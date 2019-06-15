برقم الجلوس نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 جميع المحافظات عبر منصة LMS

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر وزارة التربية والتعليم بنك المعرفة LMS ، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني نتائج امتحانات نهاية العام للطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات هذا بنظام التابلت لأول مرة، حيث قال مسؤولون في وزارة التعليم أن عملية التصحيح مرة بأعلى مستوى من الدقة وأكدوا أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة على عكس ما تداوله البعض عن انخفاض النسب، ومن المقرر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي هذا الأسبوع عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم جلوس الطالب.

وفي هذا الصدد ظهرت نتائج الأزهر و نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية من خلال رابط نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 جميع المحافظات عبر LMS

من المقرر عقد مؤتمر لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين خلال هذه الأيام ثم رفع الدرجات وتفاصيل النتيجة على رابط موقع وزارة التعليم بوابة بنك المعرفة LMS وذلك حين اعتمادها رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني بدأت يوم 19 مايو وانتهت الأول من شهر يونيو الجاري، علماً بأن عمليات التصحيح كانت تتم بدقة عالية و لضمان مستوى عالي من الشفافية سوف يتم إعلان نتيجة أولى ثانوي خلال الأيام القليلة القادمة عبر موقع الوزارة المرفق بالمقال.

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