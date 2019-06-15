بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج azhar.eg نتيجة الشهادات الأزهرية برقم الجلوس 2019

تم رفع نتائج الشهادات الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس بعد أن تم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 وكذلك اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 11 يونيو 2019م، حيث أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الامتحانات الموقع التعليمي للطلاب والطالبات وأولياء الأمور إمكانية الاستعلام عن نتائجهم من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة، وقد تم الإعلان عن نسبة الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء اختبارات الترم الثاني للشهادتين، بالإضافة إلى نسبة الطلاب الناجحين بالشهادتين، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط بوابة الأزهر نتائج الامتحانات للشهادتين الابتدائية والإعدادية الرسمي azhar.eg results المباشر.
بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019
قام الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر باعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني “دور مايو 2019” من العام الدراسي الجاري 2018-2019م بالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقد تم الإعلان عن ذلك رسمياً من خلال بوابة الأزهر الموقع التعليمي azhar.eg الإلكترونية، ويتيح موقع الأزهر للنتائج الإلكتروني أمام كافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إمكانية الاستعلام واستخراج نتائج الشهادات الأزهرية 2019 برقم الجلوس فقط، كما يُمكن الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية أو نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم التالي (19493).
وقد تم الإيضاح من قبل المركز الإعلامي للأزهر الشريف فيما يتعلق بأعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى نسبة الطلاب الناجحين بالشهادات الأزهرية، حيث يمكنكم التعرف على التفاصيل من خلال النقاط التالية:
- عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية الترم الثاني 149303 طالباً وطالبةً.
- نسبة نجاح الطلاب للشهادة الابتدائية الأزهرية 72.22% من إجمالي المتقدمين.
- عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 122426 طالباً وطالبةً.
- نسبة نجاح الطلاب للشهادة الإعدادية الأزهرية 65.22% من إجمالي المتقدمين.
وقد تقدم فضية الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر بالتهنئة لكافة الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات وأولياء الأمور، متمنياً لهم جميعاً دوام النجاح والتفوق، ومن يرغب الآن في الاستعلام عن نتيجة الشهادات الأزهرية 2019، يمكنه ذلك من خلال دخول بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج azhar.eg باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.
بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج
صرح فضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأن أعمال تصحيح أوراق الإجابات قد تمت على قدرٍ عالٍ من الدقة الشديدة بكافة المراكز المخصصة للتصحيح، وقد وصف نتائج الشهادات الأزهرية هذا العام بأنها مُبشرة للغاية، ومن يرغب في الحصول على نتيجته يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط دخول بوابة أزهر لنتائج الشهادات الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية، مع تمنياتنا لجميع الطلاب والطالبات بالنجاح والتوفيق.
ملاحظة: في حال عدم القدرة على استخراج نتائج الشهادات الأزهرية 2019 من الموقع الإلكتروني للأزهر بسبب الضغط الكبير على البوابة المخصصة لنتائج الأزهر، فمن الممكن ترك تعليقاً بالأسفل يتضمن رقم الجلوس والصف الدراسي، وسيتم موافاتكم بالنتيجة بمشيئة الله تعالى عبر موقع نجوم مصرية.
اعتماد نتيجة شهادات القراءات 2019
تم الإعلان بشكل رسمي عن اعتماد نتيجة شهادات القراءات 2019 الدور الأول (شهادات التجويد، العالية، التخصص) لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2018-2019م من خلال المركز الإعلامي للأزهر الشريف، حيث اعتمدها الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، وقد تم الإعلان أيضاً عن نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد ولشهادة عالية القراءات وتخصص القراءات، حيث يمكنكم التعرف على النسبة المئوية للنجاح وعدد الطلاب المتقدمين للاختبارات من خلال التالي:
- نسبة النجاح المئوية للشهادة الخاصة بإجازة التجويد 56.08% من إجمالي المتقدمين لأداء الاختبارات النهائية البالغ عددهم 1094 طالباً وطالبةً.
- نسبة نجاح شهادة عالية القراءات بلغت 16.18% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والبالغ عددهم 3298 طالباً وطالبةً.
- نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 18.04% من إجمالي الطلاب المتقدمين للاختبارات والبالغ عددهم 2164 طالباً وطالبةً.
ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادات الأزهرية 2019 (الابتدائية، الإعدادية، القراءات) من خلال اتباع رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج azhar.eg الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.
التعليقات
اريد شهاده الصف الثالث الإعدادي الازهري رقم الجلوس 2829
برجاء التأكد من رقم الجلوس.
