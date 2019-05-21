برقم الجلوس والاسم نتائج الشهادة الإعدادية | معرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم ثاني 2019 جميع المحافظات

برقم الجلوس والاسم نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 باسمك ورقم الجلوس تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة “الشرقية توداي” ومحافظة الغربية والدقهلية والبحيرة وسائر محافظات الجمهورية، وسنتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية بسائر محافظات الجمهورية من خلال هذا التقرير، الآن يترقب جميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي 1018 ـ 2019، فقد تم إلغاء الشهادة الابتدائية وأصبحت الشهادة الإعدادية هي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والتي يتحدد من خلالها مستقبل الكثير من الطلاب، وذلك لأنه إما أن يلتحق الطالب بالثانوية العامة وإما بالمدارس الفنية.
باسمك ورقم الجلوس يمكنك عزيزي طالب الشهادة الإعدادية التعرف على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2018-2019، والتي ستظهر تباعا بعد أن يتم انتهاء من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات بمعظم المحافظات، ويتم إعلان أخبار النتائج على المواقع الرسمية لمحافظات الجمهورية، أو يتم نشرها بشكل مباشر في مدارس المحافظات.
برقم الجلوس والاسم نتائج الشهادة الإعدادية
جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات
|لمحافظة
|نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات
|موقف إعلان النتيجة
|محافظة القاهرة 2019
|نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسكندرية
|نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الجيزة
|نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنوفية
|نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية
|لم تُعلن بعد
|محافظة كفر الشيخ
|نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسوان
|نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان
|لم تُعلن بعد
|محافظة مرسى مطروح
|نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح
|لم تُعلن بعد
|محافظة جنوب سيناء
|الشهادة الإعدادية جنوب سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحر الأحمر
|الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر
|لم تُعلن بعد
|محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنيا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الشرقية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الدقهلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحيرة
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة سوهاج
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
|لم تُعلن بعد
|محافظة بور سعيد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسيوط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
|لم تُعلن بعد
|محافظة بني سويف
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسماعيلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة قنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الفيوم
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
|لم تُعلن بعد
|محافظة الأقصر
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
|لم تُعلن بعد
|محافظة دمياط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
|لم تُعلن بعد
|محافظة السويس
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
|لم تُعلن بعد
|محافظة شمال سيناء
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة الوادي الجديد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
|لم تُعلن بعد
فقد انتهت أعمال الامتحانات في جو من الهدوء والسلاسة بالعديد من المحافظات، ولم ترد أية شكاوى ذات أهمية أو خطورة على سير الامتحانات حول عمليات غش أو تسريبات للامتحانات، وفور انتهاء الطلاب من أداء المواد الدراسية بدأت أعمال التصحيح لكل مادة، ولذلك يتوقع ظهور النتائج فور اعتمادها من قبل السادة المحافظين كلاً بمحافظته
برقم الجلوس والاسم نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 طريقة التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية
- قم بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظتك
- عندما تظهر النتائج يتم تفعيل موقع ظهور النتائج ويقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به.
- اختار المرحلة الدراسية المراد البحث عنها.
- اختار الفصل الدراسي
- قم بإدخال رقم الجلوس
- اضغط كلمة بحث عن النتائج.
نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم ثاني 2019 جميع محافظات مصر
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
روابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بجميع محافظات مصر
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبيبة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة دمياط
تابعونا أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في متابعة يومية لنتائج المحافظات التي ستعلن بها نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال ما يستجد من أخبار على المواقع الإلكترونية الرسمية للمحافظات أو ظهورها في المدارس بشكل مباشر، تعرف عليها من خلال الاتصال على الرقم الأرضي، فقط لطلاب محافظة القاهرة، 09000100.
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التعليقات
اسماء مصطفي ابراهيم احمد رقم الجلوس ٤٤٦٨٦ محافظه القليوبية
اسماء مصطفي ابراهيم احمد محافظه القليوبية شبرا الخيمه مدرسه مجمع السلام بنات رقم الجلوس ٤٤٦٨٦
قمر جمال ٧٦٤٢٣ القليوبية مصر الحديثة الخانكة
محمد مصطفى عبد الله 87081
غاده احمد محمد عبد العال رقم 20756
خلود محمد حنفي 113635
منه الله مصطفي السمري
٦١١٥٧
الدقهليه
نتيجه تالته اعداي البحيره37554
اسمي عبد الفتاح محمد عبد الفتاح حافظ محافظة الدقهلية رقم الجلوس48852
أسمى احمد ابراهيم محمد بمحافظه الدقهلية
رقم الجلوس 21706
ارجوووو الرد سريعااا
أسمى احمد ابراهيم محمد رقم جلوسى 21706
ارجو الرد سريعا
ياسميين محمود ابو العز الدقهليه 7278
اسراء وليد عبدالكريم مرزوق 21249
نانس رمضان على محمد سالم ٨٨٣١٧
انا اسمي ندي محى فرج محمد سلطان بمحافظة الغربية ورقم ٥١٤٣٦