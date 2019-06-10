بدائل الثانوية العامة 2019 نقدم لكم معلومات عن 12 بديل للحاصلين على الشهادة الاعدادية

بدائل الثانوية العامة من أهم المواضيع التي تشغل الرأي العام لدى أولياء الأمور في مصر خاصة بعدما حصل أولادهم على الشهادة الاعدادية 2019 فهناك الكثير من الأشخاص الذين يرون أن هناك بدائل الثانوية العامة في مصر والتي يمكن أن تكون أفضل حتى من الثانوية العامة خاصة بعدما يجد خريجوا الجامعات الحاصلين على الثانوية العامة صعوبة كبيرة في العمل في المجال الذي درسوه، وهناك مجموعة بدائل الثانوية العامة 2019 في مصر نذكرها في التقرير التالي.

بدائل الثانوية العامة 2019 في مصر للحاصلين على الشهادة الاعدادية

1- مدرسة الانتاج الحربي

وهي الأكثر بحثًا الآن من ضمن قائمة بدائل الثانوية العامة في مصر 2019 من أحد المدارس الجديدة في مصر والتي يتوقع أن يكون لها مستقبل رائع لتكملة الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2019 الدراسة فيها وهي مدرسة صدرت بقرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الانتاج الحربي تابعة للتكنولوجيا التطبيقية ويمكنكم معرفة أهم المعلومات عن مدرسة الانتاج الحربي وتنسيق المدرسة في هذا الموضوع هنا.

2- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية في المنوفية

وهي مدرسة جيدة يمكن اعتبارها المركز الثاني في القائمة المتعلقة بـ بدائل الثانوية العامة 2019 في مصر للحاصلين على الشهادة الاعدادية تم تأسيسها باتفاق ما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقطاع الأعمال الخاص ومدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية في المنوفية مهمة جدًا لأن الطالب يدرس فيها ويتدرب داخل المصانع الخاصة بشركة توشيبا، وهناك طلب عال على الخريجين لهذه المدرسة فحينما يجتهد الطالب فيها ويشتغل بما يرضي الله فسيجد فيها الخريج شغل مباشرة بعد التخرج.

ومن أهم شروط مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية: ألا يزيد السن عن 18 سنة في أول أكتوبر القادم وسيتم الاعلان قريبًا عن تنسيقها لكن يمكن القول أنه لابد أن يجتاز الطالب الاختبارات التي يختبر فيها في اللغة الانجليزية والكمبيوتر وكذلك المقابلة الشخصية ويكون من الساكنين في محافظة القليوبية أو المنوفية، والمستندات الخاصة بها يتم اعلانها قريبًا.

3- مدرسة السكة الحديد

وهي مدرسة جديدة ومهمة ضمن بدائل الثانوية العامة لعام 2019 فتحت منذ 3 سنوات ويعتبر العام الدراسي 2018-2019 فيها العام الدراسي الثالث منذ إعادة فتح المدرسة، ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات وتمنح الخريج شهادة الدبلوم الخاصة بالمدرسة الثانوية الصناعية للنقل، ويشترط التقديم في هذه المدرسة حصول الطالب على شهادة التعليم الأساسي وعادة ما يقبل عدد قليل ما بين 100- 220 طالب، ويكون القبول وفق طلبات المتقدمين للحاصلين على أعلى الدرجات من المتقدمين، وهناك تخصصات تناسب كافة الوظائف الفنية في السكة الحديد، والخريجون من مدرسة السكة الحديد يتم تعيينهم بشكل مباشر في قطاع السكة الحديد، وهيئة السكة الحديد هي التي تحدد المناهج العلمية التي يدرسها الطلاب بينما تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المناهج الدراسية النظرية، والدراسة مجانًا في مدرسة السكة الحديد ويقيم الدارسون في المدرسة بمعسكرات ومساكن في معهد وردان التابع للسكة الحديد والتقديم في المدرسة حاليًا يكون باليد وليس عن طريق البريد.

4- مدرسة التمريض

من أهم المدارس للحاصلين على الشهادة الاعدادية ومدة الدراسة فيها خمس سنوات، ولابد أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، والقبول يكون للأعلى مجاميع المتقدمة، والتحديد يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بعد الانتهاء من أعمال التنسيق وتتراوح الأعداد المقبولة في الفصل الواحد ما بين خمسة وعشرين إلى ثلاثين طالب أو طالبة، والدخول في اختبارات وأن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل فيها على شهادته الاعدادية ويتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدى والمحافظات النائية لا تقبل طالب من خارج المحافظة التي حصل منها على الشهادة الاعدادية على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز ادار على حدى، ولا يقل سن المتقدم عن خمسة عشر عامًا ولا يزيد عن ثمانية عشر عامًا وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، ومن أهم مميزات التمريض أنه يتم التعيين مباشرة بعد التخرج والتوظف، وتعتبر من المدارس المهمة كـ بدائل الثانوية العامة لعام 2019

5- الثانوية الصناعية

والثانوي الصنايع من الأشهر بعد الشهادة الاعدادية ولكن ذات سمعة سيئة على الرغم أنها يمكن أن تقدم فرصة جيدة للعمل بعد التدريب أثناء الدراسة فعلى سبيل الناس هناك من يستطيع الالتحاق بعد الثانوية الصناعية معهد فني صحي ويلتحق في كلية الهندسة بعد ذلك، ويمكن أن يتم الالتحاق بقسم الكهرباء والتبريد والتكييف والتدريب في مصانع والعمل فني براتب مرتفع جدًا خاصة أنه لا يوجد عاملين فنيين مهرة، وتعتبر خيار أيضًا ضمن بدائل الثانوية العامة لعام 2019 .