نتيجة الابتدائيه الأزهرى 213789
رقم الجلوس 213789
الأسم نور احمد محمد عبد الله
منطقة المنوفية
معهد قويسنا البلد
قران 93
دين 84
عربي 90
خط 40
رياضيات 86
علوم 45
دراسات 42
لغة أجنبيه 50
رسم 46
حاسب الي
المجموع 576
النتيجة ن
نور احمد محمد عبدالله المهدى 213789
رقم الجلوس 213789
الرجاء الافادة بالنتيجه والدرجات نكون شاكرين جدا
نتيجة الابتدائيه الأزهرى قويسنا البلد منوفيه
النتيجه فين يا جماعه ارجو الافادة
نور احمد محمد عبدالله المهدى
معهد قويسنا البلد الأزهرى المنوفية
رقم الجلوس ٢١٣٧٨٩
رقم الجلوس
949091
نتيجه الشهاده الابتدائيه
ساره تركى عربى ٢٦٥٧٩٧ الشهاده الابتدائيه الازهريه
275591رقم الجلوس
عامر عيد محمد سالم 37801
رقم الجلوس 37801
الأسم عامر عيد محمد سالم
منطقة الشرقية
معهد جلفينا النموذجي
النتيجة ن
نتيجه.الصف.الثالث.الازهريه
برجاء كتابة رقم الجلوس
رقم الجلوس 16383
الاسم عبد الوهاب عبد المنعم فتحي سليمان
محافظه الغربيه
الاسم إبراهيم السعيد إبراهيم سالم
رقم الجلوس 34874
معهد تفهنا الإشراف محافظة الدقهلية مركز ميت غمر
لو سمحت اانتيجه بالدرجات رقم الجلوس ٠٣٩١٩٠
رقم الجلوس 39190
الأسم محمد شحته محمد عبد الرحمن
منطقة الشرقية
معهد القطايع
قران 85
دين 84
عربي 87
خط 42
رياضيات 88
علوم 48
دراسات 44
لغة أجنبيه 43
رسم 42
حاسب الي
المجموع 563
النتيجة ن
٤٩٢٤٦
رقم الجلوس 49246
الأسم حمدى محمود محمد عبدالرحمن ابوشوشه
المنطقة البحيرة
المعهد الشناوى
النتبجة ثان
٤٩٢٤٦
رقم الجلوس 49246
الأسم حمدى محمود محمد عبدالرحمن ابوشوشه
المنطقة البحيرة
المعهد الشناوى
النتبجة ثان
رقم الجلوس ٤٩٢٤٦
ياريت اعرف درجات الترم الثاني للشهادة الابتداءية
نريد معرفة الشهادة الازهريه الاعداديه
برجاء إرفاق رقم الجلوس.
رقم الجلوس ٦٢٠٦٦
محمد رجب محمد نورالدين
معهد احمد عرابي
رقم الجلوس 62066
الأسم محمد رجب محمد نور الدين
منطقة الإسكندرية
معهد احمد عرابى
النتيجة ن
محمود محمد سيد مدرسة كليله رقم الجلوس ٤٨٧٢
رقم الجلوس 4872
الأسم محمود محمد سيد احمد
منطقة القاهرة
معهد محمد كليلة بنين نموذجي
النتيجة ن
بعد ازنك عايزه رقم ده بس بسرعة ٢٣٤٤٧٠
رقم الجلوس 234470
الأسم ايه فريد عبد الحكيم عبد العظيم عطيه
المنطقة الشرقية
المعهد ف/ ميت جابر
النتبجة ن
237411
رقم الجلوس 237411
الأسم شهد احمد عاطف محمد
منطقة الشرقية
معهد النخاس
النتيجة ن
285075
رقم الجلوس 285075
الأسم امانى خالد احمد محمد
المنطقة البحر الأحمر
المعهد ف/ فتيات الشيخ عبد الحليم محمود
النتبجة ن
237411
رقم الجلوس 237411
الأسم شهد احمد عاطف محمد
منطقة الشرقية
معهد النخاس
النتيجة ن
٦١٢٦٥
رقم الجلوس 61265
الأسم ادم حازم اسعد محمد سعيد
منطقة الإسكندرية
معهد الفتح المبين
النتيجة ن
٥٦١٢٣٢
ابتدائي
برجاء التأكد من رقم الجلوس.
رقم الجلوس 8034 معهد كفر قورص الإعدادي المنوفية اشمون
رقم الجلوس 8034
الأسم عبدالنبى سامى عبدالنبى محمود
المنطقة المنوفية
المعهد كفر قورص
النتبجة ثان
اللهم نجح جميع الطلاب والطالبات
اللهم آمين.
