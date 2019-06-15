بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج azhar.eg نتيجة الشهادات الأزهرية برقم الجلوس 2019

تم رفع نتائج الشهادات الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس بعد أن تم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 وكذلك اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 11 يونيو 2019م، حيث أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الامتحانات الموقع التعليمي للطلاب والطالبات وأولياء الأمور إمكانية الاستعلام عن نتائجهم من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة، وقد تم الإعلان عن نسبة الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء اختبارات الترم الثاني للشهادتين، بالإضافة إلى نسبة الطلاب الناجحين بالشهادتين، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط بوابة الأزهر نتائج الامتحانات للشهادتين الابتدائية والإعدادية الرسمي azhar.eg results المباشر.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019

قام الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر باعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني “دور مايو 2019” من العام الدراسي الجاري 2018-2019م بالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقد تم الإعلان عن ذلك رسمياً من خلال بوابة الأزهر الموقع التعليمي azhar.eg الإلكترونية، ويتيح موقع الأزهر للنتائج الإلكتروني أمام كافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إمكانية الاستعلام واستخراج نتائج الشهادات الأزهرية 2019 برقم الجلوس فقط، كما يُمكن الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية أو نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم التالي (19493).

وقد تم الإيضاح من قبل المركز الإعلامي للأزهر الشريف فيما يتعلق بأعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى نسبة الطلاب الناجحين بالشهادات الأزهرية، حيث يمكنكم التعرف على التفاصيل من خلال النقاط التالية:

عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية الترم الثاني 149303 طالباً وطالبةً.

نسبة نجاح الطلاب للشهادة الابتدائية الأزهرية 72.22% من إجمالي المتقدمين.

عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 122426 طالباً وطالبةً.

نسبة نجاح الطلاب للشهادة الإعدادية الأزهرية 65.22% من إجمالي المتقدمين.

وقد تقدم فضية الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر بالتهنئة لكافة الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات وأولياء الأمور، متمنياً لهم جميعاً دوام النجاح والتفوق، ومن يرغب الآن في الاستعلام عن نتيجة الشهادات الأزهرية 2019، يمكنه ذلك من خلال دخول بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج azhar.eg باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

صرح فضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأن أعمال تصحيح أوراق الإجابات قد تمت على قدرٍ عالٍ من الدقة الشديدة بكافة المراكز المخصصة للتصحيح، وقد وصف نتائج الشهادات الأزهرية هذا العام بأنها مُبشرة للغاية، ومن يرغب في الحصول على نتيجته يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط دخول بوابة أزهر لنتائج الشهادات الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية، مع تمنياتنا لجميع الطلاب والطالبات بالنجاح والتوفيق.

ملاحظة: في حال عدم القدرة على استخراج نتائج الشهادات الأزهرية 2019 من الموقع الإلكتروني للأزهر بسبب الضغط الكبير على البوابة المخصصة لنتائج الأزهر، فمن الممكن ترك تعليقاً بالأسفل يتضمن رقم الجلوس والصف الدراسي، وسيتم موافاتكم بالنتيجة بمشيئة الله تعالى عبر موقع نجوم مصرية.

اعتماد نتيجة شهادات القراءات 2019

تم الإعلان بشكل رسمي عن اعتماد نتيجة شهادات القراءات 2019 الدور الأول (شهادات التجويد، العالية، التخصص) لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2018-2019م من خلال المركز الإعلامي للأزهر الشريف، حيث اعتمدها الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، وقد تم الإعلان أيضاً عن نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد ولشهادة عالية القراءات وتخصص القراءات، حيث يمكنكم التعرف على النسبة المئوية للنجاح وعدد الطلاب المتقدمين للاختبارات من خلال التالي:

نسبة النجاح المئوية للشهادة الخاصة بإجازة التجويد 56.08% من إجمالي المتقدمين لأداء الاختبارات النهائية البالغ عددهم 1094 طالباً وطالبةً.

نسبة نجاح شهادة عالية القراءات بلغت 16.18% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والبالغ عددهم 3298 طالباً وطالبةً.

نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 18.04% من إجمالي الطلاب المتقدمين للاختبارات والبالغ عددهم 2164 طالباً وطالبةً.

ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادات الأزهرية 2019 (الابتدائية، الإعدادية، القراءات) من خلال اتباع رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج azhar.eg الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

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