6- الثانوي الفني الزراعي

مدرسة جيدة من بدائل الثانوية العامة ويقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وما يعادلها بنظامين العام والمهني ويتم توجيه الجهود لتوسيع العمل في التعليم الزراعي بالتوازي مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع استصلاح مليون ونصف فدان ويشارك وزارة التعليم وزارة الزراعة في الإشراف على التعليم الزراعي وتم أيضًا تطبيق التعليم المزدوج على الزراعي.

7- مدرسة الثانوي الفني لمياه الشرب والصرف الصحي

لا يزيد السن في أول أكتوبر عن ثمانية عشر عامًا، ولابد أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات ولا يقل المجموع عن 250 درجة كحد أدنى وتكون الأولوية لأعلى مجموع درجات لكل محافظة على حدى.

8- الثانوي التجاري والفندقي

نظامي 3 و 5 سنوات وتعتمد الدراسة بها على الجانب النظري باستثناء الفندق، وتدرس وزارة التعليم إدخال تخصصات جديدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل ويحصل الطالب على شهادة دبلوم بعد تخرجه.

9- الثانوي العسكري

وهناك الكثير من الطلاب يفكرون في ذلك أحد أحد بدائل الثانوية العام 2019 ولابد أن يوافق ولي الأمر ، ولا يزيد عمر المتقدم عن 17 عام ولا يقل عن 14 عامًا ولابد أن يكون مصري الطالب ووالديه، ويجتاز جميع الاختبارات المقررة له، ويكون الطالب لديه جميع المهارات اللازمة التي تؤهله للبطولة في المستقبل.

10- المدرسة الثانوية العسكرية الجوية

ولابد من موافقة ولي الأمر ولا يزيد عمر المتقدم عن 14 عامًا ولا يقل عن 11 عامًا ويكون مجموع الطالب ليس أقل من 180 درجة ويكون الطالب مذكور بحسن السيرة ويتخطى جميع الكشوفات الطبية والتمرينات الرياضية.

11- المدارس العسكرية الرياضية

ولابد أن يجتاز الطالب الاختبارات المحددة للقبول ( طبية ونفسية ولياقة بدنية وكشف هيئة وتحاليل طبية ) وللمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيا من المقبولين فور اعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية، ويتم قبول طلبة المرحلة الابتدائية من جميع السنوات من أبناء المدينة التي تقع فيها المدرسة فقط، ولابد أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، ويطبق نظام اليوم الدراسي الكامل والمبيت بالمدرسة، وهناك العديد من الألعاب المقررة بالمدرسة مثل: ألعاب الجمباز، والسباحة، والغطس، وألعاب القوى، ورفع الأثقال والمصارعة والجودو والتايكوندو، والكونغ فو، والملاكمة، والخماسي الحديث والدراجات، والسلاح، والقوس والسهم والرماية وسف يتم استحداث العاب جديدة مثل التجديف وكرة القدم واليد والطائرة والسلة.

12- مدارس مبارك كول

وهي بدائل الثانوية العامة للحاصلين على الشهادة الاعدادية من محافظة الجيزة ولابد أن تكون من الاعدادية محافظة الجيزة ولا يزيد عمر المتقدم عن 18 عام ولا يقل عن 15 عاما ومجموع الطالب ليس اقل من 180ويكون الطالب حسن السيرة ويشترط الحصول على على الدرجات التي يحددها تنسيق القبول بمعرفة التربية والتعليم، ويحصل الخريج على مؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات وهي مدة الدراسة والتدريب، والعام الدراسي فيها 11 شهر ويمنح المتدرب إجازة سنوية شهر عن كل سنة بطلب توافق الشركة عليه ويتعاقد المتدرب مع ( المكان التدريبي المرشح له بمعرفة المركز ) شركة أو ورشة أو مركز خدمة إلخ لمدة 3 سنوات.

ويتلقى الطالب الدراسة النظرية في المدرسة يومان أسبوعيا والتدريبات المهنية 4 أيام أسبوعيًأ في المكان التدريبي الذي تعاقد معه، أما الإجازة الصيفية ونصف العام للمدارس يتواجد الطالب بالشركة 6 أيام أسبوعيًا ويحصل الطالب على 21 يوم إجازة خلال الصيف بطلب يوافق المكان التدريبي عليه.

يحصل الطالب على 7 أيام إجازة قبل امتحان الدور الأول من المكان التدريبي له ويحصل الطالب على دورات عملية داخل معامل وورش المدرسة وخارجها بالاضافة إلأى حصوله لعى شهادة تقييم اداءه في التدريب العملي معتمدة من جمعية المستثمرين والغرفة التجارية الألمانية العربية بالقاهرة كشهادة خبرة وللطالب الراسب في الصف الأول فقط ليس له الحق في الاعادة وله الحق في التحويل إلى أي مدرسة أخرى لنفس المرحلة.

في نهاية المرحلة تقوم الشركة بإ[رام عقد توظيف للطلاب المتميزين براتب مناسب في حال وجود أماكن خالية ويقوم المركز بترشيح الخريج لوظيفة بأحد الشركات في حالة عدم تعيينه بشركته.

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