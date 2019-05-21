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برقم الجلوس والاسم نتائج الشهادة الإعدادية | معرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم ثاني 2019 جميع المحافظات

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث
برقم الجلوس والاسم نتائج الشهادة الإعدادية | معرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم ثاني 2019 جميع المحافظات
الآن باسمك ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية

برقم الجلوس والاسم نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 باسمك ورقم الجلوس تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة “الشرقية توداي” ومحافظة الغربية والدقهلية والبحيرة وسائر محافظات الجمهورية، وسنتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية بسائر محافظات الجمهورية من خلال هذا التقرير، الآن يترقب جميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي 1018 ـ 2019، فقد تم إلغاء الشهادة الابتدائية وأصبحت الشهادة الإعدادية هي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والتي يتحدد من خلالها مستقبل الكثير من الطلاب، وذلك لأنه إما أن يلتحق الطالب بالثانوية العامة وإما بالمدارس الفنية.

باسمك ورقم الجلوس يمكنك عزيزي طالب الشهادة الإعدادية التعرف على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2018-2019، والتي ستظهر تباعا بعد أن يتم انتهاء من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات بمعظم المحافظات، ويتم إعلان أخبار النتائج على المواقع الرسمية لمحافظات الجمهورية، أو يتم نشرها بشكل مباشر في مدارس المحافظات.

برقم الجلوس والاسم نتائج الشهادة الإعدادية

برقم الجلوس والاسم نتائج الشهادة الإعدادية
برقم الجلوس والاسم نتائج الشهادة الإعدادية

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

لمحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة
 لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية
 لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 لم تُعلن بعد

فقد انتهت أعمال الامتحانات في جو من الهدوء والسلاسة بالعديد من المحافظات، ولم ترد أية شكاوى ذات أهمية أو خطورة على سير الامتحانات حول عمليات غش أو تسريبات للامتحانات، وفور انتهاء الطلاب من أداء المواد الدراسية بدأت أعمال التصحيح لكل مادة، ولذلك يتوقع ظهور النتائج فور اعتمادها من قبل السادة المحافظين كلاً بمحافظته

برقم الجلوس والاسم نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 طريقة التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية

  • قم بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظتك
  • عندما تظهر النتائج يتم تفعيل موقع ظهور النتائج ويقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به.
  • اختار المرحلة الدراسية المراد البحث عنها.
  • اختار الفصل الدراسي
  • قم بإدخال رقم الجلوس
  • اضغط كلمة بحث عن النتائج.

نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم ثاني 2019 جميع محافظات مصر

المحافظة المرحلة التعليمية  رابط نتيجة الامتحانات
القاهرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الجيزة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
البحيرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الإسكندرية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الشرقية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
كفر الشيخ الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
بور سعيد الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الغربية الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنوفية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 جنوب سيناء الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنيا الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 أسيوط الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
قنا الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
سوهاج الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
أسوان الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
ويتوقع ظهور النتائج خلال الأيام المقبلة بالعديد من المحافظات، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

روابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بجميع محافظات مصر

تابعونا أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في متابعة يومية لنتائج المحافظات التي ستعلن بها نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال ما يستجد من أخبار على المواقع الإلكترونية الرسمية للمحافظات أو ظهورها في المدارس بشكل مباشر، تعرف عليها من خلال الاتصال على الرقم الأرضي، فقط لطلاب محافظة القاهرة، 09000100.

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

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