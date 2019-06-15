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بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج azhar.eg نتيجة الشهادات الأزهرية برقم الجلوس 2019

كتب أحمدفي آخر تحديث
بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج azhar.eg نتيجة الشهادات الأزهرية برقم الجلوس 2019

تم رفع نتائج الشهادات الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس بعد أن تم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 وكذلك اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 11 يونيو 2019م، حيث أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الامتحانات الموقع التعليمي للطلاب والطالبات وأولياء الأمور إمكانية الاستعلام عن نتائجهم من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة، وقد تم الإعلان عن نسبة الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء اختبارات الترم الثاني للشهادتين، بالإضافة إلى نسبة الطلاب الناجحين بالشهادتين، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط بوابة الأزهر نتائج الامتحانات للشهادتين الابتدائية والإعدادية الرسمي azhar.eg results المباشر.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019

قام الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر باعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني “دور مايو 2019” من العام الدراسي الجاري 2018-2019م بالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقد تم الإعلان عن ذلك رسمياً من خلال بوابة الأزهر الموقع التعليمي azhar.eg الإلكترونية، ويتيح موقع الأزهر للنتائج الإلكتروني أمام كافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إمكانية الاستعلام واستخراج نتائج الشهادات الأزهرية 2019 برقم الجلوس فقط، كما يُمكن الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية أو نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم التالي (19493).

وقد تم الإيضاح من قبل المركز الإعلامي للأزهر الشريف فيما يتعلق بأعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى نسبة الطلاب الناجحين بالشهادات الأزهرية، حيث يمكنكم التعرف على التفاصيل من خلال النقاط التالية:

  • عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية الترم الثاني 149303 طالباً وطالبةً.
  • نسبة نجاح الطلاب للشهادة الابتدائية الأزهرية 72.22% من إجمالي المتقدمين.
  • عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 122426 طالباً وطالبةً.
  • نسبة نجاح الطلاب للشهادة الإعدادية الأزهرية 65.22% من إجمالي المتقدمين.

وقد تقدم فضية الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر بالتهنئة لكافة الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات وأولياء الأمور، متمنياً لهم جميعاً دوام النجاح والتفوق، ومن يرغب الآن في الاستعلام عن نتيجة الشهادات الأزهرية 2019، يمكنه ذلك من خلال دخول بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج azhar.eg باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج azhar.eg
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019م

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

صرح فضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأن أعمال تصحيح أوراق الإجابات قد تمت على قدرٍ عالٍ من الدقة الشديدة بكافة المراكز المخصصة للتصحيح، وقد وصف نتائج الشهادات الأزهرية هذا العام بأنها مُبشرة للغاية، ومن يرغب في الحصول على نتيجته يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط دخول بوابة أزهر لنتائج الشهادات الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية، مع تمنياتنا لجميع الطلاب والطالبات بالنجاح والتوفيق.

ملاحظة: في حال عدم القدرة على استخراج نتائج الشهادات الأزهرية 2019 من الموقع الإلكتروني للأزهر بسبب الضغط الكبير على البوابة المخصصة لنتائج الأزهر، فمن الممكن ترك تعليقاً بالأسفل يتضمن رقم الجلوس والصف الدراسي، وسيتم موافاتكم بالنتيجة بمشيئة الله تعالى عبر موقع نجوم مصرية.

اعتماد نتيجة شهادات القراءات 2019

تم الإعلان بشكل رسمي عن اعتماد نتيجة شهادات القراءات 2019 الدور الأول (شهادات التجويد، العالية، التخصص) لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2018-2019م من خلال المركز الإعلامي للأزهر الشريف، حيث اعتمدها الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، وقد تم الإعلان أيضاً عن نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد ولشهادة عالية القراءات وتخصص القراءات، حيث يمكنكم التعرف على النسبة المئوية للنجاح وعدد الطلاب المتقدمين للاختبارات من خلال التالي:

  • نسبة النجاح المئوية للشهادة الخاصة بإجازة التجويد 56.08% من إجمالي المتقدمين لأداء الاختبارات النهائية البالغ عددهم 1094 طالباً وطالبةً.
  • نسبة نجاح شهادة عالية القراءات بلغت 16.18% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والبالغ عددهم 3298 طالباً وطالبةً.
  • نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 18.04% من إجمالي الطلاب المتقدمين للاختبارات والبالغ عددهم 2164 طالباً وطالبةً.

ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادات الأزهرية 2019 (الابتدائية، الإعدادية، القراءات) من خلال اتباع رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج azhar.eg الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

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عن الكاتب

أحمد

أهوى الكتابة وتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية بشكل يسير لكافة المستفيدين من البرامج الخدمية التي ترعاها الجهات الرسمية بالدولة لتسهيل الوصول للخدمة والتعرف على تفاصيلها لمتابعي موقع نجوم مصرية.

التعليقات

    1. رقم الجلوس 213789
      الأسم نور احمد محمد عبد الله
      منطقة المنوفية
      معهد قويسنا البلد
      قران 93
      دين 84
      عربي 90
      خط 40
      رياضيات 86
      علوم 45
      دراسات 42
      لغة أجنبيه 50
      رسم 46
      حاسب الي
      المجموع 576
      النتيجة ن

    1. رقم الجلوس 39190
      الأسم محمد شحته محمد عبد الرحمن
      منطقة الشرقية
      معهد القطايع
      قران 85
      دين 84
      عربي 87
      خط 42
      رياضيات 88
      علوم 48
      دراسات 44
      لغة أجنبيه 43
      رسم 42
      حاسب الي
      المجموع 563
      النتيجة ن

    1. رقم الجلوس 285075
      الأسم امانى خالد احمد محمد
      المنطقة البحر الأحمر
      المعهد ف/ فتيات الشيخ عبد الحليم محمود
      النتبجة ن

    1. رقم الجلوس 211241
      الأسم شيماء ابراهيم الغريب خليفه
      المنطقة الغربية
      المعهد فتيات شقــــــــــــــرف
      النتبجة ن

    1. 205213
      الأسم الاء محمد عبدالحليم البقلى على
      المنطقة القليوبية
      المعهد ف/ كفر الجمال ع/ث
      القران 20
      الفقه 37
      أصول الدين 83
      تقافة 17
      عربي 55
      لغة أجنبية 20
      دراسات 24
      رياضيات 30
      علوم 21
      رسم 15
      حاسب الي
      النتبجة ن
      المحموع 322

    3. رقم الجلوس 250132
      الأسم حبيبه سامح على باشا محمد طمش
      المنطقة الاسكندرية
      المعهد ف الشيخ عبد الحليم محمودبالسيوف
      النتبجة ثان

    1. رقم الجلوس 42723 الأسم احمد عزت عبدالله اسماعيل النجار المنطقة البحيرة المعهد زاوية غزال الفران 30 الفقه 43 أصول الدين 81 تقافة 18 عربي 83.5 لغة أجنبية 23 دراسات 33 رياضيات 39.5 علوم 35 رسم 12 حاسب الي النتبجة ن المحموع 398

    1. رقم الجلوس 211232 الأسم ايه أحمد عبدالقادر خميس المنطقة الغربية المعهد فتيات شقــــــــــــــرف الفران 31 الفقه 43.5 أصول الدين 93.5 تقافة 19 عربي 81.5 لغة أجنبية 24.5 دراسات 38 رياضيات 46 علوم 24 رسم 15 حاسب الي النتبجة ن المحموع 416

    1. رقم الجلوس 267866 الأسم فرحه فوزي عثمان عمر المنطقة أسيوط المعهد ف/ الشيخ داود الفران 38 الفقه 44 أصول الدين 85 تقافة 20 عربي 80 لغة أجنبية 33 دراسات 37 رياضيات 51 علوم 34 رسم 16 حاسب الي النتبجة ن المحموع 438

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