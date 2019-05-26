بوابة نتائج التعليم الأساسي: “تجميع” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 ثالثة إعدادي

ذكر أحمد خيري، المتحدث الإعلامي بمحافظة القاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2019 سيتم إعلانها نهاية الأسبوع الحالي، حيث سوف تعلن النتائج للطلاب بوابة التعليم الأساسي لنتائج الشهادات بالمرحلة الإعدادية وسنوات النقل بكافة المراحل، وتوفر الاستعلام للطلاب عبر بوابتها الرسمية بكل سهولة ويسر خلال أيام من انتهاء أعمال التصحيح.

اعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المديرية تعمل على مرحلة تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، لإظهارها لجميع الطلاب نهاية هذا الأسبوع فور اعتمادها مباشرة من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ونشرها عبر البوابة الإلكترونية.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2019

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة عن طريق بوابة نتائج التعليم الأساسي بالمحافظة، حيث تنشر النتائج فور اعتمادها من قبل اللواء خالد عبد العال، والذي يعلن في الحال نسبة النجاح بالفصل الدراسي الثاني، وترتيب الإدارات التعليمية الثلاث الحاصلة على المراكز الأولى في ارتفاع نسب النجاح، كما سوف يتقدم بتهنئة إلى الطلاب الناجحين والمتفوقين وحثهم على مزيد من الجهد لنهضة بلدهم ورفعة الوطن.

نوفر لكم رابط الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة والتي انطلقت في الأعوام الخمسة الأخيرة وهي بوابة القاهرة التعليمية، والتي توفر للطلاب الاستعلام الإلكتروني عن كافة النتائج بكل سهولة، كما توفر أرقام أرضية لسهولة الوصول إلى نتيجة الإعدادية 2019، واعرف نتيجتك بتلك الخطوات؛

الرجاء الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة من هنا أوهنا

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019:

تقدم 156 ألف و995 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، في الفترة من 20 يناير وحتى 24 يناير بالأسبوع الماضي، ولقد تابع السيد المحافظ، سير عملية الامتحانات باللجان، وتم استكمالها دون شكاوى، ولكن قام التعليم بحل المشكلة التي وقعت في مادة العلوم، وذلك بأن تمنح كل طالب نصف درجة، بعد أن جاء بها خطأ.

واعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أحمد عطية أن المديرية كافحت كافة أنواع الغش وأي تسريبات إلكترونية قبل الامتحانات، وأن طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة وجدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول واضحة دون وجود صعوبات، كما كانت اللغات الأجنبية الثلاث خالية من الأخطاء، من أجل أن تكون نتيجة الشهادة الإعدادية مرضية لكافة الطلاب وأولياء الأمور.

نتائج طلاب الإعدادية 2019

نترقب لكم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019، حيث سوف نوفر لكم متابعة دقيقة حول اعتماد إعدادية القاهرة، ليستطيع كل الطلاب الاستعلام عن نتائج الترم الأول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، ضع رقم جلوسك في تعليق ليتم الرد عليكم فور ظهورها.

اقتربت نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة لتظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، وحسب تصريح وكيل وزارة التربية والتعليم يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع وسوف نرصدها لكم كاملة لحظة بلحظة حتى اعتمادها ونشرها على بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة 2019.

أعلن محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم إعلانها نهاية الأسبوع الجاري، حيث تقوم الكنترولات على قدم وساق من أجل انتهاء أعمالها في أقرب وقت ممكن.

لا زالنا نترقب تلك اللحظة التي ينتظرها الطالب عند إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 خلال الأيام المقبلة، حيث تعلن القاهرة نتائجها الأربعاء المقبل، وسوف نتابع معكم آخر الأخبار حول موعد نشرها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

لا يزال الطلاب في حالة من القلق حيث لم تنشر بوابة نتائج التعليم الأساسي تفاصيل تخص نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 ، إلا أنها ذكرت أن النتيجة لم تظهر بعد عند إدخال الطلاب رقم الجلوس.

نبقى على متابعة دقيقة ومستمرة لمعرفة الموعد النهائي حول اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة ومن ثم نشرها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث أكثر من مائة ألف طالب وأسرهم في انتظار تلك اللحظات المفرحة في حياتهم.

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