابنا تعبت بجد
رقم جلوسى363581
اعصابنا كلنا والله
427182
يحيي خالد عبدالظاهر
416588
محافظه القاهره
إدارة مصر القديمه
مدرسه النهضه
رقم الجلوس313847
النتيجة بسرعة359860
367297 القاهره
عمرو هشام عبدالمنعم
رقم الجلوس 361806
القاهرة 342
306401
429428
346885محافظة القاهرة
رقم الجلوس375022
منه الله كمال الدين حسين احمد ناصر رقم الجلوس 417574 محافظه القاهره
ياسين محمد محمود شاهين. ٣١٨٩٢٧
438748
انا عايز رقم جلوس واحد يكون من الزاويا الحمرة
اﻻسم:طارق عبده حسن
المدرسه: المستقبل السعيد
رقم الجلوس: 448807
315145
رقم الجلوس
381187
محافظة القاهرة
ثالثا اعدادية
رقم الجلوس518891
يوسف بولس ذكري عبدالله
رقم الجلوس 448981
ادارة المرج التعليميه مدرسه رحاب الايمان الخاصه
محمد وليد محمد
3 اعدادي القاهرة
424273
بسرعة لو سمحتو و النبي
انا شروق
رقم الجلوس 553317
رقم الجلوس 1332
محمد انو السادات
Mohamed Sabry
39
مدرسة الخبيري