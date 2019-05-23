رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني ظهرت الآن

الآن ظهرت رسميا، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية، عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية، بعد أن تم اعتمادها رسميا من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأعلن عنها محافظ الاسكندرية في مؤتمر تم فيه تكريم الطلبه الأوائل، يمكنكم الآن الحصول على النتيجة برقم الجلوس فقط عبر الروابط الموصحة كالتالي:

اعتمد محافظ الاسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء الموافق 23 مايو 2019، وبدأ البحث عن النتيجة بشكل كبير جدآ، حيث أنه أحدث ضغط على موقع البوابة الالكترونية في محافظة الاسكندرية، هذا ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة الإسكندرية، عبر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية برقم الجلوس.

الشهادة الإعدادية البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية

وقد أشار الأستاذ مصطفى عجمي، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية، بأن نسبة نجاح جميع طلاب الاسكندرية للفصل الدراسي الثاني قد بلغ 86.1%، من 82 ألفًا و699 طالبًا وطالبة، تقدموا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية، وإجمالي عدد الطلاب الناجحين بلغ 70 ألفًا و352 طالبًا وطالبة، وذلك في محافظة الاسكندرية فقط، وسننشر لكم رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية لتتمكنوا من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الثاني.

كما قد أكد الأستاذ مصطفى عجمي، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية، بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني اليوم الخميس في محافظة الاسكندرية، بلغ عدد الناجحين من البنين 34 ألفًا و601 طالب بنسبة نجاح 83.1%، بينما بلغ عدد الناحين من الفتيات 35 ألفًا و751 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 89%.

رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019 بمحافظة الإسكندرية، عبر رابط البوابة الالكترونية في الاسكندرية برقم جلوس الطالب، حيث تقوم بالدخول عبر رابط الموقع وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والانتظار قليلآ فقط لتظهر النتيجة بالمجموع الكلي، بالاضافة إلى درجات المواد الدراسية.

واذا لم تتمكنوا من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة الإسكندرية، عبر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية برقم الجلوس، يمكنكم ترك رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق وسوف نقوم بإرسال النتيجة الخاصة بكم على الفور.

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