رقم الجلوس 8034
رقم الجلوس 8034
الأسم عبدالنبى سامى عبدالنبى محمود
المنطقة المنوفية
المعهد كفر قورص
النتبجة ثان
٢١١٢٤١
٢١١٢٤١
رقم الجلوس 211241
الأسم شيماء ابراهيم الغريب خليفه
المنطقة الغربية
المعهد فتيات شقــــــــــــــرف
النتبجة ن
218963
رقم الجلوس 218963
الأسم زهراء منسى فؤاد محمد عامر
المنطقة كفر الشيخ
المعهد فتيات قلين
النتبجة ن
218963
رقم الجلوس 218963
الأسم زهراء منسى فؤاد محمد عامر
المنطقة كفر الشيخ
المعهد فتيات قلين
النتبجة ن
42756
رقم الجلوس 42756
الأسم مازن احمد عبدالعظيم عوض طه
المنطقة البحيرة
المعهد زاوية غزال
النتبجة ن
209565
رقم الجلوس 209565
الأسم حبيبه محمد على شحاته
المنطقة المنوفية
المعهد فتيات أبو رقبة النموذجى
النتبجة
42756
رقم الجلوس 42756
الأسم مازن احمد عبدالعظيم عوض طه
المنطقة البحيرة
المعهد زاوية غزال
النتبجة ن
92557
رقم الجلوس 92557
الأسم الحسين احمد محمد محمود
المنطقة الاقصر
المعهد المساوية الاعدادى بنين
النتبجة ن
عايز نتيجه سادس ابتدائي
٢٠١٦٧٨
رقم الجلوس 201678
الأسم الزهراء جمعه صبحى سلطان
منطقة القاهرة
معهد نصر الإسلام
النتيجة ن
278996
رقم الجلوس 278996
الأسم ساره سليمان بدوى محمد
المنطقة قنا
المعهد ف/ الشيخ حسن
النتبجة ن
278996
رقم الجلوس 278996
الأسم ساره سليمان بدوى محمد
المنطقة قنا
المعهد ف/ الشيخ حسن
النتبجة ن
حسبنا الله ونعم الوكيل
72411
سادس ابتدائي
رقم الجلوس 72411
الأسم عبد الرحمن السيد عطيه احمد
منطقة الفيوم
معهد بنين الغرق
النتيجة ن
الاء عبدالحي عبدالرحمن رقم الجلوس ٢٦٦٢٤٠
رقم الجلوس 266240
الأسم الاء عبد الحى عبد الرحمن عبد المنعم
منطقة الجيزة
معهد احمد المهدي
النتيجة ن
محمد
رقم الجلوس ٥٥١٧٩
رقم الجلوس 55179
الأسم فارس عبدالهادى عبدالعال عبدالعزيز
منطقة البحيرة
معهد زاويه ابوشوشه
النتيجة ن
234051
رقم الجلوس 234051
الأسم مريم محمد رجب حافظ
منطقة الدقهلية
معهد ميت غمر
النتيجة ن
205213
205213
الأسم الاء محمد عبدالحليم البقلى على
المنطقة القليوبية
المعهد ف/ كفر الجمال ع/ث
القران 20
الفقه 37
أصول الدين 83
تقافة 17
عربي 55
لغة أجنبية 20
دراسات 24
رياضيات 30
علوم 21
رسم 15
حاسب الي
النتبجة ن
المحموع 322
250132الصف الثالث
رقم الجلوس 250132
الأسم حبيبه سامح على باشا محمد طمش
المنطقة الاسكندرية
المعهد ف الشيخ عبد الحليم محمودبالسيوف
النتبجة ثان
عايزه نتيجه الشهادة الإبتدائية
42723
رقم الجلوس 42723 الأسم احمد عزت عبدالله اسماعيل النجار المنطقة البحيرة المعهد زاوية غزال الفران 30 الفقه 43 أصول الدين 81 تقافة 18 عربي 83.5 لغة أجنبية 23 دراسات 33 رياضيات 39.5 علوم 35 رسم 12 حاسب الي النتبجة ن المحموع 398
٢١١٢٣٢
رقم الجلوس 211232 الأسم ايه أحمد عبدالقادر خميس المنطقة الغربية المعهد فتيات شقــــــــــــــرف الفران 31 الفقه 43.5 أصول الدين 93.5 تقافة 19 عربي 81.5 لغة أجنبية 24.5 دراسات 38 رياضيات 46 علوم 24 رسم 15 حاسب الي النتبجة ن المحموع 416
٢٦٧٨٦٦
رقم الجلوس 267866 الأسم فرحه فوزي عثمان عمر المنطقة أسيوط المعهد ف/ الشيخ داود الفران 38 الفقه 44 أصول الدين 85 تقافة 20 عربي 80 لغة أجنبية 33 دراسات 37 رياضيات 51 علوم 34 رسم 16 حاسب الي النتبجة ن المحموع 438