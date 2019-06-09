بوابة الأزهر الموقع التعليمي azhar.eg لاستخراج نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2019

نوفر رابط دخول بوابة الأزهر الموقع التعليمي azhar.eg الرسمي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 أو استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2018-2019م، حيث تم الإعلان عن بدء تصحيح الشهادتين الإعدادية والابتدائية منذ تاريخ 21 مايو 2019م، وسوف يتم نشر نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية خلال اليومين المُقبلين بمشيئة الله تعالى.

وكانت قد انطلقت الاختبارات النهائية للشهادتين الابتدائية والإعدادية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق لتاريخ 13 مايو 2019م واستمرت حتى يوم الأحد الموافق لتاريخ 19 مايو 2019م، وكان يقوم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل بالمرور على لجان الامتحانات الشهادة الإعدادية والشهادة الابتدائية للاطمئنان ومتابعة سير العملية الامتحانية، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول موقع بوابة الأزهر الموقع التعليمي للأزهر azhar.eg الرسمي لاستخراج نتائج الطلاب فور نشرها.

بوابة الأزهر الموقع التعليمي azhar.eg

بدأت بكافة مناطق جمهورية مصر العربية عملية تصحيح إجابات طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، وكذلك تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية اعتباراً من تاريخ 21 مايو 2019م، وقد تم التصريح من جانب الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأنه قد تم تجهيز مقرات خاصة بالتصحيح على مستوى الجمهورية في ديوان عام المناطق أو بأحد المعاهد القريبة من الديوان، كما تم توفير الجو المناسب والملائم للمصححين حتى تتم عملية التصحيح بمنتهى الدقة.

وقد طالب الشيخ عي خليل كافة المصححين بضرورة تحري الدقة عند تصحيح ومراجعة ورصد درجات الطلاب والطالبات، والالتزام بالمهنية عند تقدير درجات الطلاب حتى يأخذ كل طالبٍ حقه، ويجب وضع مصلحة الطالب نُصب أعين القائمين على تصحيح أوراق الإجابات حتى وإن استمرت عملية التصحيح لفترة أطول، وسيتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر الموقع التعليمي azhar.eg الإلكترونية.

وبحسب ما جاء على موقع جريدة “مصراوي”، فقد كشفت بأنه قد تم التصريح من جانب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ على خليل بأنه سيتم إطلاق ونشر نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية خلال اليومين القادمين بمشيئة الله تعالى، مطمئناً أبنائه الطلاب والطالبات بأن نسبة النجاح بالشهادتين الابتدائية والإعدادية مبشرةً للغاية، وقد أشار إلى أن عملية تصحيح الإجابات قد تمت على قدرٍ عالٍ من الدقة والتركيز لإعطاء كل طالب حقه بكافة المراكز المخصصة للتصحيح.

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