بلاك بورد جامعة الملك عبدالعزيز يتيح لطلاب التعليم الالكتروني عن بعد الحصول على درجة البكالوريوس للمساهمة في الحياة العملية في المجتمع، وذلك من خلال برامج تعليمة مختلفة، عبر الموقع الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز للبلاك بورد الإلكتروني، حيث يتم القبول في التدريب عن بعد بعد العام الدراسي الأول، وتبلغ مدة الدراسة في البلاك بورد 4 سنوات وهى مقسمة على فصلين دراسيين، حيث تبلغ تكلفة الدراسة عن بعد من خلال بلاك بورد جامعة الملك عبدالعزيز حوال 300 ريال سعودي للفصل الدراسي الأول وقد تزيد في حالة وجود دورات تدريبية إجبارية للمسجلين ضمن التعليم الالكتروني لنظام blackboard جامعة الملك عبدالعزيز للتعليم اون لاين، وتعد ميزة اطلاق نظام بلاك بورد جامعة الملك عبدالعزيز من اقوى المميزات التي تتيح للراغبين في التعليم عن بعد من الحصول على درجة البكالوريوس بسهولة واتقان.

شروط التعليم بنظام بلاك بورد جامعة الملك عبدالعزيز

هناك بعض من شروط القبول التي يجب توافرها لإجراء عملية التعليم الالكتروني من خلال نظام بلاك بورد المعد من قبل جامعة الملك عبدالعزيز ومن هذه الشروط ما يلي:

حصول المتقدم للتعليم عبر نظام بلاك بورد جامعة الملك عبدالعزيز على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها، بحيث لا تقل النسبة المئوية للدرجات عن 60%.

على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها، بحيث لا تقل النسبة المئوية للدرجات عن 60%. لا تزيد مدة الحصول على شهادة الثانوية العامة عن 10 سنوات، مع مراعاة تعديلات جامعة الملك عبدالعزيز هذا الإجراء على حسب طلبات التسجيل في بلاك بورد الجامعة.

يشترط حسن السمعة والسلوك.

يشترط إذا كان الطالب موظف أن يحصل على موافقة جهة العمل.

يتم تقديم أصل شهادة الثانوية العامة.

سداد رسوم التكاليف المقررة خلال العام الدراسي.

تخصصات نظام بلاك بورد جامعة الملك عبدالعزيز

هناك عدة تخصصات يتم تدريسها من خلال نظام بلاك بورد جامعة الملك عبدالعزيز ومن هذه التخصصات ما يلى:

الكلية التخصصات كلية الاقتصاد والإدارة الإدارة العامة – والعلوم الإدارية كلية الآداب والعلوم الإنسانية اللغة العربية – اللغات الأوروبية كلية الأعمال التسويق – القانون – ادارة المستشفيات – نظم المعلومات الإدارية

كما يتيح نظام البلاك بورد جامعة الملك عبدالعزيز دراسة الدراسات العليا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في تخصص نظم المعلومات الجغرافية.

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تقيم الطلاب الدراسين عبر البلاك بورد

توزع درجات الطلاب الدارسين من خلال نظام بلاك بورد جامعة الملك عبدالعزيز بنسبة 70% اثناء الامتحانات، ونسبة 30% عبر نظام بلاك بورد الالكتروني، مثل الواجبات الإلكترونية والتفاعل مع المعلم في نظام بلاك بورد الجامعة، والإجابة على أسئلة المعلم، وغيرها من الأنشطة المختلفة من خلال نظام البلاك بورد جامعة الملك عبدالعزيز للتعليم الالكتروني عن بعد.

تسجيل بلاك بورد جامعة الملك عبدالعزيز

يمكنكم تسجيل بلاك بورد جامعة الملك عبدالعزيز من خلال الدخول على بلاك بورد الجامعة، ويمكنكم التقديم الالكتروني للدراسة الالكترونية في جامعة الملك عبدالعزيز بالدخول على تسجيل جامعة الملك عبدالعزيز الالكتروني.