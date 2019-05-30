برقم الجلوس أعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة البحر الأحمر 

يتطلع الطلاب والطالبات يوميا بالبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحر الأحمر من خلال البوابة الإلكترونية بمديرية التربية والتعليم ،ولقد اعتمد اليوم الخميس السيد المحافظ اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 74،5%، وبلغ عدد الناجحين 4200 طالبا من إجمالي 5637 المقيدين بجميع مدارس المحافظة ،وكذلك يبلغ نسبة النجاح للصم والبكم من نتائج الشهادة الإعدادية 100% والمكفوفين بنسبة 100%، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية 76،6% للمهنية،وكذلك من خلال هذا المقال ننشر إليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر من خلال البوابة الرسمية بمديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحر الأحمر

لقد صرح المتحدث الرسمي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر بان أسئلة الامتحانات الشهادة الإعدادية جاءت من الكتاب المدرسي للسهولة الطلاب والطالبات من دقة وشفافية الامتحانات،وأن عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحانات الشهادة الإعدادية حوالى خمسين ألف طالب وطالبة من جميع إدارات التعليمية من محافظة البحر الأحمر،ولن يتقلي أى شكاوى من الطلاب من اداء الامتحانات

الاستعلام عن نتيجة الإعدادية محافظة البحر الأحمر

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 من خلال الضغط على البوابة الإلكترونية لمحافظة البحر الأحمر من هنا

ثم كتابة الرقم الجلوس،ثم الضغط على ظهور النتيجة

وتتمني أسرة موقع نجوم مصرية النجاح والتوفيق لكل الطلاب الشهادة الإعدادية

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